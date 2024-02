Renault a prezentat, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva, noul Renault 5 E-Tech Electric. Reinterpretarea 100% electrică a unuia dintre cele mai cunoscute modele din trecutul producătorului francez propune un design retro, autonomie de până la 400 de kilometri și un preț de bază ce se va învârti în jurul a 25.000 de euro. În plus, Renault pune pe R5 multă tehnologie premium.

După trei ani de așteptare, Renault a dezvăluit, în premieră mondială, reeditarea lui R5. Starul unui Salon de la Geneva lipsit în totalitate de strălucirea din alți ani, noul model compact de segment B are sarcina dificilă de a fi la fel de popular ca originalul Renault 5 lansat în 1972. Respectivul model s-a vândut în 9 milioane de exemplare pe parcursul a 20 de ani, iar Renault și-ar dori să vadă cifre similare și de la noul lor baby-EV care va avea un preț foarte mic având în vedere că va fi asamblat în Europa, la ElectriCity-ul mărcii.

Design-ul nu (mai) este un secret, căci imagini cu modelul 3D au ajuns pe internet încă din luna decembrie a anului trecut, dar wall-street.ro a fost în Elveția pentru a vedea „la față” hatchback-ul care ar trebui să impulsioneze, alături de modele precum Citroen e-C3, un interes tot mai mare în electromobilitate chiar și în lipsa ajutoarelor generoase din partea statelor. La fel cum în România valoarea ecotichetului obținut prin programul Rabla Plus este în scădere, alte țări din UE reduc și ele susținerea financiară pentru cumpărarea de EV-uri, iar constructorii răspund prin modele tot mai ieftine.

Dacia a reconfirmat încrederea pe care o are în Spring, best-seller-ul de pe piața electricelor din România, iar faceliftul pe care l-am văzut la Geneva arată cel puțin interesant. Renault, însă, a avut cea mai importantă lansare prin R5. Cum spuneam, însă, francezii vor plusa cât de curând: un nou Renault 4 - sub forma unui crossover compact - este în pregătire și De Meo vrea să readucă la viață și modelul Twingo, care va fi poziționat sub R5 cu un preț ce ar putea fi sub 20.000 de euro.

Cum arată noul Renault 5

Renault a prezentat, în 2021, un prototip al noului R5 E-Tech Electric care a impresionat prin design-ul care respira prin toți porii aerul aniilor '70-'80, când primele generații ale lui Renault 5 erau pe toate drumurile prin Franța. Rețeta retro-chic poate funcționa, iar alți constructori au testat-o cu succes, astfel că Renault a decis să modifice minimal prototipul și acest efort merită apreciat, căci mașina iese în evidență prin modul în care arată.

Farurile, cu o formă ce aduce de cea de la prima generație, arată aproape ca niște ploape deasupra proiectoarelor de ceață inspirate de la vechiul R5 Turbo. Tot de pe modelul de omologare pentru raliuri au fost preluate și aripile ușor evazate, mașina rulând în versiunile superioare pe jante de 18 inci - foarte mari pentru segmentul B. De asemenea, linia roșie (sau galbenă, în funcție de opțiunea de culoare exterioară) care marchează traseul stâlpului A și a plafonului este un alt omagiu adus lui R5 Turbo.

Stopurile care se alungesc până spre baza lunetei vin și ele din alte vremuri, cu elemente reliefate ce nu sunt protejate de sticlă ca la modelul original. O bară orizontală cu un model reliefat străbate partea posterioară, unde regăsim pe aceeași bară și sigla Renault 5, metalică. Mașina are, per total, niște proporții interesante. Platforma AmpR Small, despre care vom vorbi în detaliu cu altă ocazie, permite poziționarea roțiilor la fiecare extremitate a vehicului, „ca un kart”, după cum s-a exprimat un oficial al mărcii responsabil cu dezvoltarea platformei de EV-uri mici.

Nu știm dacă mașina chiar se conduce precum un kart, dar francezii spun că mult timp a fost devotat dezvoltării caracterului dinamic al lui R5 E-Tech Electric, o mașină ce trebuie să fie „distractiv de condus”. Suspensia multi-link și o greutate relativ redusă pentru un EV (1.350-1.450 kilograme în funcție de baterie) sugerează că mașina ar putea să stea bine „pe picioare”, ceea ce va conta mai ales în cazul versiunii sportive Alpine. Pentru moment, însă, chiar și versiunile cu siglă Renault au „mușchi”, prin aripile evazate, iar plafonul negru (disponibil pe versiunile superioare de echipare) subliniază și el formele caroseriei.

Linia, ajutată de roțiile mari, pare destul de ridicată, făcând ca mașina să pară aproape ca un crossover pe lângă Clio-urile din urmă cu câțiva ani. Eu, unul, nu sunt încă obișnuit să văd roți atât de mari în diametru pe o mașină atât de mică, mai ales una care are atât de puțină caroserie între roată și extremități. Rămâne de văzut cum va arăta acest automobil cu jante mai mici. Să nu uităm, în urmă cu 30 de ani, o berlină de lux de la Renault s-ar fi bucurat să prindă jante de 16 inci.

Cu ce se laudă Renault 5, sub caroserie

Știm încă de la finele anului trecut că R5 va fi oferit cu două versiuni de baterie, una cu o autonomie de circa 300 de kilometri și cea de-a doua, mai mare, care va oferi autonomia de 400 de kilometri considerată de Renault ca fiind potrivită pentru cei care „fac escapade de weekend”. Francezii au prezentat diverse profiluri de clienți potențiali în timpul lansării oficiale de la Geneva, CEO-ul Luca De Meo spunând că mașina este, în sine, o declarație că se poate - că nu e imposibil să faci în Europa un EV ieftin ce poate fi folosit de pături diverse de clienți.

Renault 5 a fost dezvoltat în doar trei ani ceea ce este un record, conform celor de la Renault care aveau nevoie, în trecut, de patru ani pentru a face o mașină nouă de la zero. Modelul este primul lansat după dezlipirea celor doi OEM din Renault: Ampere (pentru EV-uri) și Horse (pentru ICE). Practic, Ampere este autonom în modul în care își dezvoltă și își manageriază platformele și modelele, separat de Grup și de Horse, iar asta s-a văzut în repeziciunea cu care R5 E-Tech Electric a fost pus în producție.

Bateria de bază este cea de 40 kWh, iar cea mare, care vine cu o penalizare de 100 kilograme la greutatea totală a mașinii, are 52 kWh. Există trei nivele de putere: 70, 90 și 110 kW, cu trei trepte de cuplu (95 CP - 215 Nm, 120 CP - 225 Nm și 145 CP - 245 Nm). Poate că în versiunea de bază, chiar și cu bateria mai mică, mașina se va simți greoaie, însă cei 150 de cai putere ar trebui să fie de ajuns pe modelele superioare. Mașina măsoară doar 3,92 metri în lungime, iar ampatamentul este mare, acesta fiind unul dintre argumentele platformei: 2,54 metri.

Mașina este, deci, cu 130 mm mai scurtă decât un Clio, iar motorul electric este cu 15 kilograme mai ușor decât cel de pe modelele Megane și Scenic E-Tech. Puterea maximă de încărcare va fi de 100 kW, prin DC (prin care se poate încărca și la 80 kW), sau 11 kW prin AC. Chargerul dezvoltat de Renault și prezentat alături de R5 permite folosirea tehnologiei Vehicle-to-Grid (V2G), adică vorbim de încărcare bidirecțională la 11 kW. Prin încărcare DC, timpul de așteptare pentru a încărca priza de la 15% la 80% va fi de doar 30 de minute.

Această tehnologie, a spus De Meo, permite clienților să-și reducă cu până la 50% costurile de încărcare, conform testelor realizate în Franța. Concret, ideea este că-ți încarcă EV-ul cu energie când prețul la curent este redus și, ulterior, dacă nu folosești mașina, poți să bagi înapoi în rețea o cantitate de curent anume în momentele în care consumul este în perioade de vârf și, deci, prețul este cel mai ridicat. Astfel, în teorie, îți reduci costul de încărcare. Mașina poate să fie folosită și ca sursă de curent pentru electrocasnicele care merg la prize de 220v (tehnologia Vehicle-to-load, V2L).

La capitolul performanțe, Renault a comunicat că versiunea de top cu 150 de cai putere va avea nevoie de 8 secunde pentru a accelera de la 0 la 100 km/h, iar viteza maximă este de 150 km/h. Motorul cu puterea cea mai mare va fi disponibil pe versiunile superioare, adică Iconic Cinq. Numele echipării de top se va schimba de la an la an, conform Renault, dar numele celorlalte două nivele de echipare rămân pe loc: Evolution și Techno. Cea de-a doua și, respectiv, Iconic Cinq sunt disponibile cu acoperișul negrul (Starry Black).

Tehnologie și componente făcute folosind imprimarea 3D la interior

Renault mizează pe un interior care are un aer modern, dar cu niște influențe retro (scaunele inspirate din cele de pe Renault 5 Turbo). Bordul include partea din dreptul pasagerului din dreapta cu piele falsă (pe modelele văzute la salon), respectiv partea șoferului cu interfața OpenR Link poziționată pe orizontală. Practic, sunt două ecrane lipite. Unul, de 10,1 inci, joacă rolul instrumentarului de bord și este plasat în spatele volanului care are comenzi prin butoane touch-sensitive. Un alt ecran digital de infotainment plasat central are tot 10 inci. Tehnologia OpenR Link este la bază dezvoltată de Google.

Pe lângă aproximativ 50 de aplicații disponibile prin Google Play, pe R5 debutează asistentul virtual Reno care poate ajuta șoferul să meargă mai eficient, îi poate oferi sfaturi în legături cu diverse setări automobilului, dar îi și învață stilul de viață. Renault a declarat că acest asistent virtual - reprezentat printr-o variantă antropomorfizată a siglei - va căpăta „cunoștințe” noi prin utilizarea AI-ului ChatGPT, dar nu chiar de la lansare.

Cei de la Renault spun că va exista opțiunea comandării unor elemente de storage suplimentar pentru habitaclu imprimate 3D, chiar și elemente „unice” pe calapodul cerințelor clienților. Din start, însă, R5 oferă cam la fel de mult spațiu interior ca un Clio. Cu alte cuvinte, spațiul în spate, unde se face diferența, este în regulă pentru cap, dar nu-ți dorești ca șoferului să îi placă o poziție la volan cu scaunul dat mai în spate dacă ești pe banchetă - cel puțin dacă ești înalt ca subsemnatul. Portbagajul are un volum de 326 de litri, cu încă 19 litri în interior. Nu este chiar puțin pentru o mașină lată de 1,77 metri și înaltă de 1,5 metri.

