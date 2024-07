Dacia ar putea lansa un crossover compact în locul lui Sandero Stepway

Dacia continuă să își extindă gama de SUV-uri. După Bigster, care va fi lansat anul acesta, constructorul autohton pare că pregătește un înlocuitor pentru versiunea de teren a hatchback-ului Sandero. Noul model de segment B ar putea ajunge pe piață în 2027 și va rivaliza cu un număr tot mai mare de crossovere compacte precum Fiat Grande Panda, scrie CarScoops.

Dacia Sandero este cel mai popular model din gama Dacia și s-a luptat în ultimii ani pentru titlul de cea mai bine vândută mașină din Europa. Și anul trecut, Sandero s-a clasat pe poziția secundă pe Bătrânul continent în spatele Teslei Model Y, iar acest trend a continuat și în 2024. În primele luni ale anului, Sandero și-a trecut în cont niște victorii, la mare luptă cu Volkswagen Golf.

Majoritatea clienților europeni care aleg Sandero optează pentru versiunea Sandero Stepway care oferă o gardă mai mare la sol, dar și un aspect exterior care apropie modelul de clasă mică de un SUV. În viitor, Dacia ar putea intra în lupta din segmentul B al SUV-urilor cu un model dedicat, separat de Sandero. Generația a treia a Daciei Duster, care a fost prezentată anul trecut și a intrat, între timp, în producția de serie, este de asemenea un SUV de segment B, dar se poziționează aproape de limitele maximale de dimensiuni ale segmentului.

Dacia Sandero Stepway este doar o variantă ridicată a lui Sandero, dar înlocuitorul său ar putea fi un crossover în toată regula

Prin comparație, viitorul SUV ultra-compact al Dacia nu va măsura mai mult de 4,15 metri în lungime, față de 4,34 metri în cazul lui Duster. Până la apariția unui rival pentru Fiat Grande Panda, model lansat luna trecută, Dacia va lansa Bigster, care va ajunge în showroom-uri în 2025.

Imaginea de brand a Dacia, care se axează pe experiențe în natură, susține o extindere a gamei de SUV-uri, mai ales că există tot mai multe modele mici cu un aspect mai robust și o gardă la sol crescută ce au lăsat în urmă linia obișnuită de hatchback sau model supermini. Putem să ne gândim, cu alte cuvinte, la o mașină cu proporțiile vizuale ale Daciei Spring, dar cu dimensiuni mai mari.

Cum va arăta și ce motoare va avea noul SUV Dacia

Anul trecut, șeful departamentului de design al Renault, Laurens van den Acker declara că „nu putem să copiem pur și simplu rețeta care a mers în cazul lui Sandero”, discutând despre design-ul lui Bigster cu Autocar. Totuși, este de așteptat ca un SUV mic al Dacia să culeagă anumite detalii de la Duster, dar și de la Bigster. Farurile destul de înguste cu semnătura luminoasă în formă de Y ar putea fi păstrate, la fel ca și stopurile cu formă unghiulară, și sigla Dacia de dimensiune mare.

Noul Fiat Grande Panda va fi un rival pentru cel mai mic SUV Dacia, dar și o potențială sursă de inspirație estetică. Sursă foto: Fiat

Ansamblul de colțuri și suprafațe plane se vor regăsi cu siguranță la noul model și poate că aspectul lui Spring facelift va fi o sursă de inspirație. Zone acoperite cu protecții de plastic nu vor lipsi, mai ales pe laterale și în zona barelor. Este probabil ca Dacia să marșeze pe niște veleități în off-road ale modelului.

Sub capotă, Dacia se va folosi de trenurile de rulare deja disponibile în cadrul grupului, pentru a face economie. Același lucru va fi valabil și pe partea de tehnologie. Ne putem aștepta la un design interior similar cu noul Duster, cu sistemul de prindere repoziționabil YouClip folosit și pe acest model. Motoarele ar fi pe benzină, pe GPL, dar și hibride clasice și mild-hybrid.

Motoare de generație nouă sunt produse și în România, la uzina din cadrul platformei Dacia de la Mioveni, care a fost înglobată în compania Horse. O variantă 100% electrică ar putea fi disponibilă, având în vedere că noul SUV va folosi platforma CMF-B, la fel ca și Sandero și celelalte modele ale mărcii. O variantă pe baterii a hatchback-ului va fi lansată în 2028, probabil pe o versiune low-cost a arhitecturii utilizate de Renault 5 E-Tech electric, care ar putea fi preluată și de noul SUV.

Dacia Duster are elemente de design ce ar putea ajunge și pe baby SUV Dacia

Nu e clar dacă tracțiunea integrală va face parte din ofertă, dar Dacia va încerca cu siguranță să se plaseze sub nivelul de preț al rivalilor. În prezent, Citroen C3 are un preț de pornire de 16.500 de euro, în România, pentru echiparea de bază You cu motorul pe benzină de 1.2 litri și 100 de cai putere. Modelul electric e-C3 este cel mai ieftin EV asamblat în Europa și încecpe de la 23.300 euro.

