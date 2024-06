GALERIE FOTO | Noul BMW M5 are 717 cai putere și cântărește mai mult decât două Dacia Sandero

Cea de-a șaptea generație a BMW-ului M5, unul dintre cele mai cunoscute modele sportive din gama constructorului bavarez, a fost prezentată oficial. Berlina construită pentru Autobahn este prima care propune un sistem hibrid în istoria de 40 de ani a modelului. Electrificarea aduce după sine și o creștere generoasă a greutății.

A trecut mai bine de un an de când a fost dezvăluită generația G60 a BMW-ului Seria 5 și, acum, BMW este gata să ne arate și ce se întâmplă atunci când trimiți modelul de clasă medie pentru un program intensiv la sala de forță. Estetic, mașina este ușor de diferențiat de un Seria 5 normal, care este deja disponibil de la începutul anului și în România, dar toate ingredientele magice se află sub caroserie.

Cum era de așteptat, noul model (care poartă identificatorul G90) este cel mai puternic M5 dintre toate, dar asta datorită susținerii oferite de sistemul electric. Reversul medaliei este că vorbim, totodată, de cel mai greu M5 din istorie. Nu că am visa la cifrele de greutate ale bătrânului E28 din anii '80, dar acest M5 face și generația „Bangle” (dar, de fapt, creionat de Karl Elmitt) să pară silfidă.

Din punct de vedere estetic, M5 are o admisie mai mare în partea frontală, cu accente negre pe toată suprafața. Gurile de aer sunt împărțite în două, fiecare deschidere având canale laterale suplimentare. Există, în plus, și guri de aer pentru frâne sculptate sub faruri. Aripile ușor umflate acoperă jante de 20 de inchi pe față, respectiv de 21 de inchi pe spate. În spatele acestora se ascund cu dificultate discuri de frână cu etrieri cu șase pistonașe, cu un diametru de 16,1 inchi pe față și 15,7 inchi pe puntea spate. Pachetul cu frâne ceramice aduce discuri de 16,5 inchi pe față și, în plus, întreg ansamblul este mai ușor cu 25 de kilograme.

În spate, iese în evidență difuzorul generos cu câte două evacuări pe fiecare parte. Toate acestea compun o imagine agresivă pentru M5, dar nu ua ostentativă. Până la sfârșitul anului, BMW va lansa și un M5 Touring, iar puriștii pot aștepta o variantă ușurată M5 Competition peste cel puțin 1-2 ani, dacă privim în urmă la evoluția generației anterioare F90.

Care sunt performanțele noului BMW M5

„Inima” lui BMW M5 ne este familiară, fiindcă vorbim de același V8 de 4,4 litri twin-turbo de pe SUV-ul XM. În această mașină, el dezvoltă 717 cai putere și 1.000 Nm alături de sistemul hibrid. Bateria acestuia, mai mică decât în cazul lui XM, este ascunsă în carcasa cutiei de viteză. Bateria are 14,8 kWh, iar motorul electric, care este identic cu cel de pe SUV-ul sportiv, contribuie cu 194 cai putere. De unul singur, motorul dezvoltă 577 cai putere.

Conform BMW, mașina cântărește 2.444 kilograme, cu 474 de kilograme mai mult decât generația anterioară. Dacă e să comparăm cu acel M5 E60 desenat de Elmitt, diferența de greutate e chiar mai mare: 664 kilograme. Acel model avea un V10 de 5,0 litri aspirat care dezvolta 507 cai putere. Creșterea de 70 de cai putere în aproape 20 de ani nu mai pare așa impresionantă, dacă dăm la o parte sistemul hibrid. Totuși, cu toți cei 717 cai putere la dispoziție, M5-ul din 2024 are aproape 298 de cai putere/tonă, un raport putere-greutate net superior vechiului M5 din 2005, care are doar 284 cai putere/tonă.

Conform Car Magazine, greutatea în plus nu vine toată de la partea hibridă: 220 de kilograme cântăresc bateriile, iar aportul motorului electric este de doar 50 de kilograme, deci este eliminat pe jumîtate dacă alegi pachetul cu frânele ceramice. În rest, cei de la BMW spun că mașina este mai grea din cauza dimensiunilor mai mari față de generația anterioară și, evident, echipamentelor mai multe de pe acest model. Pentru o cură de slăbire suplimentară, lista de opțiuni BMW include și plafonul de carbon.

Evoluția e reală, deci, iar asta e și mai vizibil când citim cifrele de performanță: 0-100 km/h în 3,4 secunde. Viteza maximă este limitată electronic la 250 km/h fără M Drivers' Package care împinge viteza de top până la 305 km/h. BMW M5 are mai multe moduri de condus, Comfort fiind cel standard, dar mai există și Sport, Sport + (ambele care rigidizează ținuta de drum și răspunsul accelerației și a direcției), pe lângă Dyamic și Dynamic +. Abia acestea sunt cele mai sportive moduri de condus, care deblochează toată puterea și toată agilitatea platformei.

Suspensia este oricum setată special pentru M5, cu brațe noi pentru suspennsia M adaptivă, care însă păstrează puntea spate five-link de pe celalte Seria 5. Amortizoarele pot fi ajustate electronic, iar șoferul poate ajusta și destinația puterii. În modul Dynamic, cel de la volan poate alege dacă vrea o experiență 4x4 (adică BMW xDrive) sau dacă vrea ca toată puterea să meargă către puntea spate. Mașina are un diferențial blocabil electronic, iar funcția rear-wheel steering brachează roțiile spate cu până la 1,5 grade.

La interior, M5 iese în evidență prin scaunele mai profilate și accentele de culoare în nuanțele specifice BMW M. Sistemul de infotainment rulează pe noua generație de software 8.5. Aceasta permite celor din interior să se joace jocuri prin funcția AirConsole, iar HUD-ul este standard. Trebuie spus și că mașina este mai lată decât un M5 normal, cu 7,62 centimetri în față și 4,82 centimetri pe spate, datorită evazărilor caroseriei. Spațiul interior este, evident, la fel ca în cazul oricărui alt M5.

Prețurile pentru acest model sportiv nu au fost încă publicate pentru România, dar, în Statele Unite, mașina începe de la 120.675 dolari. În Marea Britanie, prețul e de 110.500 lire sterline, iar livrările încep din luna noiembrie.

Sursa foto: BMW

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: