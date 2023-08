România este o țară cu un relief variat, iar numai puțin de 55% din țară este acoperită de zone muntoase, de podiș și de deal. Nu este, deci, de mirare că avem multiple porțiuni de drum faimoase pentru că oferă peisaje spectaculoase, dar și pentru că sunt plăcute pentru șoferi, combinând ace de păr cu viraje interesante, în coborâre și urcare. Am strâns laolaltă doar unele dintre drumurile pe care n-ar trebui să le ratezi în vacanța de vară din acest an.

Transalpina - DN67C

Transalpina se numără printre cele mai cunoscute și apreciate șosele din România, iar în urma lucrărilor de mentenanță și asfaltare, care s-au executat în ultimii ani, șoferii se pot bucura de traseul cunoscut și ca „Drumul Regelui” sau „Șoseaua printre nori”. Ajungând la o altitudine de 2.145 metri, în Pasul Urdele, Transalpina te transportă, de la nord la sud, prin Munții Parâng, fiind paralelă cu Valea Oltului și Valea Jiului. Cu o lungime totală de 148 de kilometri, Transalpina îmbină porțiunile cu viraje spectaculoase cu un peisaj care, de asemenea, îți taie răsuflarea. Îți va lua, cu siguranță, cel puțin 3-4 ore să o parcurgi - și asta nu doar pentru că traficul nu ține mereu cu tine - deoarece te vei opri adesea ca să admiri locuri precum Obârșia Lotrului și Lacul Oasa. Cunoscuta stațiune Rânca este pe drum, Transalpina făcând practic legătura între Novaci (în județul Gorj) și Săliște (în județul Sibiu).

Cheile Bicazului

Traseul ce conține și Cheile Bicazului este unul cu o lungime similară cu Transalpina, fiind o rută care leagă mai multe secțiuni de drumuri naționale (DN12C, DN15B, DN15C). Ca și în cazul altor drumuri de pe listă, și acesta este afectat de trafic, dar partea bună este că vei avea la ce să te holbezi cât timp mergi cu viteze ceva mai reduse decât, poate, ți-ai dori. Pe hartă, drumul trece prin Gheorghieni și Bicaz și ajunge în Târgu Neamț acoperind o distanță de 145 de kilometri ce este parcursă în cam 3-4 ore cu tot cu opririle de rigoare. Motivul? Pe lângă pereții de calcar ce străjuiesc șoseaua, vei vedea Lacul Roșu, Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, dar și Rezervația Cheile Șugăului sau Cheile Lăpușului, pe lângă Peștera Tunel și Vârful Hășmașu Mare. Pe scurt, această zonă merită bătută și la pas căci este perfectă pentru drumeții, dar trebuie să ai grijă la vreme.

Transfăgărșan - DN7C

În urmă cu mai bine de 10 ani, realizatorii emisiunii britanice „Top Gear” clamau că au găsit cea mai bună șosea pentru condus din lume și nu era vorba nici de drumul prin trecătoarea Stelvio din Italia, nici vreo buclă de asfalt din America Latină, ci de DN7C din România, care pe atunci nici nu se lăuda cu un asfalt ca în palmă. Legând Muntenia de Transilvania, Transfăgărășanul a fost croit printre stânci de munte, costul de vieți omenești fiind aproape uitat astăzi, din păcate. Pe parcursul celor 93 de kilometri, ce se parcurg chiar și în 4 ore dacă este traficul anevoios, vei da peste Barajul Vidraru, Cascada și Lacul Bâlea (unde ești la peste 2.000 de metri altitudine) și Hotelul de Gheață care te vor face să uiți de toate păcatele construcției ce a durat patru ani. An de an, drumul este închis între 1 noiembrie și 30 iunie și chiar și atunci când este deschis circulației, vremea poate face șofatul ceva mai dificil, așa că o manieră de condus riscantă nu-și are locul pe Transfăgărășan, deși buclele și porțiunile de viteză îmbie la o utilizare mai relaxată a pedalei de accelerație pe alocuri

Drumul Apusenilor

Drumul Apusenilor este, am putea spune, cel mai recent membru al „clubului” celor mai spectaculoase șosele din țara noastră, motiv pentru care a și fost poreclit „Transalpina Apusenilor”. Lucrările de asfaltare sunt în toi, ele începând încă din primăvară când autoritățile au comunicat că, pentru 2023, se dorește intrarea în utilizare a circa 43 de kilometri de drum. Este vorba de secțiunea dintre Remeţi - Coada Lacului - Beiuş, plus alţi 13 kilometri la limita cu judeţul Cluj care au fost deja finalizați. Drumul Apusenilor, ce leagă Clujul de Bihor, are o lungime totală de 81 de kilometri, iar dintre aceștia au fost dați deja în circulație, în primăvara anului trecut, 25 de kilometri. Drumul, care trece prin stațiunea Stâna de Vale este format din DJ 764B și DJ 108K în județul Cluj și DJ 764, DJ 108J și DJ 108K în județul Bihor și oferă atât peisaje superbe, cât și viraje interesante pentru șoferi, dar care trebuie abordate cu atenție deosebită.

