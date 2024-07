Se oprește circulația pe Valea Oltului. Care sunt rutele ocolitoare și când se vor ridica restricțiile

Circulaţia pe Valea Oltului va fi închisă între 8 iulie şi 9 august, pe perioada zilei, pentru lucrări la autostrada Sibiu - Piteşti, a anunţat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă. Se pare că, în inițial, Poliția Rutieră s-ar fi opus acestei decizii.

Autoritățile au decis suspendarea temporară a traficului pe DN7, pentru a realiza operațiunile de defrișare de copaci și de dislocare de stânci necesare pentru lucrările la autostrada Sibiu - Pitești, parte din autostrada A1. Inițial, s-a pus în discuție închiderea DN7, care conține și drumul prin Valea Oltului, pe perioade scurte de timp, circa 20-30 de minute, în momentele în care se cerea stoparea traficului.

Se pare că, cel puțin în primă instanță, Serviciul Rutier Sibiu nu ar fi fost de acord cu închiderea completă a traficului pe timp de zi pe Valea Oltului. S-ar fi discutat măsura montării unor panouri și plase de protecție pe versanți, dar, în cele din urmă, s-a ajuns la concluzia că cel mai sigur ar fi să se oprească complet traficul auto în intervalul orar 06:00 - 20:00.

„Ştiţi că avem acest lot 2 de pe Sibiu - Piteşti, care implică defrişări. Acestea au fost aprobate. Aceste lucruri trebuie făcute dacă vrem să facem această autostradă. Dacă vrem să nu o facem, nu închidem DN7. Cert este că, în acest moment, aceste lucrări nu pot fi făcute sub trafic. Asta ar pune în pericol siguranţa traficului, ar pune în pericol viaţa celor care circulă pe DN7 - şi asta nu şi-o poate asuma nimeni,”, a declarat Grindeanu, conform Agerpres.

„În această lună, din 8 iulie până în 9 august, vor fi făcute aceste lucrări absolut necesare pentru a realiza autostrada Sibiu-Piteşti. Sigur, mă aştept la cunoscători care vor critica acest lucru. Nu există altă variantă. Am încercat să găsim variante. Vorbim de înălţimi foarte mari, care ajung până la 70 de metri, unde trebuie tăiaţi aceşti arbori care riscă în mare măsură să ajungă pe carosabil şi să pună în pericol siguranţa circulaţiei,” a adăugat ministrul.

Autostrada Sibiu - Pitești, parte a unei rute de viteză la care se lucrează de mulți ani

Lotul 2 la care se referă Sorin Grindeanu este cel dintre Boița și Cornetu și are o lungime de 31,3 de kilometri, fiind considerat unul dintre cele mai dificil de realizat din cauza geografiei din zonă. La finele lui 2022, s-a dat în circulație primul lot al autostrăzii Sibiu - Pitești, dar lucrările de defrișare pentru lotul 2 au început abia în ianuarie anul acesta. În primăvară, Cristian Pistol, omul de la conducerea CNAIR, transmitea că defrișările vor continua cu restricții de circulație de circa 20 de minute pe tronsonul DN7A, o măsură care se pare că nu a putut fi extinsă. La acel moment, Pistol spunea că aceste restricții vor dura cel mult două luni.

Povestea autostrăzii este, însă, mai veche. Proiectul pentru Sibiu - Pitești, care reprezintă doar o secțiune din întreaga autostradă A1, a fost modificat în mai multe rânduri, dar politicieniii au rămas mereu optimiști că lucrările vor fi finalizate relativ repede. În 2020, înainte de începerea pandemiei, Ludovic Orban, la acea vreme premier, spunea că autostrăzile Comarnic - Brașov și Sibiu-Pitești pot fi realizate în cinci ani, dar asta doar dacă PNL rămâne la cârma țării.

