Filip Ugran, după Le Mans 24H: „Am dormit o săptămână întreagă!”

Filip Ugran, tânărul de doar 20 de ani care reprezintă România în actualul sezon al Campionatului Mondial de Anduranță, a povestit despre aventura sa în ediția centenară a cursei de 24 de ore de la Le Mans. Ugran, care merge la categoria LMP2 cu un prototip ORECA înscris de Prema Racing, a explicat și despre elementele esențiale ale andurenței în timpul unei prezentări găzduite de Goodyear România.

În luna februarie scriam despre începutul unui nou capitol din cariera unui tânăr pilot român de circuit, Filip Ugran. Fost pilot în Euroformula Open, FIA Formula 3, dar și în diverse serii de Formula 4, Ugran a făcut pasul către FIA WEC - campionatul mondial de anduranță auto organizat an de an încă din 2012. Acesta a tatonat cu formatul curselor de anduranță începând de anul trecut când a luat parte în mai multe etape din Seria Europeană Le Mans (ELMS).

Am detaliat cu lux de amănunte culisele debutului lui Filip în Mondial înainte de debutul stagiunii, iar acum a venit timpul reacțiilor la rece după cea mai mare provocare a anului: cursa de 24 de ore de la Le Mans. Evenimentul, care se organizează încă din 1923, a bifat ediția cu numărul 91 în 2023, iar Ugran a fost pe grilă pentru a celebra centenarul alături de alți 195 de piloți de pe tot globul. A fost pentru prima dată din 1935 când un român a luat startul în competiția care ține o zi și o noapte.

Echipajul #9 din care a făcut parte și Filip Ugran

Ultimul reprezentant al țării noastre care a luat startul la Le Mans a fost Principele Nicolae, fratele Regelui Carol al II-lea, care a concurat fără succes pe un Duesenberg proprietate personală în 1933 și 1935. Anterior, frații Iorgu și Matei Ghica au bifat un impresionant loc 4 la bordul unui Chrysler, în 1928. Acestea trei au fost singurele reprezentații ale unor piloți locali (fie ei și cu sânge străin) în cursa de pe Circuit de la Sarthe. Filip n-a avut norocul fraților Ghica la debutul său, dar își dorește să corecteze performanța din acest an într-un viitor cât mai apropiat.

Ugran: Acum, privind în urmă, nu mi se mai pare atât de greu să mergi la Le Mans

Filip Ugran a decis să concureze în primul său sezon în cel mai important campionat de profil de pe mapamond alături de formația Prema. Așa cum a explicat și în trecut, Ugran a fost motivat de două considerente: pe de-o parte, Prema a avut succes instant în cursa de la Le Mans, luptându-se pentru victorie încă de la debutul care a avut loc în 2022. În plus, italienii au o experiență vastă în motorsport, fiind formația-etalon pe care Ugran o urmărea când concura în seriile inferioare de monoposturi. Ca un al treilea motiv, Prema susține efortul oficial al constructorului Lamborghini, cel care a lansat un nou prototip de clasă supremă cu care va concura pe ambele maluri ale Atlanticului, din 2024.

Cele două mașini ORECA ale echipei Prema. #63 primește susținere din partea Lamborghini

„Privind în urmă, nu mi se mai apre atât de greu să mergi la Le Mans și să concurezi”, a spus Filip, într-o discuție organizată de Goodyear în cadrul sediului Global Business Services (GBS) din Capitală. „După cursă am dormit o săptămână întreagă, deoarece efortul a fost foarte mare. Dar, acum când mă gândesc, cred că la a doua participare nu va mai fi atât de greu”, a spus acesta.

Pilotul român n-a avut parte de un sezon prea ușor, având probleme în primele etape din campionat înainte ca, la Le Mans, să treacă și prin stresul cauzat de un acroșaj. „Recunosc că, pe moment, m-a încercat puțin frica, dar aici își spune cuvântul experiența. Am știut ce am de făcut, chiar dacă era clar că nu ne vom mai putea lupta pentru un rezultat bun în urma celor întâmplate”, a rememorat Ugran referindu-se la un acroșaj după ce frânele l-ar fi lăsat la greu. „Am simțit că pedala se duce până la fund și mașina merge tot mai tare, nu încetinește. Am încercat să încetinesc în alte moduri”, a adăugat pilotul Prema care a suferit această ieșire în decor în timpul nopții.

„Este păcat că am avut aceste probleme, iar cealaltă mașină a echipei a abandonat. Noi am terminat, dar dacă n-am fi avut probleme cred că am fi putut să vedem ambele mașini Prema pe podium”, a punctat Ugran. El a concurat la categoria LMP2 care a fost deosebit de disputată în 2023. Toate mașinile erau de proveniență franceză, anume ORECA-uri 07 cu motoare Gibson V8. De asemenea, toate anvelopele de la această clasă - mezina dintre cele de prototipuri - au fost furnizate de Goodyear.

Privind cifrele reci, acestea vorbesc despre un potențial neîmplinit: locul 7 în calificări dintr-un pluton de 23 de mașini urmat, în cursă, de o clasare pe locul 34 în clasamentul general (din 40 de mașini clasificate), respectiv locul 16 la clasă. Până acum în 2023, Ugran a reușit un loc 4 la clasa LMP2 în cursa de 6 ore de la Spa din Belgia (cu aceiași doi colegi, J.M. Correa și B. Viscaal). În rest, mașina sa cu numărul 9 de concurs a încheiat pe 8 la Sebring (SUA), 6 la Portimao (Portugalia) și 9 la Monza (Italia).

