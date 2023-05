Lictațiile ANAF din mai: Un Jaguar XF costă cât un set de jante noi

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va organiza, în mai, un număr mare de licitații pentru a vinde diverse tipuri de mașini. Unele dintre modelele oferite au prețuri de deschidere a licitației extrem de avantajoase, iar noi vă oferim toate detaliile pentru a putea participa la aceste licitații ale statului.

Am aruncat, încă o dată, o privire peste portalul de anunțuri al ANAF-ului și am găsit mai multe oferte care ne-au atras atenția. Este vorba de automobile, inclusiv hatchback-uri, berline și MPV-uri care vor fi oferite la licitație publică în următoarele zile și săptămâni. Am găsit chiar și un Jaguar XF care costă cam cât set nou de jante de 20 inch pe un Jaguar XF nou. Acela nu este, însă, singurul model de lux pe care l-am găsit la vânzare.

Ce mașini pot fi cumpărate prin licitațiile ANAF

Pe data de 12 mai, la ora 10:00, pe Strada Armenească nr. 63, în localitatea Gherla, județ Cluj se va vinde la licitație următorul autoturism:

Smart ForTwo, an fabricație 2000, culoare oficială galben-negru (dar poza arată altceva), benzină, serie de șasiu WMEO1MCO1YHO11177. Autoturismul este înscris în circulație și are un nivel de uzură considerat a fi parțial. Prețul de începere al licitației este de 2.250 lei (exclusiv TVA 19%).

Pe data de 12 mai, ora 11:00, pe Bd. I.G. Duca, Nr. 18, et. 4, camera 7, localitatea Constanța, Jud. Constanța, se vor vinde la licitație următoarele mașini:

Skoda Octavia Estate, an fabricație 2007, culoare gri, combustibil diesel, serie de șasiu TMBGE61Z772010071. Starea de uzură pe partea tehnică este considerată a fi bună. Prețul de începere al licitației este de 12.464 lei (exclusiv TVA 19%).

Subaru Legacy, an fabricație 2005, culoare negru, combustibil benzină, serie de șasiu JF1BLELN35G008202. Starea de uzură pe partea tehnică este considerată a fi bună. Prețul de începe al licitației este de 11.730 lei (exclusiv TVA 19%).

Pe data de 24 mai, ora 11:00, în Oradea (MRJ), pe str. Dimitrie Cantemir nr. 2b, Jud. Bihor, se va vinde următorul automobil:

Jaguar XF, an fabricație 2010, culoare negru, serie de șasiu SAJAA0644ANR68474, mașina este înmatriculată, în stare de uzură medie, dar motorul este desfăcut. Prețul de începere al licitației este de 18.050 de lei (exclusiv TVA).

Imagine cu scop ilustrativ, via Jaguar UK

Pe data de 30 mai, ora 11:00, în loc. Buzău, str. C-tin. Garoflid, nr.7, jud. Buzău (sediul A.J.F.P. BUZĂU), se va vinde următorul SUV:

Dacia Duster, an fabricație 2012, culoare alb, combustibil diesel, serie de șasiu nemenționată. Prețul de începere al licitației este de 20.213 de lei (exclusiv TVA 19%).

Pe data de 30 mai, la ora 11:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal din localitatea Huși, str.General Teleman , nr.18, judeţul Vaslui, se va vinde următorul SUV:

Toyota RAV-4, an fabricație 2014, culoare negru, stare de uzură „satisfăcătoare”, serie de șasiu nemenționată. Prețul de pornire al licitației este de 55.843 lei.

Imagine cu scop ilustrativ, via Toyota

Pe data de 17 mai, ora 12:00, în Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 43 (la Serviciul Fiscal Municipal Tecuci), se va vinde următorul autoturism:

Mercedes-Benz Clasa B 180, an fabricație 2010, culoare negru, combustibil benzină, serie de șasiu WDD2452331J634854. Mașina este înmatriculată și este considerată a fi în stare bună. Prețul de pornire al licitației este de 8.621 lei (exclusiv TVA 19%).

Pe data de 17 mai, ora 11:00, în Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 209 , se va vinde următorul automobil:

Audi A4, an fabricație 2010. Prețul de pornire al licitației este de 19.004 lei (exclusiv TVA 19%). Aceasta este cea de-a treia licitație pentru acest autovehicul.

Imagine cu scop ilustrativ, via Audi UK

Pe data de de 10 mai, la ora 14:00, în Arad, pe Bd. Revoluției Nr. 77 Bis, Et. 2, Cam. 6 (Clădirea de sticlă), se va vinde la licitație următorul autoturism:

Audi A6, an de fabricație 2010, culoare negru, în stare tehnică descrisă ca fiind „normală”, serie de șasiu WAUZZZ4F4AN044875. Prețul de deschidere al licitației este de 16.880 de lei (exclusiv TVA 19%).

Imagine cu scop ilustrativ, via Audi UK

Pe data de 24 mai, ora 14:00, în Timișoara, pe Str. Gh. Lazăr, Nr. 9B, Amfiteatru, se va vinde la licitație un SUV:

BMW X5, an de fabricație 2005, în stare considerată a fi „bună” (second-hand), fără serie de șasiu comunicată. Prețul de pornire al licitației este de 15.890 de lei (exclusiv TVA 19%).



Imagine cu scop ilustrativ, via Wikipedia.com, Public Domain, Link

Ce trebuie să faci pentru a participa la licitațiile ANAF

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

- oferta de cumpărare;

- dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

- pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

- pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

- pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

- pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

- declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

ANAF valorifică mașinile confiscate fie prin licitaţie publică, fie prin vânzare directă la locul de depozitare sau de deţinere.

Verificați pe site-ul Registrului Auto Român www.rarom.ro „cazierul” vehiculului de care sunteți interesat. Aplicația „ISTORIC VEHICUL” oferă gratuit informații referitoare la activitățile derulate la RAR, numărul de kilometri înregistrați în bordul mașinii (kilometri regăsiți în baza de date a RAR sau a stațiilor ITP autorizate), existența/valabilitatea cărții de identitate a vehiculului, câteva date tehnice și de identificare, gradul de poluare și valabilitatea inspecției tehnice periodice. Condiția pentru ca un vehicul să poată fi verificat pe site-ul www.rarom.ro este ca acesta să fi trecut cel puțin odată pe la RAR.

Sursa foto: Sann von Mai / Shutterstock.com

