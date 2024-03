Dacia nu a adus la Salonul Auto de la Geneva din acest an și best-seller-ul său, hatchback-ul Sandero. Cu vânzări ce au fost eclipsate, la nivel european, doar de EV-ul Tesla Model Y, Dacia Sandero nu va dispărea prea curând din gama constructorului piteștean și, recent, CEO-ul Denis Le Vot a reconfirmat că o variantă cu baterii va fi disponibilă peste câțiva ani. Iată, deci, care sunt secretele platformei pe care Dacia ar putea să o folosească pentru următorul său automobil electric.

Dacia Sandero, model lansat în anul 2008, nu este cea mai populară mașină din România. Această onoare îi revine Loganului, dar, în Europa, puține mașini sunt mai căutate ca modelul de segment B al brandului autohton. Anul trecut, Sandero a terminat pe locul secund în clasamentul vânzărilor la nivelul întregului continent, iar începutul de an este, de asemenea, încurajator pentru Dacia. Cu ocazia Salonului de la Geneva, wall-street.ro a aflat mai multe detalii despre platforma care va fi folosită, cel mai probabil, pe un viitor Sandero EV.

Actualul Sandero are deja patru ani de când a fost lansat. Sursă foto: Dacia

Știam încă din vara anului trecut că următoarea generație a modelului compact va fi oferită, în premieră, într-o variantă „verde”, iar această informație a fost reconfirmată și de Le Vot, dar și de Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand pe Europa de Sud-Est și Country Head pe România. Acesta din urmă a garantat că Sandero electric va ajunge în showroom-uri înainte de finele deceniului, în timp ce CEO-ul mărcii a fost chiar mai precis oferind ca dată anul 2028.

Până atunci, însă, planurile Dacia includ o mutare a producției lui Sandero în Maroc, pentru a elibera uzina de la Mioveni în vederea apariției SUV-urilor Duster și Bigster. Dacia are, oricum, o electrică în gamă, anume Springul, model fabricat exclusiv în China ce tocmai a primit un facelift major la interior și exterior. În plus, familia de modele hibride se extinde căci alături de Jogger va veni și Duster și, din 2025, și Bigster.

Micul Spring este, de fapt, un Renault rebadged și este singurul EV vândut de Dacia, dar situația se va schimba curând. Sursă foto: Wall-Street.ro

Renault utilizează deja platforma de mașini electrice care va fi folosită cel mai probabil și de Sandero EV

Cea mai mare lansare de la Geneva a fost cea a lui R5 E-Tech Electric, o mașină de oraș care reînvie unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria mărcii Renault. Modelul utilizează platforma AmpR Small, care reprezintă următorul pas în dezvoltarea de EV-uri compacte în cadrul Grupului Renault după CMF-B EV. Cum actualul Sandero utilizează baza comună CMF-B (în versiunea LS) pe care o întâlnim și pe Renault Clio, Arkana sau Captur II, este de așteptat ca o versiune mai ieftină a AmpR Small să ajungă pe Sandero EV începând cu 2028.

Asta a sugerat, fără a o spune direct, și Vittorio D'Arienzo, Renault VP Global Platform Leader AmpR-Small. Numit în cadrul Ampere, divizia autonomă a Renault însărcinată cu dezvoltarea de EV-uri, la finele anului trecut, D'Arienzo a oferit jurnaliștilor câteva detalii și informații esențiale cu privire la noua platformă care, conform acestuia, este foarte diferită de CMF-B EV deoarece include multe îmbunătățiri, dar și alte componente pentru un packaging mai eficient.

Vittorio D'Arienzo alături de Renault 5, prima mașină ce folosește AmpR Small. Sursă foto: Renault-Dacia/GIMS2024

„Am pornit la drum cu lecțiile pe care le-am învățat de la Zoe și de la Megane Electric și am revizuit platforma [CMF-B EV] pentru că ne doream o secțiune mediană de podea modulară și [ținta era] un ampatament de 2,54 metri”, a spus italianul. „Am reușit, astfel, să echipăm [Renault 5 E-Tech Electric] cu o baterie de 52 kWh pentru o autonomie de până la 400 de kilometri, iar asta s-a putut cu ajutorul a două trucuri”, a adăugat acesta.

„În primul rând, am adoptat module mai mari pe baterii. În loc să avem 10 sau 12 module mai mici, am optat pentru o baterie cu patru module mari [în cazul celei de 52 kWh] sau trei module mari pentru cea de 40 kWh”, a explicat oficialul Renault. Beneficiul utilizării de module mai mari în construcția bateriei care este integrată în podea este că reduci din spațiul nefolosit dintre module. „Cea de-a doua soluție inginerească a fost suspensia de tip multi-link pe puntea spate”. Acest tip de suspensie a făcut posibilă adoptarea unor brațe mai scurt și, în plus, se îmbunătățește comportamentul dinamic al mașinii. Pentru Renault, veleitățile sportive ale lui R5 E-Tech Electric au fost importante, fapt confirmat și prin plasarea roțiilor de mari dimensiuni (jante de 18 inci pe versiunile superioare) la extremitățile mașinii.

