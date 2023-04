Una dintre cele mai cunoscute mărci din industria auto face un pas în spate. Care este motivul

Jaguar și Land Rover au trecut, în ultimii ani, prin mai multe provocări, iar britanicii au anunțat o serie de schimbări care ar trebui să schimbe fața brand-urilor din familia JLR până în 2028. Dacă în trimestrul al doilea al anului trecut, JLR anunța pierderi care însumau 593 de milioane de euro, finalul anului 2022 a fost pozitiv pentru grup, acesta anunțând că lucrează la foc continuu pentru a onora cele peste 210.000 de comenzi care s-au strâns.

Recent, compania și-a anunțat planurile pe următorii cinci ani, iar acestea includ o repoziționare a brand-ului Jaguar, investiții însemnate pe partea de EV-uri, dar și o reconcentrare pe câteva modele importante. În total, JLR va investi numai puțin de 15 miliarde de lire sterline pentru a lansa noi modele electrice, dar și pentru a echipa uzina Halewood care va construi, pe viitor, doar mașini electrice. În plus, linia de asamblare pentru motopropulsoare din Wolverhampton va fi redenumită, iar dezvoltarea noii platforme de SUV-uri de clasă medie este deja în derulare. O altă veste a făcut, însă, valuri printre pasionații mărcii Land Rover.

JLR a anunțat că, pe viitor, compania se va concentra pe o nouă abordare denumită „House of Brands”. Aceasta nu are legătură cu un serial cu un nume similar, scopul fiind acela de a pune în prim-plan cele mai importante titulaturi din portofoliul companiei-mamă: Jaguar, Range Rover, Discovery și Defender. „Am luat această decizie din dorința de a amplifica unicitatea fiecăruia dintre aceste brand-uri în drumul nostru către o nouă viziune”, se arată în comunicatul companiei care anunță repoziționarea acestor nume în segmentul de lux. Practic, JLR caută să muște din plăcinta unor marje de profit mai mari.

🔋Our Halewood (Merseyside) plant, will become a pure-electric manufacturing facility

⭐️From 2025, our first ‘reimagined’ Jaguar will be a 4-door GT, built in Solihull

🔌Our new all-electric Range Rover will be available to order later this year#Reimagine #Electrification pic.twitter.com/mpuJursGWg