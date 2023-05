Asociația producătorilor europeni de automobile (ACEA) a realizat o analiză în care arată că producătorii vor trebui să acopere costuri chiar și de 10 ori mai mari decât estimările UE ca urmare directă a dezvoltării de motoare și componente conexe care să funcționeze conform normelor de poluare Euro 7. Aceste date vin ca un semnal de alarmă în contextul în care producătorii vor transmite toate aceste costuri către clientul final.

Uniunea Europeană vrea să introducă un nou pachet de norme de poluare pentru automobile, într-o primă fază, și, ulterior, pentru vehicule de mare tonaj și autbouze într-o a doua etapă. Bruxelles-ul ar vrea ca Euro 7 să intre în vigoare din 2025, reglementările cele noi fiind menite să reducă drastic poluarea mașinilor diesel, în timp ce reducerile de emisii pentru motoarele pe benzină sunt mai reduse față de drafturile inițiale ale propunerii. Chiar și așa, mai mulți constructori au amenințat că Euro 7 nu este viabil, iar noile norme ar putea chiar să scoată de pe piață modele populare.

S-a spus, de asemenea, că însăși costurile de dezvoltare ale noilor motoare mai „curate” nu se justifică, în contextul în care întregul grup de state EU-27 va trece direct la mașini electrice din 2035, când se vor scoate de la comercializare mașinile noi pe motorină sau benzină, păstrându-se doar ICE-urile cu e-fuel. Pe lângă diversele figuri din industrie, mai multe state s-au opus introducerii noii legislații, încercând să forțeze mâna Comisiei asemenea modelului Germaniei care a reușit, în ultimul moment, să introducă combustibilii alternativi pentru piața post-2035.

Statistică via ACEA

Conform estimărilor inițiale ale Comisiei, producătorii trebuie să se pregătească pentru o creștere a costului direct per automobil de circa 184 de euro odată cu trecerea la Euro 7. O analiză ACEA arată, însă, că realitatea va fi foarte diferită, costul fiind între 4 și 10 ori mai mare pentru constructori când se iau în calcul toți factorii: proiectare, aprobare, dar și costul pentru echipamente. Toate acestea ar putea face ca creșterea de cocst, per mașină să fie de până la 1.862 euro pentru mașini și utilitare ușoare pe benzină, respectiv de până la 11.707 euro pentru camioane și autobuze. Comisia a estimat, în cazul vehiculelor grele, o creștere a costului per unitate de sub 3.000 de euro.

Sigrid de Vries, director general ACEA, a declarat că „Euro 7 nu este calea pe care noi toți trebuie să o urmăm, deoarece nu are sens din punct de vedere financiar. Costurile sunt prea mari, iar impactul climatic este prea redus”. Italia este cel mai vocal stat în lupta anti-Euro 7, statul peninsular spunând deja de săptămâna trecută că poate bloca legislația, iar România îi este alături. Dacă, totuși, propunerile trec fără modificări, acestea vor intra-n vigoare în a doua jumătate a lui 2025 pentru mașini mici și utilitare ușoare și, respectiv, în a doua jumătate a lui 2027 pentru camioane și autobuze.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: