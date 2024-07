Piața de mașini noi din România este pe un trend ascendent ușor în 2024, dar în Capitală și județul Ilfov din jurul său acest interes se vede tot mai clar pe drumuri, dar și în rapoartele de înmatriculări. Conform analizei Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, prezentată recent unui grup restrâns de jurnaliști, bucureștenii și locuitorii din Ilfov au cumpărat mai multe mașini noi decât mașini rulate în primul semestru din 2024, o situație care nu se mai regăsește în alt județ din țară.

În primele șase luni ale anului, în România au fost înmatriculate 82.505 mașini noi în întreaga țară, o creștere de 12,03 procente față de aceeași perioadă a anului trecut. Chiar și așa, pe fondul scăderii clare a cererii pentru automobile electrice, APIA nu și-a ajustat prea mult prognoza pentru acest an, mizând pe o creștere de doar 5% pentru mașinile noi aferent unui volum 150.000 de mașini noi.

Există și prognoze mai reticente cu privire la posibilitățile de creștere a pieței locale. Un raport PwC vorbește despre o creștere de sub 2% pentru 2024, pornind și de la startul greoi de an înregistrat de piața de mașini noi. În primul trimestru, vânzările au fost în scădere cu puțin peste 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar situația s-a redresat pe parcurs. În iunie 2024, saltul comerțului cu mașini noi year-on-year a fost de 62,13% - asta după un mai în care s-a înregistrat un plus de puțin peste 14 procente.

Mașinile noi, preferatele bucureștenilor

Conform datelor APIA, care contabilizează mașinile aflate la prima înmatriculare în România, vehiculele rulate rămân cele mai populare. Modelele noi au o pondere de doar 34% din total, restul de 66 de procente fiind de partea mașinilor vechi aduse de peste hotare. În primele șase luni ale anului, acestea au fost în număr de 161.982 de unități. Numărul este mare, dar trebuie spus că, până nu demult, procentul de mașini noi din totalul înmatriculărilor nu trecea de 18%.

Bucureștiul a absorbit mai mult de jumătate din toate mașinile noi înmatriculate pe plaiurile mioritice în primul semestru. Concret, din cele peste 82.000 de mașini, aproximativ 49.000 de exemplare au o plăcuță de înmatriculare ce începe cu „B”. Prin comparație, în aceeași perioadă nu au fost înmatriculate decât circa 20.000 de mașini second-hand, conform sursei citate.

Asta înseamnă de un raport de 2,5 la 1 în favoarea mașinilor noi, un raport nemaivăzut în România. Județul ilfov este singurul în care numărul de mașini noi înmatriculate în perioada ianuarie - iunie 2024 este mai mare decât cel al vehiculelor rulate, dar diferența este mică.

În restul țări, inclusiv în județele puternice din punct de vedere economic și industrial ca Iași, Timișoara, Cluj sau Constanța, raportul este net în favoarea vehiculelor rulate. Sunt regiuni în care această diferență, de aproximativ 3 la 1 în favoarea mașinilor vechi în multe județe, are o explicație. De pildă, în vestul țări se poate presupune că mulți șoferi aleg mai degrabă să meargă în țări ca Germania să caute o mașină rulată în locul uneia noi cumpărate local.

Sursa foto: Wall-Street.ro

