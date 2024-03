Aflat în vizită de lucru în județul Dolj, ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet, a dat startul înscrierilor în programele Rabla Clasic și Rabla Plus, la fabrica Ford Otosan din Craiova. Deja, în doar trei ore și jumătate, bugetul de la Rabla Clasic a fost epuizat, dar și pentru Rabla Clasic dedicat firmelor. În acest context, ministrul a oferit o perspectivă de viitor pentru programele derulate de AFM, se arată într-un comunicat.

Anul acesta, bugetul pentru Rabla Plus este de 1 miliard de lei, iar pentru Rabla Clasic de 300 de milioane de lei. Cele 180 de milioane de lei ce s-au epuizat sunt partea ce putea fi accesată de clienții persoane fizice, alte 60 de milioane de lei fiind bugetul pentru firme prin același program.

Așteptăm să vedem prima mașină electrică produsă în România pentru că aceasta este o șansă ca subvențiile acordate prin Programul Rabla plus să rămână în țară, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra economiei României. Evident, că sunt și alte beneficii precum: reducerea amprentei de carbon, pentru că producem mașinile aici, nu le mai transportăm de la mii de kilometri, nu mai folosim materiale ce poluează mediul, reducem emisiile de noxe despre care vorbim atât și știm că ne fac viața grea, aerul irespirabil, mai ales în aglomerările urbane, nu în ultimul rând, menținem și creăm locuri de muncă , în special, locuri de muncă verzi.

Din datele puse la dispoziție de colegii mei de la AFM, în 2016 s-au achiziționat 39 de mașini pur electrice, în 2018 - 699, în 2020 – 2.411, în anul 2021 vorbeam deja de peste 10.000 de autovehicule electrice, pentru ca în 2023 să înregistrăm aproape 11.500 de mașini pur electrice. În total, la această categorie, până acum, s-au achiziționat 38.418 mașini pur electrice!” a declarat ministrul Mircea Fechet.

Pentru ambele programe, instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale beneficiază de facilități speciale, inclusiv prima de casare sau ecotichet, în funcție de opțiunile de achiziție și precondițiile stabilite.

„Prin lansarea din acest an, am ajuns la a 20-a ediție a Programului Rabla Clasic și la al 9-lea an de când acordăm finanțare în cadrul Programului Rabla Plus. Am reușit astfel să scoatem din circulație peste 1 milion de autovehicule vechi poluante, s-au achiziționat peste 700 de mii de mașini noi. Aceste cifre demonstrează că am muncit mult, am muncit bine și am derulat cu succes cel mai longeviv program guvernamental din România” – a precizat președintele AFM, Laurențiu Adrian Neculaescu.

Ministrul Fechet a mai spus că, în anii următori, trendul de diminuare al bugetului Rabla Clasic va continua până ce, în cele din urmă, tot bugetul va fi direcționat către Rabla Plus. Cu alte cuvinte, nu va mai fi încurajată prin ecotichete sau ecobonusuri achiziția de mașini noi cu motoare termice. Ministrul a spus că astfel România se încadrează în mișcarea europeană de tranziție către automobile „verzi”.

Prin programul Rabla Plus, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul predării a maximum două autovehicule uzate. Acest ecotichet se acordă doar pentru autovehicule electrice a căror valoare nu depășește 70.000 de euro, cu TVA inclus.

Cuantumul ecotichetului, indiferent de numărul de autovehicule uzate oferite spre casare, este de 25.500 pentru o mașină electrică sau o mașină nouă cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta. Ecotichetul are o valoare de 13.000 de lei pentru o mașină nouă electric hybrid sau pentru o motocicletă electrică, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP.

Programele se vor desfășura în etape, în limita sumelor alocate, astfel:

Rabla Clasic:

Sesiunea 19 martie – 19 aprilie 2024:

Persoane juridice – 60 de milioane de lei

UAT-uri și instituții publice – 60 de milioane de lei;

Sesiunea 19 martie – 25 noiembrie 2024:

Persoane fizice – 180 de milioane de lei.

Rabla Plus:

Etapa I: 19 martie – 19 aprilie 2024:

Persoane juridice – 140 de milioane de lei;

UAT-uri și instituții publice – 140 de milioane de lei.

Etapa I: 19 martie – 18 august 2024

Persoane fizice – 420 de milioane de lei.

Etapa a doua a programului Rabla Plus va avea loc în perioada 19 august – 19 septembrie 2024 și va avea un buget de 120 milioane pentru persoane juridice, UAT-uri și instituții publice și 180 milioane lei pentru persoane fizice, care se vor putea înscrie în perioada 19 august – 25 noiembrie 2024.

Sursa foto: Sergei Butorin / Shutterstock

