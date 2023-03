Bugetul Administrației Fondului de Mediu (AFM) pentru anul 2023 a fost aprobat de Guvern, acesta fiind de peste 13,3 miliarde de lei, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Din acest buget se vor alimenta și programele Rabla Clasic, Rabla Plus și Rabla Local. În acest context, începutul oficial al programului Rabla 2023 este aproape.

Bugetul AFM-ului pentru acest an a fost aprobat, propunerea Ministrului Tanczos Barna fiind acceptată de colegii din coaliție. Ieri scriam că data efectivă de la care producătorii se pot înscrie în Rabla 2023 depinde de aprobarea bugetului, care va avea o valoare de peste 13,3 miliarde de lei (peste 2,7 miliarde de euro). Cum bugetul a fost acum aprobat, statul mai trebuie doar să elaboreze ghidurile de finanțare pentru programul Rabla 2023.

Guvernul a confirmat, oficial, care va fi data de începere a programului, moment din care producătorii pot începe să se înscrie. Programele Rabla Plus și Rabla Clasic 2023 vor începe pe 24 martie.

„În ceea ce privește eliminarea poluării din traficul rutier, avem în premieră un buget de peste 1,5 miliarde lei pentru cele trei programe Rabla, prin care ne propunem să eliminăm peste 200.000 de mașini vechi în acest an”, a declarat Barna Tanczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Bugetele programelor Rabla Plus și Rabla Clasic în 2023

În ceea ce privește programul Rabla Clasic, bugetul din acest an este de 560 de milioane de lei. De asemenea, persoanelor fizice și juridice interesate să achiziționeze în acest an un autovehicul electric sau hibrid au la dispoziție 780 milioane lei, prin intermediul programulului Rabla Plus.

Un alt program complementar Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus este Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local), care are ca scop eliminarea din circulație a mașinilor uzate, cu grad ridicat de poluare. În cadrul acestui program, suma prevăzută pentru scoaterea din circulație a unui autovehicul mai vechi de 15 ani este de 3.000 de lei. Rabla Local va avea un buget de 240 de milioane de lei, va fi implementat cu ajutorul unităților administrativ-teritoriale și va permite casarea a aproximativ 100.000 de autovehicule uzate. Totodată, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România s-a angajat că va elimina până în anul 2026 aproximativ 250.000 mașini cu o vechime de peste 15 ani.

În plus, în acest an, va fi lansat, în premieră, Programul Microbuze Electrice, prin intermediul căruia vor fi achiziționate microbuze noi electrice, microbuze noi hibride și microbuze noi alimentate cu GNC pentru transportul elevilor. Bugetul alocat acestui program este de 300 de milioane de lei.

Rabla 2023, ce modificări au fost aduse programului Rabla Clasic

Anul trecut, prima de casare pentru programul Rabla Clasic era de 6.000 lei pentru un autovehicul uzat, respectiv de 9.000 lei pentru două autovehicule vechi, față de 7.000 de lei pentru un automobil în 2023, respectiv 10.000 de lei pentru două. La aceste prime se pot adăuga și ecobonusuri. De exemplu, cei care folosesc tichetul Rabla pentru a cumpăra un autovehicul nou, hibrid, mai pot primi 3.000 de lei, iar pentru unul pe GPL, 1.500 de lei. De asemenea, dacă mașinile casate prin Rabla Clasic au norma de poluare Euro 3 sau chiar mai jos, se mai primesc 1.500 de lei.

Printre cele mai importante modificări propuse pentru Rabla Clasic, care sunt în dezbatere publică de la finele lunii februarie, se numără:

Reducerea emisiilor pentru acordarea primei de casare la maximum 155 grame CO2/km în sistemul de calcul WLTP;

Stabilirea unui plafon al valorii solicitate la decontare de minim 300.000 de lei (61.000 euro);

Eliminarea condiției de a casa un vehicul utilizat în schimbul achiziționării unui autovehicul nou, în cazul solicitanților instituție publică;

Modificarea valabilității Notei de Înscriere la o perioadă de 90 de zile.

Modificările care au fost propuse în Programul Rabla 2023 pentru Rabla Plus

În cazul programului Rabla Plus, cel care încurajează casarea mașinilor vechi în scopul trecerii la autovehicule noi de tip hibrid sau electrice, printre cele mai importante modificări aflate în dezbatere se numără și:

Stabilirea unui plafon al valorii solicitate la decontare de minim 1.000.000 de lei (203.500 euro);

Eliminarea condiției de a casa un vehicul utilizat în schimbul achiziționării unui autovehicul nou, în cazul solicitanților instituție publică;

Eliminarea posibilității de a anula Notele de Înscriere;

Modificarea valabilității Notei de Înscriere la o perioadă de 90 de zile;

Stabilirea cuantumului maxim de 75.000 de euro (TVA inclus) pentru achiziționarea unui automobil electric;

Mărirea valorii ecotichetului la 120.000 de lei pentru solicitanții instituții publice;

Românii vor primi în continuare 51.000 de lei pentru achiziționarea unei mașini electrice noi sau 54.000 de lei dacă sunt casate două vehicule uzate. În plus, s-au propus modificări și la pragurile, sursele de finanțare și modalitatea de accesare pentru programul Rabla Local.

Sursa foto: Shutterstock.com