GALERIE FOTO | Noua Dacia Duster este aici și vine în premieră cu motorizare hibridă

Așteptarea a luat sfârșit - cel puțin pentru ochi. Noua Dacia Duster, ajunsă la cea de-a treia generație, a fost dezvăluită cu o suită de noutăți printre care se numără un design exterior complet nou, dar și o motorizare hibridă împrumutată de pe Jogger. Deși SUV-ul compact și-a păstrat dimensiunile cunoscute, pasagerii din spate vor avea mai mult loc la picioare, iar partea de infotainment a fost dusă la un nivel nemaivăzut pe un automobil produs la Mioveni.

După ce și-a schimbat, aproape peste noapte, imaginea de brand, Dacia a trecut la fapte cu adevărat mari prin prezentarea capitolului următor a uneia dintre cele mai de succes povești ale sale. Noul Duster este o mașină care se cațără de la bun început pe succesul anterioarelor două modele, care împărtășesc un ADN vechi de 13 ani. Asta înseamnă că noul SUV, ce ascunde o arhitectură proaspătă și mult mai multă tehnologie sub o „carapace” redesenată, trebuie să păstreze Dacia în topul preferințelor clienților din Europa și nu numai.

Privind cifrele, sarcina pare a fi una dificilă. De când a fost lansat, modelul Duster modern (deoarece acest nume are o istorie ceva mai vastă pe arborele genealogic Dacia) s-a vândut în peste 2,2 milioane de exemplare la nivel mondial. De asemenea, pe Bătrânul continent, Duster este SUV-ul cel mai popular pe segmentul de retail (adică în materie de vânzări către persoane fizice). Acest succes nu era neapărat evident în 2010, dar wall-street.ro a pariat pe rețeta acestui model de segment B încă de la început.

Recent, am avut ocazia să vedem de aproape un Duster III într-o echipare de mijloc de gamă, vopsit într-o nuanță deschisă menită să pune în valoare toată munca designerilor care lucrează la Dacia Design Center din București. Urmând linia trasată de conceptul Bigster din 2021, Duster are o planșă frontală, dar și un posterior care sunt greu de confundat, robustețea fiind subliniată prin evazările laterale, pe lângă scutul mult mai mare din față și pasajele roțiilor subliniate suplimentar cu elemente din plastic reciclat în proporție de 20%.

Dimensiuni similare, dar o prezență diferită

Noul Duster poate fi considerat o excepție într-o lume auto în care mașinile cresc vizibil de la o generație la alta. Chiar și cel mai recent Golf, deși bazat pe aceeași platformă ca și generația a șaptea, a căpătat 26 de milimetri în lungime, dar nu și Duster. Deși va fi construit pe platforma modulară CMF-B (aceeași ca și în cazul lui Clio, de pildă), generația a treia măsoară tot 4,34 metri în lungime ca și vechiul Duster (care utiliza platforma B0). Lățimea este de 1,81 metri, iar înălțimea este de 1,61 metri. Pe aceste măsurători putem observa niște diferențe față de vechiul model care era înalt de 1,69 metri și lat de 1,80 metri ceea ce arată că Dacia a redus înălțimea, dar nu a luat din garda la sol care rămâne de 217 mm pe varianta 4x4 (era cam 210 mm în trecut, iar versiunea 4x2 oferă 209 mm acum).

„Am lucrat [mai întâi] la proporțiile [lui Duster], pentru a-i da o postură echilibrată. Faptul că am început prin identificarea proporțiilor potrivite ne-a permis să evităm ulterior orice artificiu de stil”, a spus David Durand, Director de Design Dacia. Echipa de designeri a început lucrul pornind de la volume simple: habitaclul, capota motorului sau forma aripilor. Simplitatea formelor și a volumelor se reflectă în mai multe detalii, de la partea frontală verticală, la pasajele proeminente ale roților, la hayonul amplu și la suprafețele vitrate laterale demarcate de linii clare. Luneta, în schimb, ca urmare a trasării liniei plafonului care include și un eleron, pare a fi cam impractică.

La interior, noul elemenet de design central Dacia, anume forma literei Y, este vizibil prin design-ul gurilor de aer, dar și prin forma cotierelor de pe fețele ușilor din față. Chiar și boxele din portiere au trasate niște linii care converg asemeni unui unghi ascuțit. „Am căutat să stabilim o adevărată coerență între designul exterior și cel interior”, a spus Durand. Noul Duster dispune de un ecran central de 10,1 inci situat în câmpul vizual și orientat cu 10° spre șofer, respectiv de un instrumentar de bord digital cu diagonala de 7 inci.

Conform Dacia, utilizarea platformei CMF-B pe noul Duster asigură un volum interior superior celui al precedentei generații, atât pentru pasageri cât și pentru bagaje, fără creșterea lungimii totale. Ceea ce am observat la fața locului este că o persoană ceva mai înaltă nu are nicio problemă să încapă pe bancheta din spate, iar spațiul pentru genunchi este mai bun decât la vechiul model care se lăuda cu un portbagaj de 445 de litri. Noul model plusează cu un volum de 472 de litri.

