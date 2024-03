Ministerul Mediului a anunțat când pot începe să se înscrie persoanele fizice în programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2024 derulate de Administrația Fondului de Mediu (AFM). Persoanele juridice, în schimb, pot încărca actele aferente în platforma digitală, se arată într-un comunicat.

Ghidurile de finanțare pentru Rabla Plus și Rabla Clasic 2024 au fost publicate în Monitorul Oficial, iar prima etapă din acest an a programelor de înnoire a parcului auto național va demara în data de 19 martie. Din această zi, persoanele fizice se pot adresa producătorilor validați, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere în vederea obținerii ecotichetelor în schimbul casării de mașini vechi. Bugetul alocat Programului Rabla Clasic 2024 este de 300 de milioane de lei; pentru Programul Rabla Plus, bugetul alocat este de 1 miliard de lei.

„Așa cum am anunțat, pentru Programul Rabla Plus avem, în 2024, un buget record, de 1 miliard de lei. Acest lucru subliniază că acordăm o importanță deosebită finanțării de autoturisme prietenoase cu mediul, fie că discutăm despre autoturisme electrice sau de autoturismele plug-in hibrid. Scopul nostru este de a reduce cât mai mult emisiile nocive, care distrug mediul înconjurător. Programele de finanțare, pe care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor le derulează prin Administrația Fondului pentru Mediu, tocmai asta fac: susțin dezvoltarea unei societăți bazate pe sustenabilitate, pe o atitudine mai verde față de mediu”, a spus ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet.

Programele se vor desfășura în etape, în limita sumelor alocate, astfel:

Rabla Clasic:

Sesiunea 19 martie – 19 aprilie 2024:

- Persoane juridice – 60 de milioane de lei;

- UAT-uri și instituții publice – 60 de milioane de lei;

Sesiunea 19 martie – 25 noiembrie 2024: persoane fizice – 180 de milioane de lei.

Rabla Plus:

Etapa I: 19 martie – 19 aprilie 2024

- Persoane juridice – 140 de milioane de lei;

- UAT-uri și instituții publice – 140 de milioane de lei.

Etapa I: 19 martie – 18 august 2024: persoane fizice – 420 de milioane de lei.

Rabla Plus:

Etapa a II-a: 19 august – 19 septembrie 2024

- Persoane juridice – 60 de milioane de lei;

- UAT-uri și instituții publice – 60 de milioane de lei.

Etapa a II-a: 19 august – 25 noiembrie 2024: persoane fizice – 180 de milioane de lei.

Care este prima de casare pentru Rabla Clasic și Rabla Plus 2024

Calendarul de desfășurare a sesiunilor de înscriere în cadrul celor două programe și sumele alocate solicitanților sunt disponibile pe site-ul AFM. În ediția de anul acesta, finanțarea acordată în cadrul programelor, este următoarea: În ceea ce privește Programul Rabla Clasic, prima de casare se menține la 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul predării a două autovehicule uzate.

Prima de casare se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 150 g CO2/km în sistem WLTP și a cărui valoare nu depășeste 60.000 euro, cu TVA inclus. Există, de asemenea, plafon și în cazul Rabla Plus, dar care a fost scăzut cu 5.000 de euro față de 2023.

La prima de casare aferentă Rabla Clasic 2024 se pot adăuga următoarele ecobonusuri:

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;

ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Pentru achiziționarea de motociclete noi al căror sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WMTC, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei, la care se pot adăuga:

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC;

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale pot beneficia de prima de casare în cuantum de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat. În situația în care optează pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate, vor beneficia de prima de casare de 10.000 lei.

În cadrul Programului Rabla Plus, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate. Cuantumul ecotichetului, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare, este de:

25.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;

sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta; 13.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid , exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP;

, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP; 13.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete electrice.

Ecotichetul se acordă pentru achiziționarea unui autovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 70.000 euro, cu TVA inclus. Instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale beneficiază de ecotichet în cuantum de 120.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat.

Apare și un element de noutate: începând de anul acesta, autovehiculele achiziționate în cadrul acestor programe, vor avea aplicat un autocolant, ca element de vizibilitate, pe care beneficiarii vor trebui să îl mențină până la finalizarea perioadei de monitorizare.

