Dacia a lansat, la mijlocul lunii februarie, un facelift complet pentru micul Spring electric. Mașina de oraș construită exclusiv în China a primit o față, dar și un posterior inspirate din limbajul de design al celei de-a treia generații Duster. În schimb, constructorul autohton nu va oferi mașina cu o baterie mai mare și nici un motor mai puternic nu va fi disponibil prea curând.

În mod normal, un facelift înseamnă exact ceea ce se înțelege prin termenul englezesc: schimbarea, modificarea sau împrospătarea părții frontale a unui model. O astfel de „operație estetică” se execută cam pe la mijlocul vieții unui automobil, iar Dacia s-a achitat cu brio de această sarcină. Spring, cel mai ieftin și cel mai popular EV de pe piața din România, a fost lansat în anul 2021 și a primit un prim update stilistc odată cu schimbarea de branding a Dacia.

Pe lângă motorizarea standard de 45 de cai putere, în ianuarie 2023 a apărut în ofertă și versiunea Spring Extreme care oferă 65 de cai putere. Cu ocazia Salonului Auto de la Geneva, wall-street.ro a văzut faceliftul la Dacia Spring și a aflat care au fost motivele din spatele deciziei de a păstra neschimbată oferta de motorizări și baterie. „Considerăm că puterea este suficientă”, a spus Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand pe Europa de Sud-Est și Country Head pe România. „Pentru a ține prețul unde trebuie și pentru a păstra mașina unde îi este locul”.

Acesta a explicat că Spring, mașină asamblată exclusiv la uzina din Shiyan, China, a primit mai multe îmbunătățiri de la momentul lansării și până acum. „Un update tehnic a fost motorul de 65 de cai putere. Un alt update tehnic a venit odată cu introducerea frânării regenerative și a acestui mod de condus activat în poziția B a selectorului de viteză. Un alt update tehnic a venit în interior, cu sistemul de infotainment cu platfroma duală care a intrat în gamă [mai întâi pe noul Duster]”, a spus Bordeanu. Este vorba de tabloul de bord digital de 7” care se alătură ecranului opțional de infotainment de 10”.

Faceliftul la Spring aduce, în plus, și funcția de încărcare vehicle-to-load (V2L). Vorbim, în premieră pe acest model, de un încărcător bidirecțional ce permite alimentarea unui aparat electrocasnic sau a altor dispozitive electrice. Un adaptor ce se plasează la conectorul mașinii acționează ca o priză tradițională de 220V/16A. Ca și în trecut, acest port de încărcare este poziționat în partea frontală.

Ce-și doresc clienții de la Dacia Spring

Dacia Spring este unul dintre cele mai ieftine și ușoare EV-uri prezente în Europa. Mașina, care va ajunge curând și pe piața din Marea Britanie, are un preț de bază de 20.800 de euro în România. Cu o greutate de sub 960 de kilograme, mașina poate călători aproximativ 305 kilometri în oraș cu bateria sa de 26,8 Kw/h. Prețurile pentru noua versiune nu au fost încă publicate și nici autonomia, dar având în vedere că masa va fi similară, autonomia în regim WLTP ar trebui să nu se schimbe prea mult. Conform site-ului Dacia, versiunea actuală are o autonomie de 227 kilometri în versiunea cu motorul de 45 de cai putere, respectiv 218 kilometri cu motorul mai puternic.

Am mai scris că studiile interne efectuate de Dacia arată că un șofer de Spring parcurge, în medie, aproximativ 37 de kilometri pe zi la o viteză de circa 30 de km/h. Majoritatea clienților de Dacia Spring trăiesc în mediul urban, drumurile zilnic fiind prin oraș, deși există și un segment de populație care are Spring locuind în mediul periurban. Luca de Meo, CEO-ul Grupului Renault, a declarat în trecut că, dacă Spring ar fi fost proiectat astăzi, el ar susține utilizarea unei baterii chiar mai mici pentru a reduce și mai mult prețurile. Păstrarea unui cost de achiziție accesibil a fost menționat și de Bordeanu printre argumentele păstrării unei singure baterii în ofertă.

Sub regimul programului Rabla Plus din 2023, Dacia Spring putea fi cumpărată cu un preț de doar 10.000 de euro, dar, din primăvara anului acesta, când începe Rabla 2024, va intra în vigoare noul plafon de 5.000 de euro al ecotaxei. Cu alte cuvinte, Springul va deveni mai scump, dar Bordeanu nu s-a putut pronunța cât de mult vor fi afectate vânzările. Se știe că bugetul pentru Rabla Plus este mai mare, el scăzând în cazul Rabla Clasic (unde tichetul are o valoare identică pentru achiziția unei mașini noi cu motor termic).

În 2023, 80% din toate vânzările Dacia din România s-au făcut prin programele Rabla, a declarat anul trecut Nicolas Leitienne, Director de Marketing al Dacia pe Europa de Sud-Est. Dacia Spring a fost cel mai popular EV în România anul trecut, marca autohtonă pregătindu-se să adauge un alt EV în ofertă începând din 2027-2028. Este vorba de o variantă pe baterii a viitoarei generații Sandero. Recent, Dacia a anunțat că actualele Sandero și Jogger vor fi produse, în curând, doar la uzinele din Maroc ale Dacia.

