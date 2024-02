Noul Fiat Panda, văzut cu mult timp înainte de lansare. Cum va arăta rivalul Daciei Spring

Fiat Panda, cel mai bine vândut model din istoria constructorului italian care serbează 125 de ani de existență în 2024, se va transforma într-un crossover compact de oraș sub numele de „New Panda”, modelul va utiliza platforma Citroenului e-C3 și va rivaliza ca preț cu Dacia Spring. Recent, au apărut și primele imagini digitale cu mașina pentru patentele pe design.

Constructorul italian Fiat caută să profite de popularitatea crescândă a segmentului crossoverurilor de oraș prin lansarea unui nou model de buget care va utiliza platforma Smart Car a grupului Stellantis, aceeași ca în cazul lui Citroen e-C3. Modelul francez este și cel mai ieftin EV construit în Europa, iar New Panda ar putea să-l rivalizeze deoarece va fi construit în Serbia. Bătrânul Panda compact - care este în producție, fără oprire, de 12 ani - va continua să fie asamblat la uzina Fiat din Pomigliano d’Arco, în apropiere de Napoli.

BREAK! Here's the new #Fiat #Panda as surfaced in design patents. I've compared it to the Centoventi concept from 2019. Quite the disapoinment, right? pic.twitter.com/7qwTf798Ux— Mr. Car Facts (@MrCarFacts) February 5, 2024

Mașina a fost prefațată de conceptul Centoventi (din imaginea principală a acestui articol) prezentat în 2019, iar Fiat a anunțat încă din vara anului trecut că lansarea lui New Panda va avea loc în luna iulie a lui 2024. Cu motorizări hibride, dar și electrice, crossoverul se laudă cu un profil ridicat, aripi destul de umflate, dar și niște stopuri poziționate foarte sus, la limita lunetei. Acestea sunt înconjurate de o zonă neagră, în timp ce farurile sunt plasate imediat sub linia capotei, proiectoarele de formă geometrică găsindu-se ceva mai jos pe planșa frontală. Practic, cea mai mare diferență față de concept este pierderea volumelor, modelul de serie fiind mult mai plan decât foarte rotunjitul Centoventi.

Cu motorizările hibride, Fiat atacă direct și cele mai populare mașini din Europa cu motoare termice, dintre acestea ieșind în evidență Dacia Sandero. Hatchback-ul autohton s-a clasat pe locul secund în topul pe 2023, fiind primul dintre modelele cu motoare cu ardere internă (EV-ul Tesla Model Y a fost pe primul loc).

#news #ElectricVehicles 2025 Fiat New Panda: Patents Reveal Baby Crossover Built To Fight Off Chinese Invaders https://t.co/ajLIH3o7Cv pic.twitter.com/rBVKg66Kxm— Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) February 5, 2024

Ca dimensiuni, putem presupune că New Panda va fi similar cu Citroen e-C3, deci ar trebui să măsoare puțin peste 4 metri cu un ampatament de 2,54 metri. Prețul modelului de bază ar trebui să fie mai mare decât al Citroenului, respectiv aproximativ 23.000 de euro. Bateria cea mare pentru e-C3 este de 44 kWh și oferă o autonomie de 320 de kilometri, iar aceasta va ajunge probabil și pe New Panda. În schimb, Citroenul are și o versiune cu o baterie mai mică (cu o autonomie de 200 de kilometri) pentru a micșora prețul până la 20.000 de euro. New Panda în varianta hibridă va costa sub 20.000 de euro, dar Stellantis nu a oferit detalii în acest sens.

Sursa foto: Fiat

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: