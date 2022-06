Nicușor Dan: Locurile de parcare din zonele aglomerate trebuie taxate

Locurile de parcare trebuie taxate în zonele aglomerate, a atras atenţia primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.

El a declarat, pentru Euronews, referitor la planul de taxare a parcărilor pe care Municipalitatea îl pregăteşte, că o prevedere din Ordonanţa privind regimul drumurilor menţionează că nu pot fi taxate decât parcările amenajate în prealabil.

"În opinia mea, e greşit în acest moment să ai 10 lei aici şi la 50 metri să ai gratuit, pentru că toată lumea se va înghesui acolo unde e gratuit (...) Fără această prevedere legală, ne-ar fi fost simplu şi exista şi un acord politic cu consilierii generali, am taxa cu anumite preţuri pe diferite zone. (...) Am pus deja banii pentru a extinde foarte mult parcările plătite care sunt pentru moment în interiorul zonei centrale, astfel încât să uniformizăm parcarea. Preţul o să-l stabilim în funcţie de cerere şi ofertă", a subliniat Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit acestuia, ideea este că anumite zone unde se înregistrează aglomeraţie trebuie taxate, de exemplu de jur împrejurul zonei Unirii sau a Pieţei Universităţii. "Acolo trebuie să existe un tarif, astfel încât orice maşină care parchează legal pe prima bandă, acolo unde este o parcare (...), să plătească o anumită taxă pe care o să o stabilim", a spus Nicuşor Dan.

El a menţionat că Municipalitatea începe să amenajeze locuri de parcare în zona centrală în interiorul inelului central. "Este logic ca în interiorul inelului central, dacă parchezi pe domeniul public, să plăteşti. Asta nu se aplică rezidenţilor. Rezidenţii vor putea să plătească un abonament în baza căruia să-şi lase maşina pe domeniul public", a adăugat edilul general al Capitalei.

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: