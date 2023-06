APIA: Peste 1 din 5 mașini noi vândute în România în primele 5 luni din 2023 au fost electrificate

Piața auto din România este într-o revenire vizibilă, volumele de vânzări pentru automobile noi crescând de la o lună la alta. În mai s-a observat o creștere a vânzărilor de automobile cu 33,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar înmatriculările de autoturisme noi în primele cinci luni ale lui 2023 au crescut cu aproape 27% față de anul 2022, se arată în statistica întocmită de APIA.

Dacia rămâne cea mai populară marcă din România, modelele producătorului autohton dominând topul vânzărilor în condițiile în care primele cinci poziții sunt ocupate, în continuare, de modele Dacia, conform cifrelor cele mai recente. În total, în primele cinci luni ale anului, Dacia a vândut 20.708 mașini noi în țară, cel mai popular model fiind Logan (6.476 unități), în creștere cu 44,9% față de aceeași perioadă a anului anterior. Duster, Sandero, Spring și Jogger sunt și ele printre preferatele românilor, primul model străin fiind Renault Megane, urmat de Clio. Nu este, deci, surprinzător că prima marcă străină din top este Renault, urmată de Hyundai, Skoda și Toyota între primele cinci.

Cât privește segmentarea pe tipuri de autovehicule, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 41,9%, în scădere cu 4,3% față de 2022, urmat de Clasa C cu o cotă de 30,5%, în creştere cu 5,1% și Clasa B cu o cotă de 17,4%, în creştere cu 1,5% față de cota deținută în aceeași perioadă a anului trecut. În total, între ianuarie și mai s-au înmatriculat 59.794 de automobile noi în România, iar doar pe luna mai s-a înregistrat o creștere cu 30,5% a înmatriculărilor per total - adică inclusiv vehiculele utilitare și comerciale ușoare, pe lângă autoturisme.

Captură de ecran via APIA

In funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în primele cinci luni din acest an, motorizările pe benzină înregistrează o creștere de 0,8% față de cota deținută în perioada similară din 2022, ajungând, astfel, la o pondere de 65,8%. In ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare diesel, acestea înregistrează o scădere de 1,8% față de ponderea din anul 2022 și dețin o cotă de 13,2% din total.

Cum s-au comportat, în primele cinci luni ale anului, mașinile electrice

Pe de altă parte, autoturismele “electrificate“, respectiv cele electrice (100% și hibride plug-in), precum și cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), ajung să dețină, după primele cinci luni din 2023, o cotă de piață de 21,0%, care depăşeşte cu 7,8% cota deţinută de motoarele diesel. Autoturismele full electrice dețin o cotă de 9,0% din piață în primele cinci luni ale anului 2023 față de anul 2022 când reprezentau 7,7%.

Captură de ecran via APIA

Ca și în anul 2022, când, deși s-a înregistrat o scădere a achizițiilor de autoturisme în general, cele “verzi” au performat, în anul 2023, achizițiile din această categorie au crescut considerabil (+33,7%) comparativ cu perioda similară a anului trecut. In acest context, este de remarcat creșterea importantă a autoturismelor 100% Electrice (+49,4%) şi a celor plug-in hybrid (+49,1%).

Cu atât mai mult, în primele cinci luni din acest an, este de remarcat evoluția la vârful clasamentului unde primele 5 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt Dacia Spring, cu 2.550 unități și o creștere de 35,4% față de aceeaşi perioadă a anului precedent, Tesla Model Y cu 407 unități, +698,0%, Renault Megane cu 389 unități, cu o creștere de 97 ori, Tesla Model 3 cu 322 unități, în creștere cu 25,3% și Volkswagen e-UP! cu 277 unități, în creștere cu 116,4% față de aceeaşi perioadă a anului 2022.

Sursa foto: NewsPress.co.uk

