Mașinile electrice fac parte dintr-un viitor ultra-mercantil în care totul are un preț

Mulți dintre noi ne dorim mai mult de la mașinile pe care le conducem. Tocmai de aceea firmele de tuning au clienți, lună de lună, care sunt în căutarea unui plus de dinamism sau își doresc niște echipări premium care n-au venit din fabrică. Dar cum ar arăta un viitor în care mașina vine, din start, foarte bine echipată, dar te costă să deblochezi fiecare facilitate, ca într-un puzzle în care fiecare piesă îți ușurează portofelul?

Cu toții știm cum să deslușim nivelul de echipare al unei mașini în care tocmai am intrat, fără să fie nevoie să aruncăm un ochi afară, peste emblemele de pe caroserie. Mă refer la deja clasicele butoane blank de pe consola centrală, semn evident că respectivul proprietar nu și-a permis sau nu și-a dorit un nivel de echipare superior care venea, evident, cu mai multe echipări opționale.

Producătorii au căutat mereu modalități de a reduce costurile, astfel că nu mai miră pe nimeni nonșalanța cu care acoperă butoanele nefuncționale în mașinile cu echipare de bază care, totuși, împart bordul și consola centrală cu modelele din vârful gamei. Dar nu despre asta vreau să discut aici, ci despre o altă practică ce, se pare, a luat avânt, asemeni multor altora, pe nesimțite. Este vorba despre tendința, oarecum recentă, a producătorilor din lumea auto de a subtiliza una dintre cele mai detestabile practici din peisajul de gaming actual - DLC-urile sau Downloadable Content-ul.

Cum au aplecat urechea marii producători auto la o idee din gaming

Cândva, pe vremea când 4K și 8K reprezentau doar o scurtătură pentru a exprima 4.000 sau 8.000, un joc video îți oferea experiența completă, de la un capăt la altul, după ce-l cumpărai. Toată munca oamenilor din echipa de dezvoltare era stoarsă în acei zeci de lei pe care-i plăteai pe joc. Și cam la asta se rezuma totul. Apoi, era online a schimbat paradigma, permițând developerilor să-și „rupă” produsul, fărâmițându-l sub forma de DLC-uri pe care fiecare consumator le poate (sau nu) achiziționa. Practic, dacă vrei o experiență mai „cuprinzătoare”, ești forțat să dai bani în plus, căci prețurile jocurilor nu a scăzut, din contră.

Gamerii știu deja că trebuie să plătească pentru fiecare pas făcut în lumea virtuală

Am înșirat toate acestea deoarece fix această practică, detestată de mulți, a fost preluată, pas cu pas, de constructorii auto, ajutați în acest sens de procesul continuu al electrificării. Dacă, pe vremuri, o mașină venea sau nu cu un hardware deja montat, astăzi, lucrurile stau altfel. Grație posibilității de a primi update-uri on-air, dar și a modului în care funcționează o mașină electrică, un producător poate să-ți pună în cale mult mai multe uși cu cheie. Toate aceste uși pot fi, bineînțeles, deschise, dar contra-cost. Și costul nu este unul mic, căci nu vorbim de micro-tranzacțiile din jocuri ce te „ușurează” de câțiva lei, ci de adevărate pachete subscription-based care pot costa și mii de euro fiecare. Situația „din teren” este îngrijorătoare.

Tesla îți cere să plătești pentru lucruri pe care ai dat deja bani și critică hackerii

Tesla, simbolul luminos al tranziției de la mașini cu motoare termice poluante, la cele electrice și, prin definiție, nepoluante se numără printre constructorii care-și exploatează în multe moduri clienții. Americanii îi pun pe posesorii de mașini Tesla să plătească chiar și pentru lucruri pentru care... ai mai plătit o dată.

Electrek anunța, în iulie anul trecut, că Tesla lansează programul de subscripții pentru sistemele din pachetul full self-driving pentru 199 de dolari pe lună. În plus, contra sumei de 1.500 de dolari, clienții cu modele Tesla ceva mai vechi puteau să obțină un upgrade la hardware care să le permită să acceseze toate facilitățile self-driving, urmând apoi să plătească acei 199 de dolari pe lună dacă nu vor să dea 10.000 de dolari pentru ca acest sistem să le fie acordat definitiv. Singura problemă este că, în 2016, Tesla îi anunțase pe clienții cu mașini în etate că acestea sunt, deja, capabile să se conducă singure și că nu mai e nevoie de vreun update pentru a comuta în modul de condus autonom full.

Tesla Model 3 Dual Motor este deja foarte rapidă

Ulterior, Tesla a „corectat” prețul update-ului, scâzându-l la 1.000 de dolari, dar asta nu a mulțumit prea multă lume, căci, până la urmă, producătorul i-a mințit pe clienții care au cumpărat mașini între 2016 și 2019, ei crezând că modelele lor sunt capabile din fabrică să se conducă singure, odată ce update-ul pentru acest sistem devine disponibil. Tesla și-a corectat erata spunând că, de fapt, hardware-ul de pe mașinile din respectiva perioadă nu făceau față (este vorba de versiunile 2.0 și 2.5). Doar modelele construite începând cu a doua jumătate a lui 2019 vin cu hardware 3.0.

