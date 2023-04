Plafonarea prețului RCA a fost aprobată de Guvern. Pe ce perioadă va fi valabilă

Proiectul de plafonare al tarifelor la RCA a fost aprobat în ședința Guvernului de astăzi. Proiectul, care a fost întocmit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), menționează că tarifele vor fi înghețate la nivelele de la finele lunii februarie. Perioada plafonării este de șase luni, timp în care ASF și guvernanții trebuie să vină cu modificări la legea asigurărilor.

Hotărârea de guvern prevede că tarifele de primă maxime prevăzute ”se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023 și sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.” Aceste tarife se aplică doar în cazul contractelor încheiate după data intrării în vigoare a HG-ului. Actul poate fi consultat AICI.

Varianta inițială a legii, care a fost retrasă la cererea ASF, prevedea plafonarea tarifelor la nivelul din martie 2022, care era mult mai mic. De asemenea, comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuție, tot pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern.

Proiectul a fost pe masa Guvernului și săptămâna trecută, dar nu a trecut de ședința de Guvern. ASF nu a efectuat, practic, decât o singură modificare cu privire la transportatori. În rest, proiectul este identic cu ceea ce s-a prezentat săptămâna trecută.

Reacții de la ședința de Guvern în care s-a decis plafonarea prețurilor RCA

"Un alt subiect foarte important şi aşteptat de către toţi cetăţenii ţării, este vorba despre acea hotărâre de Guvern iniţiată de către ASF, privind reglementarea pentru o perioadă de şase luni a pieţei asigurărilor. Este o decizie pe care am amânat-o de la şedinţa de Guvern de săptămâna trecută. Am luat această decizie pentru că am simţit nevoia să continuăm dialogul şi să beneficiem de mai multe date şi informaţii legate de modul în care această hotărâre va produce efecte", a declarat Nicolae Ciucă, conform Agerpres.

Premierul a subliniat că în cadrul întâlnirilor avute a condiţionat aprobarea proiectului de hotărâre de elaborarea în cele 6 luni a modificărilor legislative care să asigure că nu vor mai fi derapaje viitoare pe piaţa asigurărilor.



"Este cea de-a treia societate care intră în faliment în piaţa asigurărilor. Consider că este absolut inacceptabil să continuăm să ne jucăm cu aceste dezechilibre produse de o companie sau alta, motiv pentru care Autoritatea de Supraveghere Financiară, împreună cu celelalte instituţii, Consiliul Concurenţei, şi cu ceilalţi actori din piaţa asigurărilor trebuie să aibă un dialog onest, transparent şi foarte clar vizavi de modificările legislative care trebuie să fie realizate. Eu vă asigur că nu voi accepta ca în interiorul celor 6 luni această asumare să nu fie dusă la bun sfârşit", a declarat Ciucă.



În completare, reprezentantul ASF la şedinţa de Guvern a prezentat detalii privind modificările aduse prin proiectul de hotărâre referitor la poliţele RCA.



"După cum ştiţi de săptămâna trecută, principalele elemente ale acestei hotărâri de Guvern se referă la modul de vânzare efectivă a poliţelor RCA pentru următoarele 6 luni. Aceste tarife calculate şi ofertate în piaţă de către asigurători vor fi cele de la sfârşitul lunii februarie 2023. De asemenea, se vor plafona şi comisioanele de distribuţie ale brokerilor la nivelul de 8% din prima netă, iar toţi asigurătorii vor calcula şi vor oferta aceste tarife la nivelul de B0, baza de la care se porneşte orice calcul, care, ulterior, va fi bonusat sau malusat în funcţie de istoricul de daune şi de comportamentul acestora în anii anteriori. Acest lucru, în urma discuţiilor cu asociaţiile de transportatori, se va aplica şi BAR-ului, BAR-ul este Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România. (...) Esenţa juridică a acestei hotărâri constă în Legea Consiliului Concurenţei, care ne permite să facem aceste ajustări sau intervenţii în ajustări pe piaţă", a declarat reprezentantul ASF.



Oficialul ASF a dat asigurări că modificările de legislaţie cerute de la nivelul Guvernului vor fi propuse la începutul lunii mai a acestui an.



"În următoarele luni, şi nu vorbim de cel şase, probabil că la sfârşitul lunii aprilie, cu siguranţă la începutul lunii mai, va fi prezentată spre dezbatere noua formă a Legii 132, a Legii RCA, care va elimina toate disfuncţiile care au dus de-a lungul aplicării actualei legi la multe sincope şi multe elemente care au creat şi crizele la care asistăm astăzi. Această lege, în afară că va corecta ceea ce am identificat pe parcursul celor 6 ani în care veche lege a funcţionat, se va pune şi în concordanţă cu noile prevederi ale Directivei RCA care este obligatoriu pentru România să fie transpusă în legislaţia primară până la începutul anului 2024", a susţinut acesta.

Ce se întâmplă în caz de daună totală sau de avarii grave, conform noii legi RCA

În perioada aplicării prevederilor acestei hotărâri, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor nou încheiate pntru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu practicat de reprezentanțele rent-a-car. Această prevedere se aplică numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic, pentru o perioadă maximă de 30 de zile fie de la data eliberării autorizației de reparație de către unitățile Poliției Române, fie de la data eliberării documentului de intrare în reparație eliberat de către asigurătorul RCA.

În același timp, pentru vehiculele care nu se mai repară , încadrându-se la daună totală, se aplică o limitare a valorii despăgubirilor. Acestea nu pot depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.

Depăşirea nivelului tarifelor de primă maxime și practicarea de către asigurătorii RCA a comisioanelor de distribuţie la un nivel mai mare decât cel prevăzut constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei. Pe lângă sancţiunea contravenţională principală, în funcţie de gravitatea faptei, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară poate aplica şi sancţiuni contravenţionale complementare.

De ce a fost plafonat prețul asigurărilor RCA la nivelul din 28 februarie

Conform notei de fundamentare, prima medie RCA subscrisă de societățile de asigurare autorizate și supravegheate de ASF în luna februarie 2023 este mai mică decât tariful de referință RCA publicat de ASF pe 7 martie 2023 pentru majoritatea categoriilor de vehicule.

De pildă, variația medie este de aproximativ +16% pentru persoane juridice și de 12% pentru persoane fizice, iar cea mai mare variație este de 64%. De aceea s-a ales ca plafonarea să se facă la nivelul din februarie, care era mai scăzut. Pe de altă parte, plafonarea la nivelul din martie 2022, așa cum se propunea inițial, ar fi dus la pierderi pentru asigurători, astfel că ASF a renunțat la acest proiect.

Guvernul susține că astfel este asigurată o dispersie a riscurilor la nivelul pieței de asigurări. ”Prin aplicarea acestei măsuri se elimină potențialul impact negativ al creșterii prețurilor”, se afirmă în textul actului normativ. Pe de altă parte, situația de la Euroins nu este menționată nicăieri, deși discuția despre plafonare a apărut odată cu primele informații privind insolvența acestui asigurător.

Plafonarea RCA, criticată

Asigurătorii sunt însă împotriva plafonării prețului RCA. Ei susțin că această măsură ”încalcă în mod evident legislația europeană, este lipsit de fundament economic și ambiguu pe anumite aspecte, riscând să destabilizeze și mai mult piața de asigurări RCA.”

Și ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a declarat că ”plafonarea poate fi o soluție sub o singură condiție, să fie însoțită de un plan de acțiuni concret și asumat de către ASF și de Parlament pentru o îmbunătățire a legislației privind aceste piețe”.