Platforma AmpR Small, cu bateriile în mijlocul podelei. Sursă foto: Renault-Dacia/GIMS2024

Geometria atent lucrată a suspensiei este o componentă importantă a caracterului dinamic al lui R5, împreună cu centrul de greutate al mașinii care este destul de jos. Cel mai probabil, însă, o suspensie de tip multi-link nu va fi adoptată și pe Sandero, pentru a reduce costurile, iar bateria aleasă va fi, putem presupune, cea de 40 kWh care permite o autonomie de până la 300 de kilometri. Chiar și așa, ampatamentul generos ne permite să ne imaginăm că viitorul Sandero EV va avea destul de mult spațiu la interior. „Până nu demult, un ampatament de 2,54 metri era mai degrabă apanajul mașinilor de segment C”, a precizat D'Arienzo care a făcut referire și la portbagajul de 300 de litri al lui R5.

Acesta a explicat că platfroma AmpR Small a fost dezvoltată exclusiv pentru EV-uri, în timp ce CMF-B EV își începuse existența ca o platformă pentru mașini cu motoare termice. Prin dezvoltarea separată s-a putut ajunge la podeaua mult mai joasă, care înglobează bateriile, dar și la posibilitatea montării de suspensie nouă (în față, se utilizează suspensia MacPherson). „Dacă ai o bază solidă, poți construi o întreagă serie de platformă. Cum podeaua este modulară, poți extinde sau micșora ampatamentul ceea ce ne face să avem, în viitor, poate un Twingo pe același șasiu sau Renault 4”, a spus D'Arienzo.

Motorul, care este mai ușor ca până acum și nu conține metale rare (masa totală a lui R5 este de 1,35 tone în cazul versiunii de bază). Sursă foto: Renault-Dacia/GIMS2024

Un alt detaliu interesant al arhitecturii este plasarea motorului electric aproape deasupra punții față și este destul de ușor, ceea ce face ca centrul de greutate să se afle imediat în spatele scaunului șoferului. „Asta se traduce printr-un comportament neutru la negocierea virajelor, chiar și fără sistemele electronice de asistență”, a mai spus responsabilul pentru platforma AmpR Small care va fi la baza primului EV ieftin produs în Europa de către Renault.

Cum reușește Renault să reducă, în doar câțiva ani, costul producției de mașini electrice

Pentru a avea un Sandero electric în showroom-uri în a doua jumătate a acestui deceniu, Renault a trebuit să vină cu soluții pentru a reduce drastic nu doar costul dezvoltării unui EV și construcției acestuia, dar și perioada de dezvoltare pentru modele noi. Asemeni rivalilor germani de la Volkswagen, care vor să facă mașini noi într-un ritm accelerat, și Renault a implementat o serie de mașini pentru a produce o mașină, de la zero, în doar trei ani față de patru ani cât erau necesari în trecut.

În interiorul uzinei Renault ElectriCity din Douai. Sursă foto: Renault

„Putem lua în calcul - iar platforma este pregătită pentru aceste variante - să folosim baterii de tip LFB (litium-fier-fosfat) care sunt mai ieftine, au o densitate energetică mai redusă,dar considerăm că sunt adecvate pentru mașini de oraș sau modele care nu sunt performante și, de asemenea, putem lua în calcul folosirea unei suspensii mai puțin sofisticate”, a detaliat Vittorio D'Arienzo. La capitolul baterie, Renault a declarat în trecut că vrea să reducă cu 50% costul acestei per mașină fără a pierde din autonomie. De asemenea, prețul trenului de rulare ar trebui să fie mai mic cu 25% pe noile modele, la fel, fără să se piardă din performanță.

În cazul lui R5, vorbim deja de noul motor electric Valeo ce dezvoltă 150 de cai putere și 245 Nm în cazul variantei superioare (cea de bază are doar 94 de cai putere, dar va fi și o versiune de mijloc cu 122 cai putere). În plus, Renault vrea să scadă costul platformei cu 25% per mașină și cu 15% costul caroseriei. În plus, se va micșora cu 40 de procente și cheltuiala survenită pe lanțul de distribuție care va fi eficientizată și strânsă în noduri mai mari, așa cum este ElectriCity din Franța, „casa” lui R5 E-Tech Electric. Ca exemplu, Renault a anunțat că a atras deja cei doi furnizori principali de baterii, joint-venture-ul chinezo-japonez AESC Envision și pe startup-ul francez Verkor ce vor construi fabrici de baterii în apropiere de huburile Ampere.

În timp ce Renault 5 va începe de la aproximativ 25.000 euro, francezii promit că viitorul Twingo va avea un preț de sub 19.000 de euro, adică mai ieftin decât Spring - semnal bun pentru viitorul Sandero EV. Sursă foto: Renault

Sursa foto: Wall-Street.ro

