A început o nouă fază a programului Rabla Plus. Bugetul alocat este de 72,6 mil. lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a lansat o nouă fază a programului Rabla Plus pentru anul 2023. Aceasta va avea loc între 23 noiembrie și 8 decembrie, iar bugetul este de 72,6 milioane de lei. Cerințele de înscriere sunt aceleași ca și până acum, iar stimulentele nu și-au schimbat nici ele valoarea: cei care obțin două un eco-tichet după casarea unei rable în vederea achiziției unui model electric primesc 51.000 de lei, respectiv 26.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hybrid.

Astăzi la ora 10:00 a început o nouă etapă a Rabla Plus, ca urmare a cererii mari din partea cetățenilor care vor să caseze mașini și să-și cumpere mașini „verzi”. România s-a angajat deja să scoată de pe șosele un sfert de milion de automobile vechi, iar programele Rabla Clasic, Rabla Plus și Rabla Local sunt cele care încurajează publicul să-și radieze vechiturile.

„Am hotărât să deschidem o nouă sesiune de finanţare, în urma solicitărilor foarte mari din partea persoanelor fizice. De asemenea, am identificat sume neutilizate din sesiunea anterioară şi le-am pus la dispoziţie în această sesiune. Acest program contribuie la dezvoltarea unui transport mai puţin poluant şi la îmbunătăţirea calităţii aerului în aglomerările urbane. Sumele acordate sunt menite să încurajeze persoanele fizice să-şi achiziţioneze autoturisme noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică şi convenabilă pentru transport, în special în contextul în care se doreşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a dependenţei de combustibili fosili”, a declarat preşedintele AFM, Laurenţiu Adrian Neculaescu, potrivit Agerpres.

Am arătat deja care sunt cele mai ieftine mașini din România în urma aplicării reducerilor prin Rabla Plus. Dacă sunt casate 2 autovehicule uzate, cuantumul crește la 54.000, respectiv 29.000 de lei. Mai mult, pentru fiecare autovehicul uzat, mai vechi de 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară, se adaugă un eco-bonus de 1.500 de lei, mai precizează AFM.

