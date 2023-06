Construit pe arhitectura pentru maşini mici introdusă de Stellantis în India şi America Latină, Citroen e-C3 este asamblat în Slovacia şi va fi lansat la începutul lui 2024, a informat Koskas. Acesta a adăugat: "Astăzi nu există echivalent pe piaţă, maşina ar putea fi un bun candidat pentru programul de subvenţii guvernamentale".

Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că bateria e-C3 va putea oferi o autonomie de 300 de kilometri şi probabil va fi fabricată în China. În condiţiile în care bateria reprezintă o parte importantă din valoarea vehiculelor electrice, Stellantis speră să obţină o exceptare de la reglementări pentru a beneficia de subvenţiile din Franţa, susţin sursele.

Schema propusă este pentru vehiculele asamblate în Europa, pe motiv că în procesul de fabricaţie se produce mai puţin CO2. Faptul că o parte importantă din maşina Citroen va fi făcută în China pune sub semnul întrebării dacă modelul poate beneficia de subvenţii. Franţa intenţionează să acorde subvenţii pentru vehiculele electrice fabricate în Europa iar surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că aceste subvenţii ar urma să fie anunţate în octombrie, pentru maşinile care vor fi livrate în 2024.

