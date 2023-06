Dacia Sandero electrică va putea fi cumpărată mai repede. Cât o să coste

Dacia vinde, deja, cel popular automobil electric din România, dar constructorul autohton pregătește primul său hatchback pe baterii. Viitoarea generație a popularului Sandero va veni cu motoare electrice chiar mai repede decât ne așteptam, iar prețul redus este esențial pentru marca de buget a Grupului Renault.

Dacia Sandero se pregătește pentru electrificare, iar șeful Dacia a făcut anunțul cu privire la viitorul „verde” al modelului sub-compact asamblat în România și Maroc. Deși actuala generație a hatch-ului de segment B are doar trei ani, producătorul autohton a confirmat deja că generația a patra va avea și o variantă cu propulsie 100% electrică. Dacia are, în prezent, un singur EV în gamă, micul Spring fiind printre cele mai populare cinci mașini din România. Cu peste 120.000 de unități vândute în Europa din 2021, modelul asamblat în China arată că există un public însemnat care-și dorește electrice ieftine.

Ținând la valorile sale, Dacia promite că Sandero electric, care va fi și prima Dacie mai mare cu propulsie electrică, va avea un preț foarte convenabil. În prezent, Spring este cel mai ieftin EV pe care-l poți cumpăra în România, prețul său coborând sub 10.000 de euro cu două tichete Rabla Plus și toate bonusurile pe care le poți obține. În discuțiile cu presa de anul trecut, CEO-ul Dacia Denis Le Vot spunea că Sandero BEV nu va ajunge în showroom-uri mai devreme de 2028-2029, dar acesta a revenit asupra declarației și a spus că primul Sandero cu baterii ar putea să fie disponibil chiar mai repede.

Dacia Sandero electrică va fi lansată peste doar câțiva ani, după Bigster și Duster

Dacia, care a trecut recent printr-o schimbare de look, și-a oficializat deja planurile pe următorii ani. SUV-urile Duster și Bigster sunt următoarele lansări pentru constructorul din Mioveni, noul Duster venind în 2024, cu un an înainte de SUV-ul Bigster care va fi chiar mai mare. Ambele modele vor fi asamblate la noi, iar ele vor fi urmate de Sandero. Le Vot a spus că hatchback-ul va fi lansat „în 2027 sau 2028” și „va rămâne în producție până în 2034 sau 2035”. Modelul va fi centrul strategiei Dacia de reducere a emisiilor sale de CO2.

Directorul de marketing Xavier Martinet a dat asigurări, într-un interviu pentru Autocar, că Dacia nu va abandona segmentul B prea curând, chiar dacă următoarele sale lansări se concentrează pe segmentul C. „Noi ne identificăm cu segmentul B (mașini mici) și știm foarte bine ce trebuie făcut pentru a avea succes în acest segment”, a spus Martinet care a subliniat că „nu vrem să uităm cine suntem”.

Important pentru Dacia este să-și păstreze poziția de lider de piață, dar și identitatea definită de prețurile sale convenabile. Acest efort devine tot mai dificil, spun cei de la Dacia, în contextul normelor de poluare tot mai stringente, dar și a normelor de siguranță care se înăspresc. În trecut, Dacia a amenințat că introducerea normelor Euro 7 ar putea să fie sinonimă cu pensionarea motoarelor mici, de 1.000 cmc, dar că ar putea duce și la închiderea temporară a unor uzine.

Noul Sandero va avea un preț redus, dar nu și o baterie mare

Le Vot a punctat că „ne dorim să le oferim clienților un preț de vânzare cât mai mic,” dar asta înseamnă că „autonomia nu va fi foarte mari, iar timpii de încărcare vor fi la rândul lor mai lungi” decât a altor rivali din segmentul B. Omul de la cârma Dacia a explicat că, în condițiile în care un EV obișnuit costă astăzi între 35.000 de euro și 45.000 de euro, Dacia trebuie să facă anumite concesii pentru a oferi un preț mai mic.

Un Spring costă 20.800 de euro în echiparea de bază cu motorul de 45 de cai putere, iar Citroen a anunțat recent că cel mai ieftin EV asamblat în Europa va fi viitorul e-C3 care ar trebui să coste sub 25.000 de euro. Sandero va rivaliza, deci cu viitorul e-C3 în condițiile în care, din 2024, toate modelele Dacia înafară de Spring vor fi construite pe platforma CMF-B a grupului, Sandero devenind o variantă mai ieftină a lui Renault 5.

Le Vot a spus că un posesor de Dacia Spring nu străbate mai mult de 16 kilometri pe zi, deși are la dispoziție o baterie de 26,8 kWh care oferă o autonomie în ciclu WLTP mixt de 225 kilomeri (sau 305 kilometri în urban). Deși, în realitate, un Spring are o autonomie mai mică decât sugerează cifrele oficiale (testele pe timp de iarnă au arătat că mașina nu poate parcurge mai mult de 130 de kilometri între încărcări), Le Vot susține că „dacă ar fi să proiectăm din nou Springul, am tăia pe jumătate bateria”, ceea ce sugerează că și bateria lui Sandero BEV va fi destul de mică, iar chimia din baterii „va fi cât mai ieftină cu putință”.

„Poate că bateriile vor fi pe bază de sodiu. Sunt unii care critică această tehnologie deoarece densitatea energetică nu este prea mare în cazul bateriilor cu sodiu, dar ele sunt ieftine”, a adăugat Le Vot care a spus că, în orice caz, reducerea masei totale este un lucru important pentru Dacia. Un Spring cântărește doar 955 de kilograme dintre care 280 de kilograme sunt bateriile.

Dacia Sandero va fi mai practică, ca parte a noii imagini de marcă

Pe lângă propulsia electrică, viitorul Sandero va fi mai practic decât generația a treia pe care o vedem astăzi pe șosele. Șeful departamentului de design, David Durand, a spus că „nu ne concetrăm pe SUV-uri 4x4 de teren, ci pe mașini pe care le poți folosi în orice condiții și pe care nu ți-e teamă să le avariezi”, iar asta se va vedea și în cazul lui Sandero care ar putea veni cu o gardă la sol mai mare de la bun început, ca-n cazul lui Sandero Stepway. „Important este ca șoferul unei Dacii să poată trece peste niște obstacole fără să-și facă griji că va avaria dedesuptul mașinii sale”, a adăugat Durand.

Toate aceste lucruri se încadrează în imaginea „outdoorsy” pe care Dacia a adoptat-o de la finele anului trecut. Aceasta este promovată atât de linia Extreme, cât și de conceptul Manifesto. Acestea fiind spuse, ne putem imagina că Sandero electric va avea o autonomie de cel puțin 300 de kilometri în regim mixt pentru a putea rivaliza cu e-C3, deși o variantă „Extreme” ar putea să ofere spre 400 de kilometri autonomie, atât cât are cel mai scump Renault Zoe.

