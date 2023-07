Dacia Spring ajunge în Marea Britanie. Va fi cea mai ieftină mașină electrică de pe piață

A fost confirmat momentul din care clienții britanici își vor putea cumpăra o Dacia Spring. Micul model de oraș pe baterii va deveni, în momentul lansării, cel mai ieftin EV de pe piața din Marea Britanie și clienții vor putea opta pentru o variantă nouă.

Dacia Spring, cea mai populară mașină electrică din România, va ajunge în showroomurile din Marea Britanie în 2024. Disponibil în România încă din a doua parte a anului 2021, Spring-ul își va face loc și pe piața din Albion unde constructorul autohton are deja succes. Cele mai recente date arată că vânzările Dacia au crescut cu peste 25% în primul semestru din 2023.

Dacia a anunțat că lansarea pe piața britanică a lui Spring va coincide cu un facelift aplicat mașinii. Modelul a fost, deja, reîmprospătat la finele lui 2022 când Dacia a început restilizarea întregii game de modele. Cu sau fără o schimbare de look, Spring este un model popular care a găsit peste 120.000 de clienți pe bătrâni continent, argumentul său principal fiind prețul redus. În România, prin programul Rabla Plus, o Spring poate efi achiziționată pentru numai 9.242 euro.

Ce performanțe are Dacia Spring

Studiile făcute de Dacia arată că, în Europa, șoferul de Spring trăiește, preponderent, în mediul urban și străbate, zilnic, aproximativ 32 de kilometri la o viteză medie de 25 km/h. În ciclu WLTP mixt, Spring are o autonomie de 230 kilometri sau 305 kilometri în ciclu WLTP urban. Cu o baterie de 26,8 kWh și motorul de bază de 45 de cai putere, Spring are nevoie de 19,1 secunde pentru a atinge 100 km/h, iar viteza maximă este de 125 km/h. Există, însă, și Spring Extreme care are 65 de cai putere și un preț mai mare, la noi (22.450 euro).

Deși Dacia pregătește și un alt model 100% electric, Spring rămâne important în planul de reducere al emisiilor de emisii nocive creionat de Dacia. Producătorul de la Mioveni vrea să folosească cât mai mult posibil motoarele cu ardere internă, iar combustibilii sintetici sunt considerați ca fiind o opțiune reală. Concomitent, Dacia vrea să ofere și cele mai ieftine EV-uri, iar viitorul model ar putea să fie construit în Europa. Dacia Spring - care, la origine, este un Renault cu altă siglă - este asamblat în China la uzina Shiyan.

Oficialii mărcii n-au dat informații cu privire la prețurile lui Spring în Regat, dar este probabil ca acestea să fie mai mari decât prețurile din România. Revenind la statisticile Dacia, este interesant de menționat că cei care dețin o Spring, dar și cel puțin încă o altă mașină, folosesc mai degrabă Springul, aceasta fiind mașina principală în cazul a 90% din clienți. De asemenea, majoritatea posesorilor de Spring (75%) își reîncarcă mașina acasă, timp de aproximativ 3,5 ore - în medie.

