Dacia a găsit o nouă metodă prin care să iasă în evidență. Producătorul auto va oferi, în doar câteva showroom-uri din Marea Britanie, niște recipiente cu apă caldă, parte dintr-o campanie prin care Dacia ia peste picior constructorii care oferă tot mai multe funcționalități pe bază de abonament, inclusiv scaunele încălzite. Acestea sunt disponibile din start ca parte a echipării de top de pe modelele Jogger, Duster și Sandero Stepway.

Dacia critică tendința recentă a producătorilor auto de a pune tot mai multe paywall-uri între clienți și diverse funcționalități cu care mașinile lor vin deja echipate. Am vorbit pe larg despre această practică în acest material, cu mențiunea că abonamentele pentru diferite opțiuni nu se limitează la mașinile electrice. Dacia „înoată” împotriva curentului și, cu amuzament, va oferi așa-numite 'Heated Seat Saviour' gratis.

„Pornirea încălzirii din scaune, un plus la capitolul manevrabilitate, dar și accesul la diverse utilități care te asistă la șofat se numără printre exemplele recente care arată că diverși constructori auto încearcă să obțină bani în plus de la clienți pentru lucruri care sunt deja prezente pe mașinile lor,” se arată în comunicatul Dacia care anunță recipientele cu apă caldă ce vin în niște săculeți din material textil.

Aceste recipiente vor fi disponibile, între 1 și 2 februarie, la showroom-urile Dacia din Brent Cross (Londra), Trinity Way (Manchester) și Fendrod Way (Swansea). Fiecare reprezentanță va primi doar 25 de recipiente, iar ele vor fi oferite oricui se perindă înăuntru, între 9:00 și 16:00. Dacia va aplica politica „primul venit, primul servit”, dar nu ne-ar surprinde să le regăsim pe site-uri de licitații în curând.

„Dacia este cunoscută pentru faptul că oferă produse simple, clienții având posibilitatea să acceseze toate opțiunile și funcțiile mașinii pentru care au plătit fără alt cost ulterior,” se mai arată în comunicat, oficialii mărcii sugerând că aceste recipiente pot fi umplute din nou și folosite de mai multe ori.

BMW a clarificat povestea scaunelor încălzite pe bază de abonament

BMW a emis încă de anul trecut explicații ca răspuns la valurile făcute în media de anunțul că anumite funcționalități vor fi disponibile pe bază de abonament, în viitor. Practic, poziția oficială BMW este aceea că abonamentele oferă mai multă flexibilitate clienților, permițându-le acestora să acceseze diverse opțiuni care, altfel, nu sunt incluse în nivelul de echipare ales.

Citeste si: Dacia lansează Spring Extreme, nivelul de echipare cu motor de 65...

„Peste 90% dintre BMW-urile achiziționate în SUA au deja bifată opțiunea de încălzire în scaune,” subliniază BMW, arătând prin acest exemplu că majoritatea clienților aleg să-și achiziționeze mașina cu această funcționalitate activată din fabrică. Bavarezii spun că acești clienți nu vor mai fi nevoiți vreodată să facă alte plăți pentru a folosi asta.

Criticile, însă, se resfrâng asupra faptului că, în fond, mașinile vin cu același hardware din fabrică, doar că, în funcție de nivelul de echipare ales, anumite opțiuni nu sunt accesibile. În trecut, o mașină „de bază” nu avea hardware-ul specific, dar, în prezent, mai ales din rațiuni ce țin de reducerea costurilor de producție, hardware-ul din mașini este (aproape) identic, indiferent de nivelul de echipare. De aici vine și concluzia trasă de Dacia, dar și de criticii acestor practici, cum că „clienții plătesc pentru lucruri care sunt deja prezente pe mașinile lor”. Evident, situația este diferită când discutăm despre update-uri de soft over-the-air.

Citeste si: Cele mai tari 5 concepte din istoria mărcii Dacia

Sursa foto: Dacia

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: