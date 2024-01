Dacia Spring și Sandero, mult mai ieftine în Italia decât în România. Cu cât pot fi cumpărate

În timp ce în România Ministerul Finanțelor a decis să taie în carne vie și să reducă drastic cuantumul stimulentelor menite să susțină înnoirea parculului auto, italienii oferă în continuare ajutoare semnificative pentru cei care casează rable și își cumpără mașini noi. Astfel, o Dacia Spring sau un Sandero sunt mult mai ieftine în Italia decât în România, conform Corriere Motori.

Până anul trecut inclusiv țara noastră s-a putut lăuda cu cea mai mare primă de casare din Europa pentru achiziționarea unui autovehicul electric. Și primele pentru automobile hibride, obținute tot prin Rabla Plus, dar și cele pentru achiziția unui model nou cu motor termic (Rabla Clasic) erau la un nivel ridicat, dar statul a decis să reducă bugetul pentru aceste programe.

Concret, în România, cei care casează mașini vechi pentru a-și cumpăra ulterior un EV nu vor primi mai mult de 10.000 de lei sub noua schemă, adică 2.000 de euro. În 2023, valoarea totală cu tot cu bonusuri ajungea la 54.000 de lei sau 10.800 de euro. În cazul Rabla Clasic, poți primi maximum 5.000 de lei pentru casarea a două vehicule uzate. Practic, până nu demult, puteai să-ți iei o Dacia Spring prin programul Rabla Plus cu doar 10.000 de euro, dar acest lucru nu va mai fi posibil. În Italia, însă, un Spring va fi chiar mai ieftin în 2024.

Dacia Spring

Guvernul din „Cizmă” a pus la punct un program de casare al mașinilor vechi bazat pe mai multe nivele, atât pentru mașinile casate, cât și pentru tipul de mașină nouă pentru care optează persoana care le casează. Programul, cu un buget de 570 de milioane de euro, va debuta de la 1 februarie și permite clienților să opteze și pentru EV-uri produse în afara spațiului comunitar, așa cum este Dacia Spring. În Franța, de pildă, un cumpărător nu mai poate accesa ajutoare de la stat dacă vrea să-și ia o electrică chinezească.

Cât de mari sunt stimulentele din programul „Rabla” italian

Italienii oferă sumele cele mai mari de bani pentru mașinile cele mai curate, adică cele care emit cel mult 20 de grame de CO2 per kilometru parcurs. Clasa secundă include modelele plug-in hybrid și alte modele ce emit între 21 șși 60 de grame de CO2 per kilometru parcurs, în timp ce clasa pentru care primești cei mai puțini bani include mașinile cu tehnologie hibridă clasică dar și termicele care emit cel mult 135 grame CO2 per kilometru rulat.

Există și reguli cu privire la mașina pe care o casezi, valoarea stimulentului primit fiind influențată de clasa Euro a motorului mașinii casate. Vor fi puse în practică și niște plafoane de preț pentru mașinile noi pe care le poți cumpăra prin program, similar cu ideea autohtonă a acelui prag unilateral de 75.000 de euro pentru Rabla Plus (în 2023). În Italia, însă, vor exista mai multe praguri, pentru fiecare clasă de emisii: Plafoanele vor fi, conform presei din Italia, între 42.700 euro și 54.900 euro în funcție de clasa aleasă. Dacă nu casezi nicio mașină veche, italienii îți dau oricum 6.000 de euro pentru achiziția unui EV care se încadrează în pragul menționat de 42.700 euro.

Concret, o Dacia Spring în echiparea de bază 45 Essential costă 21.450 euro în Italia (mai scumpă cu 650 de euro decât la noi), dar o poți lua cu doar 15.450 de euro dacă alegi să nu casezi nicio rablă. În schimb, dacă duci la compactat o mașină veche cu motor Euro 2, poți lua un Spring pentru doar 10.450 de euro. Dacă motorul mașinii casate este Euro 3, primești cu 1.000 de euro mai puțin (deci cumperi Spring-ul cu 11.450 de euro) și dacă este Euro 4, vei lua Spring-ul cu 12.950 euro (adică cu un stimulent de 8.500 euro).

Dacia Sandero și Sandero Stepway

Există un scenariu în care italienii îți oferă și mai mulți bani când casezi o mașină veche și dorești să-ți cumperi un Spring, anume dacă faci parte dintr-o familie dezavantajată care se încadrează la un ISEE (indicatorul folosit pentru evaluarea situației economice a gospodăriilor) de sub 30.000 de euro. Acest ajutor suplimentar pentru familiile cu venituri reduse se aplică doar pentru primele două tranșe astfel:

dacă dai la casat o mașină Euro 2 și ai ISEE sub 30.000 de euro, poți lua Dacia Spring la un preț de 7.700 euro;

dacă dai la casat o mașină Euro 3 și ai ISEE sub 30.000 de euro, poți lua Dacia Spring la un preț de 8.700 euro;

dacă dai la casat o mașină Euro 4 și ai ISEE sub 30.000 de euro, poți lua Dacia Spring la un preț de 9.700 euro.

Fără să casezi vreo rablă, o familie cu ISEE scăzut primește un stimulent care-i permite să cumpere o Dacia Spring de bază cu 13.950 euro.

O situație similară regăsim și în cazul Daciei Sandero, una dintre cele mai populare mașini din Europa în acest moment. În Italia, un Sandero în echiparea Streetway 1.0 SCe 65CV Essential costă 13.250 euro, adică mai ieftin decât în România unde prețurile încep de la 14.100 de euro. Cum vorbim de un model cu motor termic, nu se poate accesa ajutorul suplimentar pentru familiile cu ISEE scăzut, iar reducerile sunt următoarele, în funcție de tipul mașinii casate:

dacă dai la casat o mașină Euro 2, poți lua Dacia Sandero la un preț de 10.250 euro;

dacă dai la casat o mașină Euro 3, poți lua Dacia Sandero la un preț de 11.250 euro;

dacă dai la casat o mașină Euro 4, poți lua Dacia Sandero la un preț de 11.750 euro.

Trebuie să mai menționăm și că România nu stă cel mai rău la capitolul stimulentelor pentru achiziția de mașini electrice noi și, respectiv, hibride (plug-in sau clasic) și termice. Am menționat deja cazul Franța, care prioritizează mașinile noi fabricate pe bătrânul continent, dar un caz și mai extrem este al Germaniei. Cea mai puternică economie a Europei a decis să stopeze complet programul de ajutorare al electrificării flotei auto naționale. Practic, germanii nu-ți mai dau niciun fel de „eco-bonus” dacă-ți iei un EV, iar despre vreun stimulent pentru achiziția unui hibrid sau unei mașini cu ICE nouă nici nu poate fi vorba. Această decizie a fost anunțată în același timp cu decizia Ministerului de Finanțe de la București.

Sursa foto: Dacia

