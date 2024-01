Noul BMW Seria 5, disponibil în România. Cea mai ieftină versiune costă aproape 60.000 euro

Noua generație BMW Seria 5 a fost prezentată în luna mai a anului trecut, atât în versiunea cu motor termic și tehnologie hibridă, cât și cu propulsie electrică. BMW a anunțat între timp și prețurile pentru piața autohtonă, iar Seria 5 și i5 figurează acum și în configuratorul mărcii, permițându-i oricui să împingă fără pericol limitele portofelului virtual.

BMW Seria 5 oferă o gamă destul de variată de propulsoare, pe lângă opțiunile de putere și eficiență ale lui i5. Modelul cel mai ieftin va fi BMW 520i Sedan cu motorul de 2.000 cmc pe benzină care vine cu un sistem mild-hybrid de 48v. Contra sumei de 58.965 euro primești 208 cai putere și 330 Nm, dar dacă vrei diesel trebuie să dai mai mult: 520d costă 61.285 euro. Versiunea pe motorină poate fi comandată și cu tracțiune integrală (xDrive), ceea ce nu este posibil în cazul modelului de bază pe benzină. BMW 520d xDrive este 63.844 euro, de asemenea cu echiparea de bază.

Dacă vrei tracțiune integrală și motor cu benzină, trebuie să te îndrepți către BMW 530e, adică modelele cu tehnologie plug-in. 66.343 euro costă 530e fără xDrive, dar dacă vrei tracțiunea integrală va trebui să scoți din buzunar cu peste 10.000 euro mai mult: 78.481 euro. În fine, BMW i5 începe de la 70.151 euro (i5 eDrive40), iar modelul i5 M60 xDrive este 99.603 euro. Vorbim aici doar de modelele în trei volume.

Referitor la ce se ascunde sub capotă, BMW 520d oferă un motor de 2,0 litri diesel mild-hybrid la 48V, 197 cai putere și 400 Nm, în timp ce 530e are 300 cai putere, 420 Nm și o baterie de 19,4 kWh care se traduce într-o accelerație de la 0 la 100 km/h în 5,7 secunde. EV-ul i5 eDrive40 are 340 cai putere și o autonomie maximă de 579 kilometri. În fine, modelul M60 care costă aproape 100.000 de euro fără opționale are 601 cai putere și o autonomie de 515 kilometri.

Sursa foto: BMW

