Bogații lumii stau la coadă. Cât trebuie să aștepte pentru Rolls-Royce-ul electric de 400.000 euro

Rolls-Royce va pătrunde pe piața modelelor electrice de lux cu cel mai aerodinamic model produs vreodată. Coupe-ul Spectre, lung de cinci metri, nu înlocuiește Wraith-ul ci face parte dintr-un viitor portofoliu de EV-uri pe care Rolls-Royce le are în plan pentru viitor. Brand-ul de lux din portofoliul BMW va face tranziția către propulsie electrică, Müller-Ötvös spunând la începutul acestui an că toate mașinile care vor fi lansate de acum încolo nu vor mai avea motoare cu ardere internă.

Această trecere a venit natural, căci Rolls-Royce are un renume pentru cât de silențioase sunt mașinile sale. Când a fost prezentată a doua generație a modelului Ghost, în 2020, inginerii britanici au recunoscut că prototipurile s-au dovedit a fi mult prea silențioase, ceea ce provoca o senzație de confuzie și chiar greață printre șoferii de teste.

Reacția clienților mărcii a fost pozitivă, Müller-Ötvös spunând că s-au strâns, rapid, peste 300 de comenzi doar de pe piața din America de Nord. Mulți dintre viitorii cumpărători au depus în contul Rolls-Royce suma de rezervare înainte de a vedea modelul de serie, iar CEO-ul companiei a declarat că lista de așteptare este foarte lungă. „Dacă ai comanda un Spectre acum, l-ai primi, cel mai probabil, în 2025”, a spus Müller-Ötvös într-o discuție cu InsideEVs.com.

„Ținta noastră este să putem oferi termeni de livrare de 15 luni”, dar cererea pentru Spectre este atât de mare încât britanicii și-au mărit fluxul de producție și tot nu pot respecta acest termen în prezent. „Oamenii pe care-i vizăm noi, cei din segmentul de lux, nu-ți vor zâmbi prea larg dacă-i anunți că trebuie să aștepte un an, doi, trei pentru o mașină”, a adăugat cel de la cârma uneia dintre cele mai cunoscute mărci din lume.

Tot Müller-Ötvös a spus că, dat fiind numărul de opțiuni de personalizare disponibil, un Spectre ar putea să treacă ușor de 500.000 de euro. Inițial, s-a comunicat că prețul de listă ar fi undeva în jurul a 400.000 de euro, în funcție de piață. Cert este că producția de serie va demara în luna septembrie, iar Rolls-Royce a spus că Spectre a adus cu sine un număr mare de clienți noi: „aproape 40% dintre cei care se află deja pe lista de așteptare sunt clienți noi”.

Rolls-Royce Spectre este o barjă pe roți care se laudă c-o autonomie de 515 kilometri dată de un pachet de baterii de 120 kWh care cântărește 700 de kilograme. Puterea 585 de cai putere cu 900 Nm de la două motoare electrice. Deși mașina va cântări aproape trei tone, Rolls-Royce a anunțat o accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 4,5 secunde. Mașina a fost prezentată la mai bine de un deceniu după prototipul 102EX, un Phantom 7 100% electric care a arătat intențiile mărcii pe viitor și care a fost urmat de prototipul 103EX.

Today, as we do on 4 May every year, we mark the historic first meeting in 1904 between our founders, The Hon Charles Stewart Rolls and Sir Henry Royce. That momentous encounter, at The Midland Hotel, changed the course of history.https://t.co/C21deHHUjz#InspiringGreatness pic.twitter.com/zHyXCA4UIF— Rolls-Royce Motor Cars (@rollsroycecars) May 4, 2023