Noul Duster debutează cu propulsie hibridă

Platforma CMF-B înscrie noul Duster pe drumul electrificării, propunând motorizări care utilizează tehnologiile mild hybrid și full hybrid. Așa cum relatam și în trecut, motorizările diesel au fost scoase din ofertă, dar GPL-ul rămâne sub emblema ECO-G 100. Știm, de asemenea, că Dacia susține utilizarea combustibililor alternativi, o decizie evidențiată de participarea mărcii la Dakar cu un prototip alimentat cu „benzină” sintetică Aramco.

Motorul full hybrid este, cum spuneam, același de pe Jogger. Trenul de rulare este alcătuit dintr-un motor cu patru cilindri de 1,6 litri pe benzină, de 94 cai putere, din două motoare electrice (un motor de 49 cai putere și un demaror/generator de înaltă tensiune) și dintr-o cutie de viteze automată electrificată. Frânarea regenerativă, combinată cu capacitatea de recuperare a energiei de care dispune bateria de 1,2 kWh (230V) și cu randamentul cutiei automate, permit ca până la 80% din timpul de rulare în oraș să se realizeze în mod electric, scrie producătorul.

În plus, reprezentanții mărcii au vorbit despre noul motor TCe 130, oferit în premieră pe o mașină Dacia. Vorbim de o tehnologie mild hybrid în acest caz care combină un propulsor pe benzină cu trei cilindri, de 1,2 litri, turbo, cu un sistem mild hybrid de 48V. Acesta din urmă susține motorul termic în fazele de demaraj și accelerație, permițând diminuarea consumului mediu și a emisiilor de CO2 cu circa 10%. Frânarea regenerativă permite încărcarea bateriei de 0,9 kWh și, conform Dacia, caracteristicile dinamice ale noului agregat (reprize, accelerații) ar fi superioare celor oferite de actualul motor TCe 130.

Performanța pe teren accidentat, un atuu din arsenalul lui Duster

Ca parte a noii identități de marcă Dacia, mașinile constructorului de la Mioveni sunt prietene bune cu mediul înconjurător, iar asta este sinonim, cel puțin în cazul lui Duster, cu performanțe bune pe macadam, zăpadă sau noroi. Pe lângă latura eco-friendly, pe care Dacia marșează folosind plasticuri parțial reciclate la exterior (dar și prin faptul că nu poți avea piele de origine animală sau elemente de crom), constructorul autohton își încurajeze să cunoască natura prin propriile drumeții cu mașina.

Astfel, transmisia 4x4 Terrain Control are cinci moduri de conducere: Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road și Eco. Aceasta din urmă permite optimizarea consumului de carburant acționând asupra sistemului de aer condiționat și a performanțelor vehiculului. În plus, roțiile au fost plasate la un capăt și la celălalt al SUV-ului pentru a avea unghiuri mai bune de atac și degajare: de până la 31° în față și 36° în spate, pentru versiunile 4x4. Tot acestea (care vin doar cu cutie manuală) au și sistemul Downhill Speed Control, dar și o suită de utilități „All Road” prin sistemul de infotainment.

Printre alte noutăți se numără apariția volanului încălzit, dar și prize de încărcare pentru telefon disponibile în serie pe toate nivelele de echipare. Pe versiunile echipate cu Media Display și Media Nav Live, sunt disponibile două prize USB-C pentru locurile din față și două în spate, care pot alimenta până la patru aparate. Cele patru prize sunt luminate. Există și un încărcător wireless pentru smartphone, disponibil în serie pe noul Duster Journey și ca opțiune pe nivelul de echipare Extreme.

Că tot am menționat nivelele de echipare, Dacia a decis să simplifice oferta. Gama este deschisă de Duster Essential, următorul nivel de echipare fiind denumit Expression. Mașina văzută de wall-street.ro era un Duster Expression, acest nivel oferind în plus jante din aliaj de 17 inci, tablou de bord digital de 7 inci, ecran central digital de 10,1 inci cu sistem multimedia Media Display și Apple CarPlay/Android Auto wireless și cameră de marșarier. Modelul de bază are, în continuare, un instrumentar de bord analog cu un ecran central de 3,5 inci.

Începând cu nivelul de echipare Journey (standard) și Extreme (opțional), este disponibilă frâna de parcare electrică. Nivelele de echipare Extreme/Journey dispun în serie de oglinzi retrovizoare exterioare reglabile și escamotabile electric. Journey este nivelul de echipare de top pentru Duster, răsturnând ordinea cu care ne obișnuisem de la lansarea echipării Extreme pe anumite modele Dacia. Duster Journey are jante de 18 inci, dar și un sistem audio Arkamys 3D Sound System cu 6 difuzoare și sistem multimedia Media Nav Live cu navigație conectată. Lista de prețuri pentru Duster va fi comunicată în curând, iar producția va începe și ea în perioada următoare la uzina de la Mioveni.