Transbucegi - DN713

Transbucegi este un drum ușor accesibil și locuitorilor din Capitală, de pildă, căci pornește din stațiunea Sinaia și ajunge până la Babele. Pe drum, bifezi și Cuibul Dorului și Piatra Arsă. Transbucegi începe din drumul județean DN71, care face legătura între Sinaia și Târgoviște, cu puțin înainte ca acesta să ajungă la Cabana Cota 1000. Șoseaua completă a fost inaugurată în 2013 și ajunge până la o altitudine de 1.925 metri, în Platoul Bucegi. Sfinxul nu este nici el departe de capătul Transbucegiului, drum care ar trebui străbătut vara, căci iarna zăpada îți poate îngreuna parcursul chiar și în cazul în care te găsești la volanul unei mașini echipate corect pentru iarnă. În mod normal, șoseaua se parcurge în aproximativ o oră.

Târgu Jiu - Deva - DN66

Un alt traseu care începe din Târgu Jiu și pe care nu-l puteam rata de pe listă, căci Defileul Jiului este una dintre cele mai impresionante zone din țara noastră. Vorbim de DN66 și continuarea în DN66A care străbate fosta zonă minieră din Valea Jiului, dar trece și prin Hațeg până să ajungă în Deva. Cu multe ace de păr și viraje în succesiune rapidă, DN66 este perfect pentru șoferii care vor să se bucure de condus căci, prin comparație cu alte drumuri de pe listă, pe aici circulația nu este atât de intensă. În total, vei avea de parcurs cam 147 de kilometri care arată cel mai bine toamna, când toți pomii capătă acele tente de oranj-maroniu, la fel ca și văile ce stau la marginea asfaltului uneori, atenționând șoferii prea teribiliști. Asumă-ți, însă, că îți va lua cam 2-3 ore să faci întreg traseul, cu tot cu opriri.

Transrarău - DJ175B

Transrarăul este un drum județean destul de scurt, măsurând doar 27 de kilometri de la Pojorata (Valea Moldovei) și Chiril (Valea Bistriței). Cunoscut și sub porecla de „Drumul Comorilor” datorită peisajelor splendide din zonă, Transrarăul ce te cocoață până la 1.400 de metri altitudine. Fiind o buclă de drum forestier ce a fost, în cele din urmă, asfaltat, unele porțiuni nu sunt perfecte. Treci, totuși, prin niște locuri de neratat precum Piatra Șoimului, Pietrele Doamnei și Izvorul Giumalău așa că ar fi bine să-ți rezervi cam o oră ca să nu ratezi nimic. Drumul a fost construit cândva în perioada comunistă, iar asfaltul a fost turnat abia în 2014.

Bistrița - Vatra Dornei - E58

Dacă vrei să vezi Pasul Tihuța așa cum se cuvine atunci trebuie să vizitezi, cu răbdare, E58-ul. Drumul pornește din Bistrița și urcă până la aproape 1.230 de metri altitudine, în Pasul Tihuța, înainte de a se încheia aproape de Vatra Dornei. Ruta dintre cele două localități reprezintă un fost drum comercial, iar primul asfalt a fost așternut în urmă cu mai bine de jumătate de veac. Sunt, însă, și porțiuni cu asfalt ca-n palmă, dar și multe zone fără glisiere de protecție, deci virajele trebuie abordate cu atenție. Traseul trece prin apropierea Pasului Grădinița și Pasului Mestecăniș, iar asta înseamnă că vei vedea Piatra Fântânele și lacul de acumulare Colibița. Întregul drum are 82 de kilometri, iar această distanță îți va lua cam două ore într-o zi cu trafic acceptabil.

Bran - Rucăr - E574

Traseul dintre stațiunile Bran și Rucăr este cunoscut pentru frumusețea sa, dar și pentru provocarea propusă de multiplele viraje care fac din E574 un loc propice pentru organizarea, an de an, a concursurilor de Viteză în Coastă (cunoscute și ca Viteză pe Traseu Montan). Cheile Grădiștei - aflate oarecum la mijlocul distanței - nu găzduiesc, însă, doar pasionații de motorsport, ci și mai multe popasuri de relaxare. În plus, vei avea extrem de multe de văzut pe această șosea de 35 de kilometri: Parcul Natural Piatra Craiului, Peștera Dâmbovicioara, Peștera cu Lilieci, Lacul Vidraru și Prăpăstiile Zărneștilor. Traseul poate fi parcurs într-o oră, asta dacă te grăbești, deși n-ai avea de ce.

Întorsura Buzăului - Buzău - DN10

DN10 face legătura între Brașov și Buzău și include niște porțiuni dificile, dar și multe obiective turistice cunoscute: Barajul Siriu, Cascada Pruncea și Rezervația Valea Zimbrilor. Chiar în zona barajului trebuie să ai ceva mai multă grijă, cât și prin Pasul Buzău unde vei da peste câteva viraje înșelătoare. Per total, drumul este lung dde 116 kilometri și cuprinde cuprinde Întorsura Buzăului și Nehoiu pe parcurs. Partea bună este că acest drum este deschis pe întreg parcursul anului. Ca o paranteză, și aici se mai organizează competiții automobilistice, mai precis în raza localității Teliu.

