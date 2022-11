Care sunt mărcile auto în top 20 brand-uri la nivel global în 2022

Topul Interbrand din acest an, care adună laolaltă cele mai valoroase 100 de brand-uri din lume, include și patru brand-uri din lumea auto. Valoarea medie a unui brand inclus în topul Best Global Brand a ajuns la trei trilioane de dolari, iar valoarea totală a tuturor brand-urilor din top a crescut cu 16%. Printre brand-urile cu cea mai mare creștere față de 2021 se numără și unul din zona auto.

Topul celor mai valoroase brand-uri din lume, realizat anual de compania de consultanță Interbrand, analizează evoluția brand-urilor în contextul global în raport cu evoluția companiilor ca întreg, reacția piețelor și a clienților. Printre primele 20 de brand-uri din top 100 se numără și patru nume din lumea auto, dar doar unul singur este european.

Cele mai valoroase brand-uri la nivel mondial, în acest an, sunt din zona de IT&C și e-commerce. Apple este la vârful ierarhiei cu o valoare a brand-ului de 482,215 miliarde de dolari, care reprezintă o creștere de 18% a valorii față de cifra din 2021. În spatele americanilor se află Microsoft care, grație unei creșteri record de 32%, are o valoare a brand-ului de 278,288 miliarde de dolari. Podiumul este completat de Amazon care, cu o creștere mai mică year-on-year de doar 10%, are o valoare de 274,819 miliarde de dolari. Google este pe poziția a patra și este ultima companie cu o valoare a brand-ului de peste 200 de miliarde de dolari.

Printre numele din lumea auto din top 20 îi regăsim pe cei de la Toyota, niponii fiind urmați de Mercedes-Benz, Tesla și BMW. Doar Toyota și Mercedes-Benz au intrat în top 10, iar Tesla și BMW sunt pe pozițiile 12 și 13 în lume. Toyota, pentru mulți ani cel mai mare producător auto al planetei, are brand-ul valorificat la 59,757 miliarde de dolari și, astfel, ocupă poziția a șasea în top. Mercedes-Benz este pe locul opt cu o valoare de 56,103 miliarde de dolari. Ambii producători au avut o creștere de 10% a valorii față de cifrele din 2021.

Tesla, care anul trecut urca furibund prin top mulțumită unei creșteri nemaivăzute de 184%, este pe poziția a 12-a. Între 2021 și 2022, brand-ul cel mai cunoscut din portofoliul lui Elon Musk s-a bucurat de o creștere a valorii cu 32%, cea mai mare din întreg topul. Doar Microsoft și Chanel au mai înregistrat o creștere cu acest procent. Astfel, valoarea brand-ului Tesla este acum de 48,002 miliarde de dolari. BMW este pe poziția a 13-a cu o valoare de 46,331 miliarde de dolari.

Cum calculează Interbrand valoarea brand-urilor

Interbrand realizează încă din 1999 topul celor mai valoroase 100 de brand-uri din lume. Compania americană se ghidează după trei criterii în realizarea topului publicat an de an:

Performanța financiară a produselor sau serviciilor mărcii,

Rolul mărcii în procesul de decizie de cumpărare,

Puterea mărcii în ceea ce privește asigurarea viitoarelor câștiguri corporative.

Interbrand a fost prima companie care a dezvoltat o metodă de evaluare a mărcii certificată.

