De Ziua Femeii, Ford oferă un SUV din care lipsesc toate echipările inventate de femei

Ford a pregătit un spot publicitar special cu ocazia Zilei Femeii, constructorul american dorindu-și să scoată în evidență numărul foarte mare de inovații din domeniul auto semnate de femei, multe dintre acestea găsindu-și loc și pe mașinile din prezent. Cu alte cuvinte, fără aportul unora ca Mary Anderson, care a pus bazele ștergătorului de parbriz modern, mașina ar fi arătat și funcționat destul de diferit astăzi.

Ford a prezentat, într-un video postat pe YouTube, o ediție specială a SUV-ului Explorer denumită 'Men's Only Edition'. Constructorul american explică, prin vocea unui narator care devine tot mai nedumerit pe parcursul spotului de prezentare, că acest nou Explorer este echipat cu toate tehnologiile care nu au fost inventate de femei. Cu ajutorul acestui material parodic, constructorul din Dearborn, Michigan, vrea să sublinieze importanța femeilor din lumea auto, atât în trecut, cât și în prezent și în viitor.

A șasea generație a Ford-ului Explorer s-a descotorosit de toate echipările și tehnologiile care au fost create de femei și, ca urmare, modelul 'Men's Only Edition' nu are ștergătoare moderne, nici GPS, Wi-Fi, semnalizatoare sau ștergătoare.

Unele dintre cele mai importante invenții care se găsesc și pe mașina ta de astăzi au fost rodul muncii unor femei

Deși rivalii de la General Motors au o femeie în poziția de CEO, pe Mary Barra, Ford a venit cu ideea să promoveze femeile care au pus umărul la dezvoltarea mașinii, în anii de pionierat ai mobilității motorizate. Vorbim de femei care au luptat în războaie, au jucat în filme sau și-au dedicat viața matematicii, dar aceleași femei au reușit și să dezvolte elemente fără de care greu îți poți imagina o mașină.



Dorothy Levitt, foto via Wikipedia - Link

Mary Anderson a născocit prototipul ștergătoarelor moderne, cu lamă pentru curățarea parbrizului, activate din interior, în urmă cu mai bine de 120 de ani. Se întâmpla în anul 1902, cu doi ani înainte de fondarea Automobil Clubului Român, într-o vreme când, în Țările Române, numărul automobilelor putea să fie numărat pe degetele de la o singură mână. Anderson a observat, în America, faptul că șoferii erau obligați să staționeze adesea pentru a coborî să-și curețe parbrizul de zăpadă, iarna. Anderson a venit cu ideea ștergătorului pe când se plimba, cu tramvaiul, prin New York.

Cu nouă ani înainte, în 1893, Margaret A. Wilcox, un inginer american, a venit cu o soluție pentru a-i feri de frig pe pasagerii dintr-un automobil acoperit. Deși invenția sa a fost patentată, ea a fost ignorată, iar primul model de serie echipat cu un sistem de încălzire rudimentar a apărut abia în 1929. A fost vorba de Ford-ul Model A.

Automobilul Galloway conceput de echipa lui Dorothee Pullinger, foto via Wikipedia - Link

În 1914, an rămas în istorie ca punct de început al Marelui Război, Florence Lawrence, o actriță de teatru și film, a produs prima versiune a brațului de semnalizare. Aceasta observase, pe drumurile dificile de la începutul secolului al XX-lea, că mașinile schimbă adesea direcția de deplasare fără vreun avertisment, riscul de accident fiind ridicat deși vitezele nu erau prea mari. Tocmai de aceea, Lawrence a conceput un sistem care putea fi operat din interiorul vehicului care prevedea un steguleț mobil. Acesta era plasat pe bară și indica mașinilor din spate următoarea manevră pe care-ți doreai să o faci. Din păcate, Lawrence nu și-a patentat conceptul, iar acesta a fost preluat, ulterior, de alți constructori și dezvoltat.

Elmer Berger, un inventator american, a patentat oglinda retrovizoare, în anul 1921, drept un dispozitiv de observare a mașinilor de poliție. Berger nu a fost, însă, prima persoană căreia i-a trecut prin cap că mașinile ar putea beneficia de pe urma unor oglinzi care să-ți permită să vezi ce se întâmplă în spatele tău. Primele schițe pentru o oglindă datează din 1909, iar Dorothy Levitt a teoretizat, în cartea sa 'The Woman and The Car', că femeile ar putea să folosească o oglindă de mici dimensisuni pe care s-o țină în mână și s-o folosească pentru a se orienta pe drumuri, deoarece le ajută să vadă în spate. Pe lângă această idee (care n-a fost aplicată pe automobile decât începând cu 1914), Levitt a fost și un pilot de curse, dar și un jurnalist de succes.



Dr. Gladys West analizând hărți produse folosind tehnologia Global Positioning System (GPS) a Marinei, foto via Wikipedia - Link

Pionierii tehnologiei GPS, dar și a Wi-Fi-ului sunt tot niște femei. Dr. Gladys West a realizat studii revoluționare în domeniul modelării matematice a planetei Pământ, West aducându-și o contribuție esențială și-n domeniul geodeziei satelitare care a dus la dezvoltarea GPS-ului. Cum, însă, West a lucrat în domeniul apărării, unul dominat de bărbați, reușitele sale au fost minimalizate, dar ele au fost scoase la lumină de mai multe documentare, articole și filme realizate în ultimii ani, inclusiv pelicula 'Hidden Figures'.

La dezvoltarea GPS-ului, dar și a Wi-Fi-ului, a contribuit și actrița interbelică Hedy Lamarr. Aceasta a dezvoltat o tehnologie de comunicații la distanță pentru a-i ajuta pe Aliați, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Tehnologia a fost, apoi, preluată și dezvoltată începând cu anii '60. Denumită „frequency hopping technology”, aceasta a stat la baza Wi-Fi-ului, dar și a altor metode de comunicare și transfer de date wireless cum este Bluetooth.

Hedy Lamarr, actrița de origine austriacă devenită, ulterior, inventator, și Clark Gable într-o peliculă din 1940, foto via Wikipedia - Link

În fine, trebuie menționată și Dorothée Pullinger, prima persoană care a dezvoltat o mașină potrivită pentru nevoile femeilor. Pullinger se făcuse deja remarcată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, reușind să conducă departamentul unei fabrici de aviație în care lucrau aproximativ 7.000 de femei ce asamblau aripi de aeronave. După Război, Pullinger a fondat Galloway Motors din dorința de a le oferi un loc de muncă fostelor colege. Galloway Motors a produs prima și singura mașină proiectată de femei pentru femei, în fabrică lucrând doar femei. Mașina avea scaune mai înalte, un volan mai mic, dar și oglinzi retrovizoare.

Sursa foto: Ford