Tot Tesla a fost în mijlocul unei controverse, la scurt timp după ce au lansat, contra sumei de 2.000 de dolari, posibilitatea de a accelera mai repede cu Tesla Model 3 Dual Motor. Pe scurt, dacă dai acei bani, ți se deblochează încă 50 de cai putere care reduc timpul de la 0 la 100 km/h la doar 3,9 secunde. Răspunsul din partea publicului? Hacking.

Încă din prima parte a anului 2020, adică anterior lansării acestei oferte, au apărut firme capabile să intre în „inima” modelelor Tesla pentru a debloca acei cai putere ascunși. Tesla a criticat astfel de practici care până la urmă, nu fac decât sâ deblocheze niște elemente de software care sunt deja acolo. Hackerii sunt și mai ieftini, costul pentru o deblocare de acest gen făcută neoficial fiind la jumătate față de cât cere Tesla.

BMW îți ține posteriorul la căldură dacă arunci cu bani lunar

Software locking nu este o practică pe care Tesla are monopolul. De fapt, nimic din ce a făcut Tesla nu a fost atât de criticat ca decizia bavarezilor de a cere bani pe scaunele încălzite din limuzinele lor de lux. Știrea a apărut în vară, adică nu chiar momentul în care ai avea nevoie de această dotare, deci echipa din Munchen trebuie să mai lucreze la timing. Vorbim, oricum, despre niște micro-tranzacții care au, cumva, un aer de glumă.

Ai plătit foarte mulți bani pentru o mașină de lux? Mai plătește pentru niște dotări care erau banale acum 30 de ani

Trebuie să plătești 18 dolari pe lună pentru a activa capacitatea scaunelor de se încălzi, costul crescând la 180 de dolari pe an sau 300 de dolari pe trei ani. Dacă vrei ca această dotare să meargă oricând, trebuie să plătești 415 de dolari. Oferta a fost lansată, inițial, doar pe anumite piețe cum ar fi Coreea de Sud, Germania, Noua Zeelandă sau Regatul Unit. Tot în Albion poți să deblochezi și alte dotări altfel banale ca volanul încălzit (12 dolari pe lună) sau high-beam assist (începând de la 12 dolari). În plus, dacă vrei ca difuzoarele din mașină să amplifice, în habitaclu, sunetul motorului plătești 117 dolari per utilizare.

Mercedes-Benz oferă accelerație mai bună contra-cost

Cum Mercedes-Benz și BMW au fost, mai tot timpul, angajați într-un dans de tango în care-și urmează, cu religiozitate, pașii, oamenii din Stuttgart n-au putut să stea cu mâinile în sân în timp ce rivalii din Munchen strângeau teancuri de bani de pe urma scaunelor încălzite. Astfel, săptămâna trecută, Mercedes-Benz USA a oferit, cu titlul de „coming soon” opțiunea de a accesa o accelerație mai sprintenă pentru mașinile din familia EQ.

Povestea este aceeași ca în cazul Tesla. Dacă plătești, an de an, câte 1.200 de dolari, Mercedes-ul tău EQ va fi mai vioi când pleacă de la semafor. Mercedes-Benz se laudă că îmbunătățirile la capitolul accelerație sunt considerabile, de până la o secundă pentru sprintul de la 0 la 100 km/h. În plus, același update alterează și maparea plajei de cuplu și de putere pentru un plus de dinamism. Practic, mașina va fi mai rapidă indiferent de modul de condus ales prin Dynamic Select.

Mașinile electrice sunt mai ușor de „baricadat” cu paywalluri pentru diferite software-uri

Pe lângă toate acestea, piața chineză se confruntă cu altă decizie dificilă. Acolo, Mercedes-Benz a pus sub paywall capacitatea unor modele ale sale de a folosi sistemul rear-wheel steering, care permite roților spate să vireze. Această dotare te ajută să întorci și, în general, să virezi mai facil, crescând agilitatea mașinilor în contextul în care acestea devin tot mai mari și mai grele. Dacă plătești, roțile spate vor vira 10 grade, iar dacă nu, doar 4,5 grade. Costul? 750 de dolari pe an.

Până unde se va merge?

Micro-tranzacțiile domină experiența de gaming a ultimilor ani, mai ales când vorbim de gaming online. Jocuri-fenomen ca GTA-Online sau Counter Strike te pun să plătești pentru cvasi-orice, de la mașini, la haine, la case sau elicoptere - toate virtuale, evident. În cazul marilor producători auto vorbim, măcar, de bani pe care-i dai pentru ceva real.

Problema este, însă, alta. Clienții nu plătesc pentru a primi ceva nou, ceva inovator sau ceva special, o echipare sau o dotare pe care mașina n-a avut-o vreodată. Majoritatea acestor paywall-uri sunt puse în calea unui software (sau hardware) deja prezent, dar inactivat prin niște linii de cod. Practic, în acest fel, se poate bloca aproape orice dotare pe o mașină modernă. Deși pare a fi utopic, nu sună atât de exagerat ca, în viitor, să vedem unele dotări care să fie blocate sezonier. Cum ar fi ca, la un moment dat, aerul condiționat să fie pornit contra-cost în lunile de vară? Marii constructori caută mereu metode de a mai scoate un ban din buzunarul clienților, deci nimic n-ar fi prea de tot.

