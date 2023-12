Aspectul exterior al Renault-ului 5 electric, mașină ce readuce în actualitate un nume foarte cunoscut din istoria mărcii franceze, a fost dezvăluit în urma scurgerii pe internet a unui set de imagini cu modele 3D. Acestea sunt folosite pentru a obține drepturile intelectuale pe design-ul mașinii care va fi prezentată oficial în cadrul ediției din 2024 a Salonului Auto de la Geneva.

Here's the highly anticipated Renault 5 - before you were supposed to see it. What do you think? Full story this way 🔗 https://t.co/vCxfAqLzqC pic.twitter.com/7wvVI8t9LJ— Autocar (@autocar) December 7, 2023