Ce mașini scoate ANAF la vânzare la început de martie. Un BMW X5 este la prețul unui scuter

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va organiza, în prima parte a lunii martie, mai multe licitații pentru a vinde mai multe mașini. Unele dintre modelele oferite au prețuri de deschidere a licitației extrem de avantajoase, iar noi vă oferim toate detaliile pentru a putea la aceste licitații ale statului.

Am aruncat, din nou, o privire peste portalul de anunțuri al ANAF-ului și am găsit mai multe oferte care ne-au atras atenția. Este vorba de automobile, inclusiv hatchback-uri, berline și MPV-uri care vor fi oferite la licitație publică în următoarele zile. Am găsit chiar și un BMW X5 la prețul unui scuter Vespa. Acela nu este, însă, singurul BMW pe care l-am găsit de vânzare, căci am găsit și o berlină Seria 5 la aproximativ 1.700 de euro.

Ce mașini pot fi cumpărate de la ANAF la licitație

Pe data de 22 martie, la ora 11:00, pe Strada Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8, în localitatea Călărași, județ Călărași, în cadrul AJFP Călărași, etaj 1 se va vinde la licitație următorul autoturism:

Volkswagen Lupo, an fabricație 2001, culoare negru, benzină, serie de șasiu WVWZZZ6XZ1W0852295. Autoturismul este înscris în circulație și are reviziile tehnice efectuate. Prețul de începere al licitației este de 2.015 lei (exclusiv TVA).

Pe data de 14 martie, ora 11:00, în SFM Turda, Piața Romană Nr. 15B, se va vinde la licitație următorul monovolum:

Ford Galaxy, an fabricație 2003, culoare gri, combustibil diesel, serie de șasiu WFOGXXPSSG3T25403. Prețul de începere al licitației este de 5.379 lei (exclusiv TVA).

Imagine cu scop ilustrativ. Sursă: Ford

Pe data de 21 martie, ora 12:00, în Sibiu, pe Calea Dumbrăvii Nr. 17, Jud. Sibiu, se va vinde următorul automobil:

Dacia Dokker, an fabricație 2016, culoare albă, serie de șasiu UU10SDCJ555384519, mașina este înmatriculată, în stare „second-hand”. Prețul de începere al licitației este de 25.270 de lei (exclusiv TVA).

Pe data de 21 martie, ora 12:00, în Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 43, se va vinde următorul SUV:

BMW X5, an fabricație 2006, culoare albastru, combustibil diesel, serie de șasiu WBAFB71000LX72330. Prețul de începere al licitației este de 24.164 de lei (exclusiv TVA).

Pe data de 7 martie, la ora 11:00, în Alba-Iulia, pe Strada Primăverii Nr. 10, Jud. Alba, se va vinde următoarea furgonetă:

Ford Transit Connect, an fabricație 2019, culoare gri, stare de uzură „folosit”, serie de șasiu WF07XXWPG7KL19585. Prețul de pornire al licitației este de 82.600 lei (exclusiv TVA).

Pe data de 9 martie, ora 12:00, în Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 43, se va vinde următorul autoturism:

Volkswagen Passat, an fabricație 2008, combustibil diesel, serie de șasiu WVWZZZ3CZ8P078425. Prețul de pornire al licitației este de 8.868 lei (exclusiv TVA).

Pe data de 8 martie, ora 14:00, în incinta sediului AJFP - Galați din Strada Brăilei Nr. 33, Etaj 4, Camera 403, se va vinde următorul automobil:

BMW Seria 5 (520), an fabricație 2004, culoare gri, combustibil benzină, serie de șasiu WBANA31040B017579. Prețul de pornire al licitației este de 8.656 lei.

Imagine cu scop ilustrativ. Sursă: BMW

Ce trebuie să faci pentru a participa la licitațiile ANAF

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

- oferta de cumpărare;

- dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

- pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

- pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

- pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

- pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

- declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

ANAF valorifică mașinile confiscate fie prin licitaţie publică, fie prin vânzare directă la locul de depozitare sau de deţinere.

Verificați pe site-ul Registrului Auto Român www.rarom.ro „cazierul” vehiculului de care sunteți interesat. Aplicația „ISTORIC VEHICUL” oferă gratuit informații referitoare la activitățile derulate la RAR, numărul de kilometri înregistrați în bordul mașinii (kilometri regăsiți în baza de date a RAR sau a stațiilor ITP autorizate), existența/valabilitatea cărții de identitate a vehiculului, câteva date tehnice și de identificare, gradul de poluare și valabilitatea inspecției tehnice periodice. Condiția pentru ca un vehicul să poată fi verificat pe site-ul www.rarom.ro este ca acesta să fi trecut cel puțin odată pe la RAR.

Sursa foto: Shutterstock.com / ruslanphoto