Pentru 2024, Ugran a dezvăluit, în cadrul evenimentului din data de 18 iulie, că vrea să concureze în Statele Unite, dar și în Europa. El vizează un program dual în IMSA și ELMS ca urmare a dispariției clasei P2 din Mondial. În plus, Ugran speră probabil la o revenire la această clasă la Le Mans (unde P2-urile sunt în continuare binevenite), urmând ca, în 2025, românul să debuteze la clasa supremă Hypercar dacă lucrurile merg conform planului.

Goodyear, unic furnizor de cauciucuri de curse la clasa LMP2. În viitor, va livra la LMGT3

„Pregătirea pentru Le Mans este cea mai mare provocare a sezonului pentru echipele dedicate din Europa, cu planificarea începând cu câteva luni în avans”, a spus Irina Ciucioi-Badea, manager general al GBS Bucharest în timpul prezentării la care a participat și presa. „Vă pot oferi un fapt interesant - pe parcursul weekendului de la cursa de la Le Mans, au fost folosite peste 2.500 de anvelope și au fost transportate la locație cu 10 camioane”, a punctat aceasta.

2023 este cel de-al treilea sezon în care Goodyear este unicul distribuitor de anvelope la clasa LMP2 din Mondialul de Anduranță. Grupul american cu sediul în Ohio nu este străin de succes în clasica franceză, reușind ultima victorie în clasamentul general în anul 1997 alături de Team Joest. În acest an, Goodyear aniversează 125 de ani de existență, fapt marcat printr-un logo vintage prezentat la etapa de Mondial de la Monza.

Ugran, în timpul discuției de la sediul GBS Bucharest. Mulți angajați Goodyear au luat parte, activ, la discuție

„Cauciucul Goodyear este unul foarte bun, oferind o performanță liniară timp îndelungat. Ca și evoluție a pneului pe durata sa de viață am putut observa o diferență în materie de timpi pe tur de doar 0,5 secunde între timpii reușiți la începutul unui schimb față de timpii realizați la final”, a explicat Ugran. Trebuie menționat că un „schimb” se referă la durata dintre două alimentări. Un set de anvelope poate, însă, să fie folosit și timp de două astfel de schimburi. Pe parcursul cursei de 24 de ore, orice mașină oprește de peste 25 de ori.

Cum categoria LMP2 dispare din FIA WEC începând cu 2024, Goodyear se va muta și va oferi pneuri pentru noua clasă LMGT3. Această categorie va înlocui actuala clasă LMGTE-Am ca singura categorie dedicată modelelor de producție (grand turisme). Cei de la Goodyear au spus că vor să ofere un cauciuc previzibil cu un balans potrivit pentru a fi capabil să „se înțeleagă” cu tipicurile fiecărei mașini în parte. La LMGT3 vor concura mașini cu motor frontal, motor central, da și cu motor amplasat în spate.

Goodyear este unic furnizor de pneuri la categoria în care activează și Ugran

De asemenea, tot Goodyear a dezvoltat cauciucurile speciale folosite de echipa Hendrick Motorsports care a înscris un Chevrolet Camaro în așa-numitul „Garage 56”, o boxă dedicată mașinilor cu tehnologie inovatoare. În 2023, anul centenarului Le Mans, respectiv anul în care NASCAR celebrează 75 de ani de existență, conducătorii celor două campionate au decis pregătirea unui Camaro pentru a se lua la trântă cu GT-urile de la Le Mans.

Goodyear a construit pneuri speciale cu senzori incorporați, iar mașina pilotată, printre alții, și de campionul mondial de Formula 1 Jenson Button a fost cu cinci secunde mai rapidă în calificări decât orice mașină de la LMGTE-Am. Aceasta a fost doar a doua ediție din istoria cursei de la Le Mans în care a putut concura o mașină de NASCAR. Anterior, în 1976, două „stock cars” au luat startul, dar, ca și în 2023, acestea au avut probleme. NASCAR și ACO/FIA (organizatorii cursei de la Le Mans, dar și a Campionatului Mondial) sunt alături în America de Nord, NASCAR deținând IMSA, organismul ce sancționează cel mai important campionat american de anduranță.

Goodyear în România: peste 550 de angajați care supervizează activitatea din întreaga regiune

„În România avem două birouri, cu peste 550 de angajați în total. Primul a fost biroul de Vanzari, deschis din 1999, și apoi biroul de Shared Services, deschis în 2011, care deservește întreaga regiune Europa, Orientul Mijlociu și Africa, oferind servicii de suport în domeniile Finance, Procurement, Supply Chain, Sales, IT, Legal și HR”, a explicat Irina Ciucioi-Badea.

Gigantul din industria cauciucului, cu sediul central în Akron (Ohio/SUA) nu produce anvelope în țara noastră încă, în schimb a angajat în ultimii ani sute de persoane, în special cu profil economic-financiar, vanzari, tehnic sau management. Goodyear este una dintre cele mai mari companii de anvelope din lume. Alături de marca principală cu același nume, concernul american mai deține mărcile Dunlop, Fulda, Debica, Sava, Falken și Cooper, între multe altele.

Goodyear are aproximativ 74.000 de angajați și își fabrică produsele în 57 de unități din 23 de țări din întreaga lume. Cele două centre de inovare ale sale din Akron și Colmar-Berg (Luxemburg), se străduiesc să dezvolte produse și servicii de ultimă generație care stabilesc standardul de tehnologie și performanță pentru industria de profil.

Sursa foto: Twitter.com / Prema Racing, Goodyear Romania

