Top 10 cele mai ieftine mașini electrice prin programul Rabla Plus 2023

Românii își doresc să treacă la automobile electrice sau hibride. Asta o confirmă atât prognozele pentru următoarea perioadă, dar și cifrele de vânzări pe anul 2022. Infrastructura nu este, încă, la înălțime, dar programul Rabla Plus continuă cu aceeași susținere ca și anul trecut, iar noi am pus cap la cap cele mai bune oferte pe care le poți găsi acum pentru mașini electrice noi.

Programul Rabla 2023 a fost anunțat, cu toate noutățile sale, iar cei interesați se pot îndrepta către showroom-uri pentru a demara întreg procesul. Dacă unele voci din industrie susțin că programul Rabla Clasic nu-și are rostul, există un consens cu privire la importanța vitală a programului Rabla Plus în efortul de electrificare - adică de curățare - a parcului auto din România.

În 2022, clienții de la noi au achiziționat aproape 12.000 de mașini electrice noi, un volum dublu față de 2021, iar acest parcurs a fost influențat într-o mare măsură de programul Rabla Plus. Prin acest program, cei interesați de un model de tip plug-in hybrid (PHEV), un hibrid clasic sau o electrică autentică (EV), pot accesa ecotichetele primite în schimbul casării de rable (cel mult două). Dacă se adaugă și niște eco-bonusuri, o persoană poate beneficia de o sumă totală prin Rabla Plus 2023 de 57.000 lei: 54.000 lei eco-tichet pentru casarea a două rable + 2 x 1.500 eco-bonusuri de vechime.

Pentru ca acest trend al electrificării să continue, trebuie și să existe opțiuni convenabile pe piață, pe lângă suportul de până la 11.500 de euro oferit de stat. Cu alte cuvinte, piața românească în mod special așteaptă mașinile electrice ieftine, bariera prețului ridicat fiind, adesea, una greu de trecut pentru multe persoane care, în realitate, și-ar dori să facă această tranziție.

Acestea sunt, deci, cele mai ieftine 10 mașini electrice noi din România în 2023, cu câteva mențiuni speciale la final (și cu toate prețurile exprimate cu TVA inclus). Vor mai apărea, însă, și alte modele interesante și (unele) ieftine pe parcursul acestui an, mulți constructori căutând să-și diversifice oferta cât mai mult posibil într-o perioadă scurtă de timp. Este important, de asemenea, de reținut că prețurile de listă de la importatori se pot modifica față de informațiile din acest top, iar unele modele pot avea un preț mai ridicat sau mai scăzut față de ce am scris aici - sursa finală de informare trebuie să fie importatorii și dealerii autorizați de fiecare dată.

10. Nissan Leaf - de la 35.700 Euro / 24.143 Euro prin Rabla Plus

Sursă foto: Nissan

Nissan Leaf se numără printre cele mai vechi modele electrice de pe piață. Prima generație a fost lansată în 2010, iar generația a doua a urmat șapte ani mai târziu. În prezent, poți cumpăra hatchback-ul Leaf în varianta de echipare Visia pentru puțin peste 24.000 de euro prin Rabla Plus cu reducerea maximă oferită de stat. Leaf-ul de bază are o baterie de 40 kWh care permite o autonomie maximă de 270 de kilometri (WLTP) și-ți oferă 150 de cai putere.

9. Citroen e-C4 - de la 34.900 Euro / 23.343 Euro prin Rabla Plus

Sursă foto: Citroen

Citroen oferă două variante 100% electrice bazate pe modelul C4, care a devenit un crossover de când nu v-ați mai gândit la el. În cazul modelului francez, Citreon România oferă date de preț în prezent doar pentru nivelul superior de echipare, Shine, dar noi am inclus în acest top prețul pe care-l așteptăm pentru modelul cu echiparea de bază - Feel Pack. Astfel pregătit, e-C4 vine cu 357 de kilometri autonomie și 136 de cai putere. Și, revenind la discuția cu privire la diferența de preț între o „benzinară” și un EV, Citroen oferă C4 de la 20.800 Euro (cu TVA) pe benzină, deci paritatea nu este încă aproape.

8. Mini Cooper SE - de la 33.975 Euro / 22.417 Euro prin Rabla Plus

Sursă foto: Mini

Mini va trece printr-o schimbare la față destul de radicală cât de curând, dar, până atunci, mai poți pune mâna pe un Cooper SE cu un preț de listă de sub 34.000 de euro, adică puțin peste 22.000 de euro când iei în calcul programul Rabla Plus. Am condus Mini-ul 100% electric anul trecut și am găsit că cei 184 de cai putere nu sunt puțini, dar autonomia de doar 234 de kilometri nu impresionează, în ciuda faptului că mașina este, prin definiție, una citadină.

7. Volkswagen ID.3 - de la 32.583 Euro / 21.025 Euro prin Rabla Plus

Sursă foto: Volkswagen

Mezinul familiei ID a Volkswagen, cel puțin până la lansarea variantei de serie a lui ID.2All, Volkswagen ID.3 este, deja, o prezență aproape pitorească pe străzile marilor orașe din România. Deși nu este cel mai popular Volkswagen electric la noi în țară - îl găsiți și pe acela în top - ID.3 este o opțiune interesantă, forma de ou oferind mult spațiu interior. Autonomia variantei de bază este de 351 de kilometri, iar puterea nu sare de 145 de cai putere. ID.3 poate fi găsit, în continuare, la dealeri, deși nu figurează în momentul scrierii acestui material și pe portalul Volkswagen România ca fiind disponibil.

