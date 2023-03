Rabla 2023 începe. Autoritățile au dat detalii și despre a doua etapă

Programul Rabla 2023 va începe mâine, 24 martie. Cei interesați să achiziționeze o mașină prin programele Rabla Clasic sau Rabla Plus vor putea să se adreseze dealerilor intrați în program încă de la ora 10:00.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a reconfirmat că prima etapă a Programului Rabla pe acest an va începe vineri, 24 martie, dată de la care persoanele fizice (dar și cele juridice) interesate să beneficieze de facilitățile oferite pot să se îndrepte către dealeri. Programele Rabla (Clasic, Plus, dar și Local) vin cu niște modificări importante în 2023, pe care le-am detaliat într-un material dedicat.

Bugetul programului a fost și el majorat și depășește 1,5 miliarde de lei (bugetul AFM-ului, aprobat recent, este de peste 13,3 miliarde de lei). Conform AFM, persoanele fizice se pot adresa producătorilor validați, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere în cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, iar persoanele juridice pot încărca în aplicația informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe.

Aplicația online pentru transmiterea documentelor este deja activă, iar persoanele juridice care nu au deja un cont pe respectivul portal pot să se înregistreze. Conturile deja create și utilizate pentru înscrierea în cadrul programelor AFM, rămân valabile și pot fi utilizate pentru înscrierea în cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus 2023.

„Am ajuns deja la a 19-a ediţie de derulare a Programului de stimulare a înoirii Parcului Auto național, Rabla Clasic fiind unul dintre cele mai longevive programe guvernamentale și la al 8-lea an de când acordăm subvenții pentru achiziționarea de autovehicule electrice în cadrul Programului Rabla Plus. Consider că aceste programe contribuie la dezvoltarea unui transport mai puțin poluant și la îmbunătățirea calității aerului în aglomerările urbane”, a declarat Laurențiu Adrian Neculaescu, președintele AFM.

Rabla 2023: Bugetele și etapele din acest an

Bugetul alocat Programului Rabla Clasic 2023 este de 560 de milioane de lei și pentru Programul Rabla Plus, bugetul alocat este de 780 de milioane de lei.

Programele se vor desfășura în două etape, în limita sumelor alocate, prima etapă fiind organizată în perioada 24 martie – 30 iunie 2023, astfel:

Rabla Clasic:

Persoane juridice – 130.000.000 lei

Persoane fizice – 235.000.000 lei

Unități Administrativ Teritoriale (UAT-uri) și instituții publice – 27.000.000 lei

Rabla Plus:

Persoane juridice – 200.000.000 lei

Persoane fizice – 300.000.000 lei

UAT-uri și instituții publice – 46.000.000 lei

Cea de-a doua etapă a programului Rabla 2023 se va desfășura pe perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2023. Lista producătorilor admiși (și a dealerilor afiliați) poate fi consultată pe site-ul AFM, dar trebuie menționat că acest proces este încă în desfășurare, iar unii dealeri încă nu pot să asiste clienții pentru a beneficia de ecotichete. Pentru detalii precise, de la caz la caz, trebuie comunicat direct cu dealer-ul cu care o persoană vrea să colaboreze pentru a cumpăra o mașină prin programul Rabla.

Rabla 2023: Modificări și ecobonusuri

Programul Rabla a suferit o serie de modificări. Cele mai discutate se referă la majorarea valorii ecotichetului pentru casarea unei mașini vechi, respectiv pentru casarea a două mașini vechi. Aceste prime au crescut, fiecare, cu câte 1.000 de lei, ajungând la 7.000 de lei pentru o rablă casată, respectiv 10.000 de lei pentru două. Cu toate acestea, în cadrul programului Rabla Clasic, clienții nu pot să folosească ecotichetele decât dacă vor să ia o mașină nouă cu emisii de sub 155g CO2/km în sistemul WLTP.

La prima de casare prin Rabla Clasic se pot adăuga următoarele ecobonusuri, astfel:

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;

ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Instituțiile publice și UAT-urile pot beneficia de prima de casare de 7.000 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat (respectiv 10.000 de lei pentru două mașini). Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic este de 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.

La fel ca și în cazul programului Rabla Clasic, prin Rabla Plus poți preda maximum două mașini vechi. Conform AFM, acestea sunt tipurile de ecotichete de care poate beneficia un client. Trebuie menționat că ecotichetul se primește dacă beneficiarul alege să-și cumpere o mașină electrică cu un preț ce nu depășește 75.000 de euro, preț cu TVA inclus.

51.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;

pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat; 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;

pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate; pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară casat, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei.

Rabla 2023 pentru motociclete

Poți beneficia de facilitățile programului Rabla și dacă doreși să-ți achiziționezi o motocicletă nouă, fie una cu motor cu ardere internă sau una electrică.

Pentru achiziționarea de motociclete noi al căror sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei, la care se pot adăuga:

ecobonus în valoare de 1.500 lei , pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC;

, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Ecotichetul pentru achiziționarea unei motociclete electrice este 26.000 lei, la care se poate adăuga un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară. Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus este de 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.

