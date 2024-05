Sub titulatura „Multipathway Workshop”, Toyota, cel mai mare producător auto din lume ca și număr de mașini comercializate, și-a reînnoit angajamentul de a dezvolta motoare termice și în deceniile următoare. Acest angajament este consfințit în prezența rivalilor Mazda și Subaru, cu care Toyota va colabora și în viitor pentru a păstra relevantă această tehnologie prin folosirea de combustibili sintetici alternativi care reduc și, până la urmă, elimină emisiile poluante produse de un motor cu explozie clasic.

Cele trei companii, pe atunci împrenă cu Kawasaki și Yamaha, au anunțat încă din 2021 că vor conlucra pentru a produce motoare ce pot funcționa și pe hidrogen, dar și agregate ce sunt pregătite să fie alimentate cu e-fuels și alte tehnologii similare. Acum, în cadrul unui eveniment de presă organizat la Tokyo, cei trei producători au dezvăluit prototipurile unor noi motoare de 1,5 litri și 2,0 litri cu o arhitectură nouă, mai mici și mai eficiente decât până acum.

Parteneriatele dintre marii constructori niponi nu sunt o noutate. Aici, foștii șefi Toyota și Mazda, în 2015. Toyota deține 5% din Mazda. Sursă foto: Toyota

Aceste propulsoare se bucură de un packaging inteligent, cu o înălțime maximă redusă. Toyota, Subaru și Mazda speră că acest design va permite eliberarea design-ului auto, constrâns nu doar de normele de siguranță, dar și de dimensiunile unor componente-cheie. În teorie, un motor mai mic ar putea permite mașini cu capote și boturi ceva mai joase.

Toyota a anunțat că noul motor de 1,5 litri este cu 10% mai compact și mai ușor decât actualele propulsoare de pe Yaris. De asemenea, motorul de 2.000 cmc este și el mai ușor decât unitățile de 2,4 litri folosite în prezent pe SUV-urile mărcii nipone.

