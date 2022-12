Una dintre cele mai faimoase mașini sport din istorie, Mazda MX-5, rămâne un element important din portofoliul Mazda. Acest lucru este confirmat de nipon care au anunțat că generația a cincea este în lucru, iar lansarea ar putea avea loc în 2026. Mazda ar proiecta o platformă care să susțină electrificarea noului model, mai ales că lansarea va veni după momentul intrării în vigoare a normelor de poluare Euro 7 în Europa.

Mazda MX-5 este cea mai populară mașină sport din istorie, trecând de borna de un milion de unități vândute la nivel global în urmă cu patru ani. Lansată în 1989, Mazda MX-5 a redefinit segmentul său printr-un mix greu de egalat între costuri și performanțe. Generația a patra, ND, a fost lansată în 2015, iar de atunci au fost aduse diverse îmbunătățiri, inclusiv un acoperiș metalic. Recent, niponii și-au prezentat planul de investiții în electrificare, dar au lăsat să se strecoare în prezentare și o mașină sport 100% electrică care a dat drumul la speculații.

„MX-5-ul are un loc aparte, iconic, în gama Mazda, iar fanii și iubitorii mărcii sunt investiți în viitorul său, iar asta ne face să continuăm povestea MX-5,” a spus Yasuhiro Aoyama, Director și Senior Managing Executive Officer Mazda, citat de Which Car. Aceeași publicație a subliniat că anumite surse au confirmat că mașina va fi lansată în 2026, la un an după ce vor intra în vigoare normele Euro 7 pentru automobile (în iulie 2025).

Aceste imagini CGI ar putea prezenta noua MX-5 sau un alt model sport cu două uși

Aoyama a promis că noua MX-5 va fi cât se poate de ușoară și de agilă, deși trecerea la un tren de rulare electrificat ar crește semnificativ greutatea. Dacă luăm în calcul exemple existente de modele care sunt disponibile atât cu motor cu ardere internă, cât și electrice, se observă o diferență de 400-500 kilograme între cele două versiuni. Generația actuală a MX-5 (sau Miata, cum este cunoscută pe piața din SUA) este mai ușoară decât cea anterioară, dar, în mod normal, mașinile devin tot mai grele de la o generație la alta.

„Noul model va fi electrificat, dar rămâne de văzut care va fi nivelul de electrificare, în funcție și de normele Euro 7,” a spus Aoyama care nu a oferit alte detalii despre modelul sportiv văzut în prezentarea din noiembrie.

Citeste si: Mazda investește 11 miliarde de dolari în electrificare, un EV...

Sursa foto: Mazda

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: