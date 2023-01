Premieră pentru producătorul american Chevrolet care a prezentat publicului primul Corvette de clasă GT3 construit in-house, un rezultat direct al colaborării dintre Pratt Miller și aripa de competiții, numită Competition Motorsports Engineering, a General Motors. Mașina va debuta în cursa de 24 de ore de la Daytona din 2024 și va putea concura în toate marile curse de anduranță din lume.

Generația a opta a celei mai cunoscute mașini sport americane, Chevrolet-ul Corvette, a primit un tratament special din partea diviziei de competiții a General Motors, în parteneriat cu Pratt Miller, pentru a putea concura la clasa GT3 în toate campionatele lumii. Acesta este primul Corvette de clasă GT3 dezvoltat chiar cu fondurile GM, după ce generațiile C6 și C7 au concurat la clasa GT3 grație echipei private Callaway Competition care a dezvoltat, de la zero, modele de curse care respectă specificațiile acestei categorii. Mutarea vine ca urmare a abolirii clasei superioare, GTE, la finele acestui an.

Ani de-a rândul, General Motors s-a opus programelor de motorsport oficiale, alegând să concureze doar în anumite campionate care aveau priză la publicul american. Astfel, până în 1999, Chevrolet-ul Corvette nu a concurat cu suport oficial din partea uzinei, deși mașina emblematică a producătorului din Michigan alerga pe circuite încă din anii '50. Practic, generația a cincea (C5), a fost prima care a fost înglobată într-un program de motorsport de uzină sub numele Corvette Racing, cursa de debut a acestui program fiind cea de 24 de ore de la Daytona din '99.

Corvette-ul C5 a fost primul care a concurat în mâinile uzinei, începând cu 1999

De atunci, Corvette-urile echipei oficiale au triumfat în peste 122 de curse - majoritatea în America de Nord -, trecându-și în cont numeroase titluri pe parcursul a mai multor generații (29 doar în Statele Unite, la echipe și piloți). Corvette-urile C5, C6, C7, dar și C8, au avut parte de succes și în cursa de 24 de ore de la Le Mans, echipa americană triumfând pe Circuit de la Sarthe de opt ori. În plus, Corvette a câștigat de patru ori cursa în care a debutat, inclusiv o victorie în clasamentul general în anul 2001. Modelul actual, Corvette C8.R, va fi retras pentru a fi înlocuit de noul C8 Z06 GT3 care va fi vândut și echipelor private.

De ce a decis Chevrolet să construiască un Corvette de curse pentru toată lumea

Primul Corvette de curse construit de uzină care a ajuns în mâinile unei echipe private a fost un C5.R care, începând din 2003, a evoluat în Europa în mâinile lui Patrick Selleslagh. Belgianul, care avea nevoie de o mașină superioară Ford-ului Mondeo folosit anterior, a fost urmat de alți privați ca Jack Leconte (Larbre Competition) sau fostul schior Luc Alphand (Alphand Adventures) care au devenit la rândul lor clienții Pratt Miller, constructori ai Corvette-urilor oficiale. Paralel cu toată această afacere, o echipă privată care menținea legături vechi cu brand-ul Corvette a decis să dezvolte propriile sale modele de curse pe baza GT-ului american.

Corvette C6.R (varianta de GT1) a fost al doilea Corvette de curse oficial, o mașină ce a triumfat în SUA, dar și în Europa

Echipa se numește Callaway Competition, după numele fondatorului Reeves Callaway, iar divizia germană a acestei entități a început să construiască, din 2006, Corvette-uri care respectă regulamentul FIA GT3. Clasa respectivă, care a debutat chiar în 2006, era menită să fie o alternativă ieftină la mai scumpele și mai performantele clase GT1 și GT2 care concura și la Le Mans. Anii au trecut și, tocmai ca urmare a costurilor tot mai însemnate, clasele GT1 și GT2 (redenumită în GTE din 2011) au dispărut, iar, din 2024, cursa de 24 de ore de la Le Mans va permite participarea mașinilor de clasă GT3.

Cum Corvette are deja o istorie lungă la Le Mans (debutul uzinei s-a petrecu în 2000, dar primul Corvette a concurat acolo în 1960, înscris de temerarul șef de echipă și constructor Briggs Cunningham), GM nu și-a permis să întrerupă această poveste și s-a văzut nevoit să se caute în buzunare pentru a pune pe masă sumele necesare dezvoltării propriului model de clasă GT3. În fine, după un an de teste, C8 Z06 GT3 a fost prezentat și, așa cum spuneam, va înlocui modelul C8.R folosit în prezent, atât în America de Nord, cât și în Europa.

Corvette C8.R, mașina pe care noul model o înlocuiește și care este folosită în 2023 de echipă

Ca o paranteză, modelul folosit în America este atipic, deoarece este, la bază, o mașină de clasă GTE, deși concurează printre alte modele de categorie GT3. Regulamentul american interzice, din 2021, participarea mașinilor de clasă GTE, iar asta i-a obligat pe cei de la Corvette să modifice mașina existentă, echipând-o cu ABS și un pachet aerodinamic ușor diferit, pentru a putea concura mai departe. Exemplarele care vor alerga în acest an la Le Mans, dar și în Mondialul de Anduranță (FIA WEC) sunt, însă, modele standard de clasă GTE.

Cum se prezintă noul Corvette C8 Z06 GT3

După cum spune și numele, baza mașinii de curse prezentată la Daytona (ediția din acest an a cursei de 24 de ore are loc în acest weekend) este varianta Z06 a Corvette-ului C8. Din fabrică, acest supercar cu motor V8 de 5,5 litri LT6 poziționat central dezvoltă 670 de cai putere și 623 Nm, care permit o accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 2,6 secunde cu Launch Control. Toată această avalanșă de putere costă puțin peste 105.000 de dolari, ceea ce este mult mai puțin decât mașina de curse. Aceasta este mai ușoară, mult mai eficientă din punct de vedere aerodinamic, dar are mai puțini cai putere (aproximativ 500) ca urmare a aplicării procesului de „Balance of Performance” care păstrează toate mașinile de clasă GT3 apropiate ca performanțe.

Noul C8.R GT3 ar putea concura în toate cursele importante de 24 de ore de pe mapamond

Cei de la Chevrolet au anunțat că mașina va debuta în cursa de la Daytona de la anul, când până la patru mașini vor fi prezente pe grilă. Probabil că două dintre acestea vor concura la clasa profesionistă, GTD-Pro, sub banner-ul Corvette Racing, iar alte două vor fi înscrise la clasa amatorilor, GTD, de niște formații private. Acesta este, așadar, primul Corvette construit de uzină care este menit să fie vândut clienților, Pratt Miller și GM abordând în sfârșit conceptul de „Customer Racing” care a umplut, în ultimii 15 ani, visteriile altor brand-uri rivale ca BMW, Mercedes-AMG, Porsche sau Audi.

„Încă de când am anunțat că vom dezvolta un Corvette de clasă GT3, am primit mai multe întrebări și dovezi clare de interes din partea echipelor din diverse campionate decât ne puteam aștepta,” a spus Laura Wontrop Klauser, Program Manager în cadrul GM pe partea de curse de anduranță. „Această mașină ne duce către o nouă etapă în existența Corvette Racing și ne vom baza în viitor pe toată experiența pe care am strâns-o deja în toți acești ani,” a subliniat Mark Stielow, director al GM Motorsports Engineering Competition.

Testele noului model de curse au început în 2022

Acesta s-a referit la suportul superior pe care echipele private îl vor primi din partea GM în campionatele pe care constructorul le va susține. Practic, la fiecare etapă din aceste campionate (așa cum este seria IMSA, dar și GT World Challenge și Intercontinental GT Challenge), uzina se va prezenta cu un camion cu piese de schimb, dar și cu ingineri, strategi și mecanici gata să susțină eforturile echipelor private care utilizează Corvette-ul GT3. Toate acestea vin pe lângă efortul propriu al uzinei, care va continua sub numele Corvette Racing - atât în IMSA, cât și în FIA WEC și la Le Mans.

Chevrolet Corvette C8 Z06 GT3 este, la bază, o mașină de stradă

Deși nu poate rula, în mod legal, pe șosea, șasiul Corvette-ului C8 Z06 GT3 este același cu cel care se ascunde sub „pielea” oricărui Corvette C8. Inginerii care construiesc mașinile de curse pornesc de la șasiul de aluminiu ușor provenit de pe liniile de asamblare ale uzinei Bowling Green din Kentucky. Acestei structuri de bază i se adaugă o cușcă de oțel construită după standardele FIA, iar apoi se montează suspensia de tip double-wishbone la ambele capete. Deși aceasta este, ca și configurație, identică cu cea de pe mașina de serie, echipa de la Pratt Miller adaugă amortizoare și suspensii de curse, pe lângă întregul sistem de frânare de competiții.

Callaway Competition și-a pensionat C7.R-ul dezvoltat de ei înșiși, dar va reveni cu un C8.R GT3 din 2024

Pachetul aerodinamic folosește aceelași material esențial ca și pe mașina de bază, adică fibra de carbon. Cu toate acestea, difuzorul din spate, splitter-ul care continuă bara față, dar și canalele din podea și eleronul, pe lângă extensiile caroseriei, sunt dezvoltate special pentru competiții, inspirate din toate cele învățate de la C8.R-ul deja existent. Se văd multe similitudini între cele două mașini, deși tratamentul părții frontale este diferit la C8 GT3. Și evazările spate o altă linie, guri de aer deschizându-se în spatele cauciucurilor, pentru a elibera aerul fierbinte de la frâne.

Chevrolet nu a comunicat care va fi prețul, dar știm deja că o mașină de GT3 costă undeva între 400.000 de euro și 750.000 de euro (dacă vrei un Ferrari). Pe lângă această sumă deja piperată trebuie să iei în calcul și un pachet de anduranță care include piese de schimb care te mai costă alte 60-70.000 de euro, iar după ce dai toți acești bani nici n-ai mișcat un metru pe circuit. Practic, dacă n-ai măcar 2-3 milioane de euro la dispoziție, nu merită să te arunci în „arena cu lei” a clasei GT3.

Sursa foto: Chevrolet, Callaway Competition

