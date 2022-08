Tesla a ajuns la un total de 3 milioane de mașini produse

Musk a felicitat Tesla Shanghai pentru că a ajuns la un milion de mașini produse, un volum surprinzător ținând cont de lunile de blocaj și restricții cauzate de pandemie de COVID-19 din China, relatează BusinessInsider. Mai mult, fabrica Tesla din Shanghai a fost deschisă abia în 2019.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2022