Producătorii de chip-uri, mesaj pentru producătorii de mașini: ”Este rândul ca voi să plătiți!”

Criza semiconductorilor, care a forțat producătorii auto mondiali să renunțe la planurile de producție pentru milioane de mașini în ultimii doi ani, se adâncește, cu un cost nou și permanent pentru companiile auto, scrie Reuters.

Ceea ce a fost un adevărat „război” pentru gestionarea deficitului de cipuri se transformă într-o caracteristică încorporată în dezvoltarea vehiculelor, spun directorii din industrie. Acest lucru a transferat riscurile și unele dintre costuri către producătorii de automobile.

Echipele nou create de la General Motors, Volkswagen și Ford Motor Co negociază direct cu producătorii de cipuri. Constructori de automobile precum Nissan, dar și alții, acceptă angajamente de comandă pe termene mult mai lungi și stocuri mai mari. Furnizori cheie, precum Robert Bosch și Denso investesc în producția de cipuri. General Motors și Stellantis au spus că vor lucra cu designeri de cipuri pentru a proiecta componente.

Luate împreună, toate aceste mișcări reprezintă o schimbare fundamentală pentru industria auto: costuri mai mari, mai multă muncă în dezvoltarea de cipuri și mai mult capital în schimbul unei mai bune aprovizionări cu cipuri, spun directorii și analiștii.

Este o o schimbare radicală pentru producătorii de automobile care s-au bazat, până acum, exclusiv pe furnizori - sau companiile partenere ale acestora lor - pentru a-și procura semiconductori.

Industria auto nu vrea să împartă costurile și riscurile cu producătorii de semiconductori

Pentru producătorii de cipuri, parteneriatul cu producătorii de automobile este o resetare binevenită, deși cam târziu. Mulți directori de corporații din industria de semiconductori acuză lipsa de înțelegere din partea constructorilor auto cu privire la modul în care funcționează lanțul de aprovizionare cu cipuri. Aceștia spun că cei din auto nu vor să împărtă costurile și riscurile, aceasta fiind și una din cauzele crizei recente.

Schimbările costisitoare apar exact în momentul în care industria auto pare să treacă prin cea mai gravă criză din ultimii ani. Asta după ce vânzările de anul acesta sunt mai mici cu 13 milioane de unități față de primele 6 luni ale anului trecut.

„Nu m-au sunat niciodată!”

C.C. Wei, directorul executiv al celui mai mare producător de cipuri din lume, Taiwan Semiconductor Manufacturing, a declarat că nu l-a sunat niciodată vreun director din industria auto, până când lipsa de semiconductori nu a devenit o problemă reală.

„În ultimii doi ani, mă tot sună și se comportă de parcă ar fi cel mai bun amic al meu”, a declarat acesta. Un producător auto a sunat pentru a solicita urgent 25 de bucăți de semiconductori, a spus Wei, care este obișnuit cu comenzi pentru 25.000 de bucăți. „Nu e de mirare că nu poți obține sprijin.”

Thomas Caulfield, directorul executiv al GlobalFoundries, a declarat că industria auto înțelege că nu mai poate lăsa riscul de a construi fabrici de cipuri de miliarde de dolari doar pe seama producătorilor de cipuri.

„Nu poți lăsa ca un element al industriei să ducă greul pentru restul industriei”, a declarat el pentru Reuters. „Nu vom spori capacitatea decât dacă acel client se angajează în acest sens și devine direct interesat în investiție”, spune Caufield.

Ford a anunțat că va colabora cu GlobalFoundries pentru a-și asigura aprovizionarea cu cipuri. Mike Hogan, care conduce divizia de automobile a GlobalFoundries, a spus că mai multe oferte de acest fel sunt în pregătire cu alți producători de mașini.

1.000 de dolari. Atât este conținutul mediu de semiconductori într-o mașină

Conținutul mediu de semiconductori per vehicul va depăși 1.000 de dolari până în 2026, dublându-se față de primul an al pandemiei, potrivit Gartner. Un exemplu: Porsche Taycan, alimentat de baterii, are peste 8.000 de cipuri. Aceasta se va dubla sau tripla până la sfârșitul deceniului, potrivit Volkswagen.

„Am înțeles că facem parte din industria semiconductorilor”, a declarat Berthold Hellenthal de la Volkswagen Group, care se ocupă de managementul semiconductorilor. „Acum avem oameni dedicați doar managementului strategic al acestei ramuri.”

Securizarea și păstrarea inginerilor de cipuri va fi o provocare pentru producătorii de automobile, care vor trebui să concureze cu companii precum Alphabet Inc, Google, Amazon și Apple, a spus Evangelos Simoudis, un investitor și consilier de capital de risc din Silicon Valley, care lucrează atât cu producători auto consacrați, cât și cu startup-uri. „Cred că asta ar duce la achiziții”, a spus el.

Spre deosebire de Tesla, care își proiectează propriile cipuri de bază, Simoudis a spus că producătorii auto tradiționali vor trebui să jongleze cu producția de modele auto pe măsură ce fac noi investiții.

AutoForecast Solutions (AFS) estimează că deficitul de microcipuri i-a forțat pe producătorii auto din întreaga lume să „șteargă” peste 13 milioane de vehicule din planurile de producție de la începutul anului 2021. „Este o industrie arogantă”, a spus Sam Fiorani, vicepreședinte pentru prognoza globală a vehiculelor la AFS.

Sursa foto: Shutterstock

