Târcolea, Toyota România: Guvernanții au luat decizia corectă când au redus tichetul Rabla Plus

Recent, Ministerul Mediului a anunțat data de la care va începe prima etapă a programelor Rabla Clasic și Rabla Plus din 2024. Operate de Administrația Fondului de Mediu (AFM), ambele programe au suferit mai multe modificări față de anul trecut, cea mai vizibilă fiind înjumătățirea sumei maxime pe care o persoană o poate obține pentru achiziția unei mașini electrice sau hibride prin Rabla Plus. Edit Târcolea, General Manager Toyota România se numără, însă, printre cei care consideră că decizia de a reduce valoarea ecotichetului este îndreptățită.

Guvernul continuă să susțină înnoirea parcului auto național prin programele de casare a autovehiculelor vechi, Rabla Clasic și Rabla Plus, dar datele „problemei” se schimbă în acest an. Începând cu 19 martie, persoanele fizice și juridice se vor putea adresa producătorilor la dealerii angrenați în aceste programe pentru a obține tichetele sau ecotichetele de reducere, dar statul nu mai este la fel de darnic ca anul trecut.

La noi, programele Rabla sunt o componentă importantă în ecosistemul vânzărilor de automobile noi, așa cum recunosc și reprezentanții mărcii Dacia, lider autoritar de ani buni pe piața din România. În ultimii cinci ani au fost casate cam 350.000 de mașini vechi prin Rabla, iar reducerile oferite de Rabla Plus au atras tot mai mulți români să cumpere mașini electrice. Conform schemei aprobate anul trecut, o persoană care-și dorea să achiziționeze un EV putea primi până la 10.800 de euro de la stat.

Astfel, România a fost, o perioadă, statul care a susținut cu cea mai mare subvenție achiziția de mașini electrice noi. Dar situația aceasta nu putea să continue la nesfârșit, fapt pus în discuție și de asociațiile de profil în mai multe rânduri. APIA, de pildă, a sugerat că o abordare corectă ar fi reducerea graduală a valorii tichetelor, și pentru Rabla Clasic, dar și pentru Rabla Plus, pe o perioadă de mai mulți ani, pentru a permite pieței să se redreseze singură.

Statul a ascultat, a testat reacția opiniei publice cu niște propuneri vehiculate chiar și de premierul Marcel Ciolacu și, până la urmă, a acționat. Decizia finală a fost de reducere masivă a Rabla Plus pentru 2024, deși bugetul total al programului va crește. De asemenea, în cazul Rabla Clasic, bugetul scade, dar valoarea tichetului a rămas stabilă. Acest anunț, care a venit în răspăr, se pare, cu ceea ce le spuseseră guvernanții reprezentanțiilor producătorilor și importatorilor în mai multe discuții de la finele anului trecut, a provocat valuri.

Nu toți sunt împotriva schimbărilor operate pe programele Rabla în 2024

Criticile au venit instant, mulți spunând că înjumătățirea valorii maxime a ecotichetului este greșită și că va duce la o „răcire” a pieței de mașini electrice la noi în țară. La fel ca anul trecut, când anunțul că Rabla Plus nu va putea fi accesată de cei care vor mașini cu un preț de achiziție mai mare de 75.000 de euro a provocat ample dezbateri, există și cei care susțin decizia celor de la Ministerul Mediului și AFM.

Wall-Street.ro a stat de vorbă cu Edit Târcolea, iar șefa Toyota România, a spus că ea consideră că Guvernul a făcut ce trebuie în contextul necesității de a permite unui număr mai mare de persoane să acceseze programele AFM-ului. În plus, aceasta a explicat și cum pot să denatureze programele Rabla piața auto de la noi dată fiind sezonalitatea lor.

„Cred că guvernanții au luat decizia corectă pentru că, după cum știți, există un buget limitat. Practic, cu 10.800 de euro cât era suportul în trecut, un număr foarte puțin de consumatori beneficiau de acest tichet”, a spus Târcolea. „Cred și că 10.000 de euro era o cifră extrem de generoasă. Acum, sunt de părere că 5.000 euro este încă un suport extrem de important și faptul că mai mulți consumatori au acces la acest suport consider că este un lucru bun.”

Că programul rămâne unul benefic - deși există discuții care reapar periodic cu privire la eficiența sa în context de mediu - nu poate fi negat, dar el influențează și modul de operare al dealerilor. „Programul, din perspectiva consumatorului, este unul bun, pentru că este un suport pe care statul îl dă. Acestea fiind spuse, lipsa de predictibilitate cu privire la modul de desfășurare al programului determină foarte multe disfuncționalități în piață”, subliniază Târcolea.

Există și cei care consideră că programele Rabla ar trebui abandonate

Managerul General al Toyota România, care observă piața locală din această postură de opt ani, a relatat că sunt unele voci din industrie care susțin că piața s-ar descurca „mai corect” în lipsa programelor Rabla care determină o sezonalitate a vânzărilor în funcție de momentul în care încep etapele de finanțare de la stat. La nivel oficial, însă, statul nu ia în calcul oprirea a acestor programe în viitorul apropiat.

„Sunt mulți colegi din industrie care spun că ar fi mai bine fără Rabla, pentru că am avea o sezonalitate mult mai corectă a vânzărilor. Acum, există acest sentiment de așteptare”, a explicat aceasta. „[Clientul] vine pe ideea «nu-mi cumpăr mașină, aștept să vină Rabla». După aceea ai o perioadă foarte scurtă în care trebuie să facturezi mașina, trebuie să te securizezi, ca producător, că ai suficiente mașini pe stoc sau care-ți ajung foarte repede astfel încât să satisfaci nevoia.”

În ciuda acestor lipsuri - pe care producătorii le suplinesc cu sisteme informatice mai performante care le permit să se miște mai rapid în perioadele de înscriere, de exemplu - piața locală se află pe un trend timid de creștere. APIA a prognozat o creștere de 30% pentru mașinile „verzi” în acest an, adică atât cele hibride, cât și EV-uri. Per total, piața nu va crește c u mai mult de 5%, dar cota de piață a mașinilor pe baterii este tot mai mare, iar vânzările au crescut year-on-year în ianuarie.

