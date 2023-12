Șeful Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România, Dan Vardie, a prezentat o prognoză a evoluției ajutorului de la stat acordat prin programele Rabla Clasic și Rabla Plus în cadrul primei ediții a Formului Mobilității Sustenabile. Aesta a pledat pentru scăderea graduală a valorii tichetelor, primul pas fiind o reducere cu 1.000 de euro a valorii ajutorului de la stat, din 2024.

Programele Rabla rulate de AFM prin Ministerul Mediului sunt menite să reducă numărul de mașini vechi din parcul auto național, un parc ce numără la ora actuală aproximativ 10 milioane de autovehicule. Autoritățile statului își doresc să caseze aproximativ un sfert de milion de „rable” până în 2026 pentru a putea bifa și un criteriu din PNRR, dar valoarea tichetelor primite de cei care casează vechituri ar putea scădea gradual în următoarea perioadă.

APIA, care reprezintă unii dintre cei mai mari producători și importatori prezenți pe piața autohtonă, pledează pentru o strategie de acest fel, în timp ce Ministrul Mediului a vorbit și el despre o astfel de posibilitate încă din octombrie. „Astăzi avem mașini electrice cu un preț accesibil în legătură cu care probabil ar trebui să discutăm și despre valoarea voucherului”, a punctat Mircea Fechet, citat de Digi24. Tot ministrul a declarat că se ia în calcul mutarea graduală a fondurilor de la Rabla Clasic către Rabla Plus. wall-street.ro oferă un ghid detaliat cu privire la cele două programe, cu toate detaliile despre valoarea tichetelor și modul de înscriere în noua etapă de casare.

Prognoză APIA, Sursă foto ecran: Wall-Street.ro

Conform lui Dan Vardie, cel mai firesc ar fi ca valoarea tichetelor să scadă de la un an la altul pentru ca, în 2030, valoarea acestora să fie 0, fie că vorbim de Rabla Clasic, Rabla Local sau Rabla Plus. „Oamenii trebuie să cumpere o mașină, nu să cumpere un cadou”, a spus Vardie, citat de Digi24. Organizația pe care acesta o conduce a și pus la punct o prognoză bazată pe această idee care susține că, în 2024, valoarea maximă pe care o poate primi cineva pentru casarea a 2 mașini vechi (prin Rabla Plus) ar trebui să fie de 10.800 de euro, cu 1.000 de euro mai puțin ca în prezent. În mod similar, valoarea maximă prin Rabla Clasic ar trebui să fie de 4.900 de euro (de la 5.800 de euro în prezent).

APIA prognozează că, în ciuda acestei scăderi a ajutoarelor de la stat, care sunt în prezent la cel mai ridicat nivel din întreaga Europă (un francez primește, de pildă, doar 7.000 de euro când își ia un EV nou) românii vor continua să cumpere mașini electrice. Astfel, până în 2030, aproape 70% din mașinile noi vândute în România vor fi 100% electrice (echivalent cu un volum de peste 135.000 de unități pe an) de la puțin peste 11.000 de unități în 2022, anul acesta aducând o creștere către 20.000 de bucăți.

Sursa foto: Shutterstock.com

