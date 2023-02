Toyota, cel mai mare constructor auto din lume, trece printr-o perioadă de tranziție, iar niponii iau niște decizii care ar putea decide succesul companiei în viitorii ani. Printre aceste hotărâri foarte importante se numără și cea care ține de tranziția către electrice, iar Toyota consideră, în continuare, că o abordare cu mai multe soluții de propulsie este cea mai bună, criticând favorizarea mașinilor electrice pe baterii.

Toyota a vândut mai multe vehicule ca oricine în 2022, dar puține dintre acestea au fost automobile 100% electrice. În prezent, constructorul care are un oraș numit după sine în Japonia are în ofertă un singur model hibrid, crossover-ul bZ4x care este vândut și sub sigla Subaru. Totuși, au fost anunțate 30 de modele electrice noi care ar trebui să ajungă pe piață până în 2030, iar înlocuitorul lui Akio Toyoda în funcția de CEO, Koji Sato, va avea sarcina să împingă Toyota către această țintă. Până atunci, Toyota a dorit să arate, cu ajutorul celui mai important om de știință al său, că abordarea unilateral pro-EV-uri este greșită.

Astfel, Gill Pratt, Executive Fellow for Research al Toyota, a fost trimis la Davos să le explice mai marilor lumii de ce fixația pentru electrice nu este tocmai inspirată pentru un viitor mai curat. Această poziție este similară cu cea exprimată de Mazda, un alt producător nipon care, în ciuda investițiilor de aproape 11 miliarde de dolari în electrificare, și-ar dori să existe o mai mare deschidere și către alte soluții cum ar fi combustibilii alternativi sau hidrogenul. Aceste comentarii vin ca urmare a deciziilor de interzicere a vânzării de mașini noi cu motoare termice care poluează. Mai toate țările (inclusiv UE) în care se eva acționa astfel se concentrează pe alternativa reprezentată de BEV-uri (battery electric vehicles).

Care este poziția Toyota în lupta cu ecologiștii care visează un viitor 100% electric

„Timpul va trece și ne va da dreptate,” a comentat Pratt, citat de Automotive News. „Indiferent de modul în care vom ajunge în această situație, este clar că, în viitor, se va păstra o diversitate a metodelor de propulsie pentru vehicule,” a adăugat acesta. Toyota s-a poziționat în antiteză cu mulți rivali din industrie care vor să oprească în următorii ani producția de modele cu motoare cu ardere internă, iar asta i-a adus critici din partea ONG-urilor și a ecologiștilor. Japonezii au în plan să vândă cam 3,5 milioane de PHEV-uri (petrol-hybrid electric vehicles) pe an până în 2030, respectiv cam 3,5 milioane de mașini full-electrice până la aceeași dată, iar aproape o treime dintre acestea vor purta sigla Lexus.

Grafic care arată care sunt industriile care vor folosi cel mai mult litiu. Cu albastru deschis este afișată ponderea pentru EV-uri, via IEA

Pratt pleacă de la premisa că ne vom lovi, curând, de o criză mondială de litiu, acesta fiind o componentă esențială în bateriile de tip litiu-ion folosite de mașinile electrice. El teoretizează, în acest context, că cea mai bună strategie ar fi să folosim litiul existent pe cât mai multe mașini, susținând mașinile hibride cu baterii. Spusele sale sunt susținute de Agenția Internațională pentru Energie (IEA), care a atenționat că am putea să intrăm în criză de litiu în 2025.

Pratt dă exemplul unei flote de 100 de mașini standard care emit cam 250 de grame de CO2/km. Dacă am decide să punem litiul existent - îndeajuns pentru o baterie de 100 kWh sau mai multe mai mici cu același total - într-o baterie mare, atunci emisiile la nivelul întregii flote n-ar scădea decât cu 1,5g/km. Practic, am avea o singură mașină electrică, iar restul ar rămâne la fel de poluante. Dacă, însă, am avea 90 de mașini hibride, fiecare cu o baterie mică de 1,1 kWh, și doar 10 cu propulsie clasică, atunci emisiile la nivelul flotei ar scădea cu 45g/km.

„Trebuie să ne maturizăm și să încetăm să mai avem vise iluzorii despre cum am vrea să fie viitorul,” a spus Pratt. „Este necesar să purtăm discuții oneste, realiste, în care să luăm în calcul resursele pe care știm că le avem și, totodată, limitările pe care știm că le avem și putem presupune că le vom avea. Doar atunci când vom lua în calcul tot acest cumul de factori putem să venim cu soluții pentru a reduce emisiile de CO2, soluții reale, nu unele care ne-am dori să fie posibile,” a adăugat omul de știință.