6. Renault Zoe - de la 32.020 Euro / 20.462 Euro prin Rabla Plus

Sursă foto: Renault

Zoe rămâne în oferta constructorului francez, deși Renault continuă să-și îmbogățească gama, odată cu apariția unor modele precum Megane E-Tech. Zoe, în schimb, este mult mai mic și oferă doar 108 cai putere și o autonomie de 313 kilometri de la cea mai mică baterie (peste Mini-ul menționat anterior).

5. Fiat 500e - de la 32.000 Euro / 20.442 Euro prin Rabla Plus

Sursă foto: Fiat

În paralel cu noul Abarth 100% electric, este disponibil și modeul fără „mușchi”, Fiat 500e. Bulina de oraș nu are decât 95 de cai putere în varianta de bază Action, respectiv o autonomie de 190 de kilometri. Dacă-ți dorești modelul cu acoperiș textil retractabil, acesta este mai scump cu 6.000 de euro și este disponibil doar cu motorul mai puternic, anume cel de 118 cai putere, iar autonomia este de cam 300 de kilometri.

4. Opel Corsa-e - de la 31.307 Euro / 19.794 Euro prin Rabla Plus

Sursă foto: Opel

Varianta electrică a popularului Opel Corsa este prima mașină din acest top care poate fi achiziționată pe mai puțin de 20.000 de euro. Trebuie spus, în același timp, că Opel are și alte modele electrice în gamă, cum ar fi Mokka Electric, un crossover funky de oraș. Modelul e-Corsa Edition începe de la puțin peste 31.000 de euro și vine cu 136 de cai putere și o autonomie de 330 de kilometri (față de vechea versiune cu mai mulți cai, 156, de la o baterie de 45 kWh). Opel Astra 100% electric este cel de-al treilea EV din oferta constructorului german, celebrul hatchback intrând și el în „lumea nouă”.

3. Volkswagen e-Up! - de la 27.558 Euro / 16.000 Euro prin Rabla Plus

Sursă foto: Volkswagen

Precum îți este, probabil, clar, nu poți obține prea mult spațiu de la o mașină electrică dacă prețul este cel care primează. Astfel, Volkswagen e-Up! intră pe podium cu un preț de listă care începe de la mai puțin de 30.000 de euro. Acest model s-a dovedit popular în România în 2022, Volkswagen vânzând puțin peste 500 de unități anul trecut. Deși asta i-a permis lui e-Up! să se „laude” cu titlul de a treia cea mai bine vândută mașină electrică din România, prețul pare că n-a contat atât de tare în cazul opțiunii de pe locul doi - Tesla Model 3. Berlina compactă americană și-a găsit peste 800 de clienți anul trecut deși costă aproape 51.000 de euro fără ecotichet, deci nu-și poate face loc în topul nostru.

2. Smart EQ ForTwo - de la 23.960 Euro / 12.402 Euro prin Rabla Plus

Sursă foto: Smart

Una dintre cele mai mici mașini electrice de pe piață - dacă nu chiar cea mai mică - este și printre cele mai ieftine. Varianta 100% electrică a Smart-ului cu două portiere nu costă nici 24.000 de euro cu echiparea standard la care se reduce din costuri prin mai multe metode la care poate nu te aștepți - inclusiv jantele din oțel și tapițeria din stofă la interior. Smart-ul are 82 de cai putere și va putea parcurge doar 135 de kilometri cu bateria plină-ochi.

1. Dacia Spring - de la 20.800 Euro / 9.242 Euro prin Rabla Plus

Sursă foto: Dacia

Dacia Spring a fost cea mai populară mașină electrică din România în 2022. Micul model al constructorului de la Mioveni s-a clasat, de asemenea, pe poziția a patra printre cele mai vândute mașini indiferent de tipul de propulsie, completând un cvartet 100% Dacia la vârful clasamentului. Prețul variantei de bază a modelului Spring, denumit acum Essential, a crescut de la puțin peste 18.000 de euro la momentul lansării, în 2021, până ce a ajuns la aproape 22.000 de euro. Însă, odată cu lansarea variantei superioare Extreme, prețul pentru Essenial a scăzut la doar 20.800 de euro. Practic, în 2023, poți pune mâna pe un Spring la nici 10.000 de euro, dar trebuie să te pregătești pentru cei 45 de cai putere și autonomia de 230 de kilometri (WLTP).

Mențiuni speciale

Nu puteam încheia acest material fără a face câteva mențiuni speciale. Este vorba de câteva mașini care ori n-au primit ultimele prețuri pentru piața din România, ori au fost scoase din oferta importatorului, dar pot fi găsite la dealeri. Ne referim, mai precis, la Peugeot e-208 și, respectiv, la Hyundai Kona Electric. Coreenii de la Hyundai pregătesc lansarea noului Kona EV și la noi, dar, până atunci, vechiul Kona poate să fie cumpărat și acum prin programul Rabla Plus 2023.

Foto: Hyundai

Prețul de listă la unul dintre dealerii Hyundai este de 40.627 euro, dar există o ofertă de 35.462 euro care se traduce într-un preț final de 24.175 euro prin programul Rabla Plus. Pe lângă Kona, Peugeot e-208 vine cu un preț de 35.500 euro sau mai puțin de 24.000 de euro prin Rabla Plus 2023 și are 156 de cai putere și o autonomie de aproape 400 de kilometri.

Sursa foto: FrimuFilms / Shutterstock.com

