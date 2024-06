Noul motor al Daciei Duster a intrat în producție la Mioveni

Renault a anunțat că noul motor TCe 130 care echipează generația a treia a Daciei Duster a intrat în producție în cadrul Uzinei Mecanice de șasiuri Dacia (UMCD), care face parte din fabrica Dacia-Mioveni. Anul trecut, a fost anunțat că Horse, care este independentă de Renault, se va concentra pe dezvoltarea de motoare termice și va îngloba și punctul de producție din România.

În urmă cu un an, Renault anunțat că UMCD-ul din România se va număra printre uzinele în care Horse va produce motoare hibride de generație nouă. În Horse participă nu doar Renault, ci și chinezii de la Geely, parteneriatul dintre cei doi constructori fiind oficializat recent.

Nivelul de robotizare în cadrul uzinei unde se produc și transmisiile pentru modelele Dacia (și nu numai) este de 40%, planul Renault fiind de o robotizare gradată pentru fabrica de la noi. La Dacia sunt produse, zilnic, 1.400 de mașini, iar o bună parte din producție este de modele Duster. Din această lună, nu doar motorul TCe 130 intră în producție, ci și noul Duster.

Noua Dacia Duster, prezentată la finele anului trecut. Sursă foto: Wall-Street.ro

Motorul, denumit HR12, este utilizat și de modele precum Renault Austral și Espace, fiind produs și la uzina din Valladolid. Vorbim de un agregat mild-hybrid pe benzină cu trei cilindri, de 1,2 litri, proiectat pentru o gamă largă de vehicule. Motorul are o putere maximă de 130 cai putere la 4.500 rpm, cu un cuplu maxim de 230 Nm. Partea hibridă este alimentată de o baterie de tracțiune de 48V.

„Am început producția motorului HR12 în cadrul uzinei noastre din România bazându-ne pe procesul existent la uzina Horse din Valladolid, Spania. Acest proces face parte dintr-o strategie globală, care ne oferă o competitivitate fără precedent, datorită apropierii noastre de piețele cheie din industria auto. Astfel, acest acord de fabricație reprezintă o veste bună pentru Horse, pentru uzina de la Mioveni și, mai ales, pentru piața auto,” a declarat Patrice Haettel, Director General Horse, citat într-un comunicat.

Noua companie Horse are 9.000 de angajați, care lucrează în 8 uzine cu capacitate de producție de 3,2 milioane de motoare anual. În plus, Horse are în coordonare și trei centre de cercetare și dezvoltare. Pe partea electrică, Renault deține compania Ampere, sub umbrela căreia se dezvoltă toate trenurile de rulare pentru EV-uri.