Acum, în 2024, nu vedem încă „linia de sosire” cu ochii, mai ales că nici lotul al treilea al autostrăzii nu este ușor de realizat. Vorbim de porțiunea de 37 de kilometri dintre Cornetu - Tigveni. Acolo, conform informațiilor din presă, vor lucra mii de muncitori, iar costul lucrărilor va sări de 1,2 miliarde de euro pentru că se vor construi peste 12 kilometri de poduri, viaducte, dar și cel mai lung pasaj de autostradă.

Revenind la lotul al doilea, proiectul tehnic trebuia finalizat la începutul acestui an, în condițiile în care data de finalizare a lucrărilor este în 2028. Loturile 2 și 3 sunt importante deoarece ele formează prima autostradă peste Carpați (cunoscută și ca „TransCarpați”). Lotul 2 va fi realizat de asocierea turcă Mapa Insaat Ve Ticaret AS - Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS, pentru 4,25 miliarde lei (fără TVA) sau aproximativ 854 milioane de euro.

Șapte tuneluri vor fi trasate pe parcursul acestui segment, cu o lungime totală de cinci kilometri, pe lângă 27 de viaducte și 22 de poduri și pasaje. Autostrada va avea două conexiuni cu autostrada Sibiu - Făgăraș, parte din A13, una la Boița și o alta la Cornetu. Va fi nevoie de toate aceste poduri și viaducte, deoarece planșeul autostradei se va suprapune cu DN7 / E81, dar și cu calea ferată și râul Olt.

Care sunt rutele alternative propuse de autorități cât timp Valea Oltului e închisă

„În această lună, colegii mei de la CNAIR, împreună cu Poliţa Română, vor transmite rutele alternative, astfel încât, pe perioada zilei, să avem asigurate aceste rute alternative, circulaţia fiind închisă pe perioada zilei. Pe perioada din noapte va fi redeschisă în fiecare zi, inclusiv în această lună de care vorbeam, dar vineri, la faţa locului, împreună cu colegii mei, vom transmite mai multe,” a punctat Grindeanu.

„Am cerut companiei care desfăşoară acele lucrări să aibă mobilizare mare, astfel încât să le finalizeze în această lună şi să ne folosim de aceste 30 - 31 de zile la maxim. Dacă tot închidem circulaţia, trebuie să folosim la maxim aceste zile şi să avem un progres major pe acel tronson", a transmis şeful de la Transporturi,” a adăugat ministrul.

Privind în urmă, atunci când era aglomerație pe Valea Oltului, Poliția transmitea mereu informări cu privire la rute alternative pentru a evita cozile de mașini. Există, așadar, câteva opțiuni pe care presupunem că le iau în calcul autoritățile și de această dată. Trebuie spus că nu toate pot susține și transportul de mare tonaj, dar unele dintre rutele alternative potențiale pentru mașinile mici sunt:

Folosirea traseului centura Călimănești-DJ 703 F-Rm Vâlcea (Jiblea - Dăești - Râmnicu Vâlcea, cu cele două ieșiri pe strada Lespezi și strada Straubing din Râmnicu Vâlcea) - DN 7 (strada Calea București).

Pentru sensul Sibiu-Pitești, la intrarea în Râmnicu Vâlcea se recomandă folosirea bulevardului Calea lui Traian din municipiu, urmând a se alege direcția dorită din partea de sud a municipiului.

Defileul Oltului poate fi evitat pe mai multe drumuri, inclusiv pe așa-numitul TransPerișani, o rută alternativă asfaltată în urmă cu nu foarte mult timp:

TransPerișani pleacă din DJ 703G și ajunge până în Perișani (Vâlcea), iar pe hartă apare ca DC 14A. DJ 703G leagă stațiunea Călimănești (Vâlcea) de localitatea Șuici (Argeș), paralel cu crestele munților.

Un alt traseu merge mai departe, pe DN 7D, spre nord, prin munți, spre localitatea vâlceană Câineni, care are ieșire la DN7 / E81.

O a treia variantă duce de la Perișani la Sălătrucu (Argeș), tot pe DN 7D. Aceste drumuri au, însă, porțiuni cu multe gropi sau care sunt înguste și, de aceea trebuie abordate cu atenție.

Sursa foto: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii România / Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: