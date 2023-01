Mașina electrică dezvoltată de Sony și Honda se va numi Afeela și va fi disponibilă din 2026

Afeela este prima mașină produsă de joint-venture-ul dintre Sony și Honda, doi giganți care și-au construit reputația în arii diferite, dar care-și vor combina experiența în viitor pentru a rivalliza Tesla, Volkswagen și restul în arena electricelor. Pe lângă plusurile la capitolul conectivitatea și infotainment, grație parteneriatelor cu Qualcomm și Epic Games, berlina se laudă și cu 536 de cai putere și o accelerație de la 0 la 100 km/h în sub 5 secunde.

Am primit un nume și o dată de lansare. Cam astfel s-ar putea rezuma informațiile noi pe care le-a adus conferința Sony de la CES 2023. Japonezii și-au prezentat, pentru al patrulea an la rând, conceptul de mașină electrică, dar aceasta a fost prima prezentare de la anunțul că Sony nu se va ocupa de acest proiect pe cont propriu, ci cu ajutorul celor de la Honda, care vând deja mașini electrice de mai mulți ani. Mașina cea nouă, o berlină shooting brake destul de mare, se va vinde sub brand-ul Afeela, dar nu va fi disponibilă pe piața din SUA decât din 2026. Vor mai urma, se pare, și alte modele sub același brand.

Schema tuturor senzorilor de pe Afeela, via Electrek

Sony Honda Mobility și-a prezentat automobilul pe scena evenimentului de peste Ocean, acesta fiind condus chiar de Kenichiro Yoshida, CEO-ul Sony, care a spus că se va pune accentul pe tehnologii de conducere autonomă care să poată să transforme mașinile în niște „spații de entertainment mobile”. Partea de conducere autonomă va fi asigurată de cei 45 de senzori care împânzesc mașina (varianta prezentată în 2022 avea doar 40 de senzori), iar partea de entertainment devine tot mai importantă pentru majoritatea producătorilor auto.

În ultimele săptămâni, Tesla a început să ofere update-uri over-the-air care să permită conectivitate cu platforma Steam, iar Nvidia a anunțat că intră la rândul său în universul auto și oferă opțiuni de cloud gaming prin GeForce NOW. În plus, compania Foxconn a declarat că va folosi chipuri Nvidia pe mașinile sale autonome. Pentru Afeela, Sony și Qualcomm vor dezvolta o platformă numită „Snapdragon digital chassis” despre care n-am aflat detalii prea multe.

N-am aflat nici cât va costa noua mașină, nici ce motoare sau ce baterii va folosi. Știm doar cifrele prezentate încă de anul trecut, când Sony a urcat pe scenă și un SUV. Acela a lipsit în 2023, dar cifrele ar trebui să rămână aceleași: 536 de cai putere, o viteză maximă de 249 km/h și o accelerație de la 0 la 100 km/h în 4,9 secunde. Cum mașina este în teste încă din 2020, data de lansare anunțată, 2026, nu este deloc exagerată, mai ales că alți constructori niponi întârzie trecerea la EV-uri. Toyota, de exemplu, consideră că speranțele de a vinde un mix format din 50% mașini electrice până în 2020 este prea ambițios.

Citeste si: Volkswagen dă startul lansărilor la CES 2023 cu premiera mondială a...

Un design curat, dar nespectaculos, semn că „party piece-ul” se ascunde la interior

Mai știm că modelul va oferi conectivitate 5G, iar platforma digitală va fi pregătită să accepte update-uri over-the-air, la fel ca în cazul Tesla. Epic Games se vor implica în dezvoltarea sistemului de infotainment, dar și pe partea de siguranță și interactivitate. După ce am văzut HUD-ul interactiv imens al lui BMW i Vision Dee, care folosește parbrizul pe post de ecran, ne așteptăm ca și alți constructori să găsească soluții similare.

Sursa foto: Afeela, Sony Honda Mobility

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: