Favoritul lui Trump crede că mașinile electrice sunt o păcăleală

Elon Musk seamănă, într-o anumită măsură, cu J.D. Vance, cel ce va ocupa funcția de președinte în situația în care Donald Trump obține cel de-al doilea mandat la Casa Albă. Ca și Musk, Vance a fost un contestar aprig al lui Trump, dar a trecut de partea sa și a devenit unul dintre cei mai loiali aliați ai săi. De asemenea, la fel ca și Musk, Vance a strâns o bună parte a averii în Silicon Valley. Între timp, și miliardarul cu origini sud-africane, dar și politicianul cu aspirații înalte au părăsit California.

J.D. Vance. Sursă foto: Consolidated News Photos / Shutterstock.com

Astăzi, sediul Tesla se află în Austin, Texas, după ce Musk s-a declarat nemulțumit de taxele mari din bogatul stat de pe coasta de vest. Vance, în schimb, locuiește în Alexandria, Virginia, un oraș preponderent liberal. Ceea ce este chiar mai interesant este că running-mate-ul lui Trump nu consideră că mașinile electrice reprezintă o soluție reală la problema climatică. El nu crede, în fond, nici că încălzirea globală a fost produsă sau accelerată de activitățile omului.

„Toată afacerea cu EV-urile este o păcăleală”, a declarat Vance, în 2022, în cadrul unui podcast. „Dacă bagi o mașină în priză, oamenii cred că există pitici magici în spatele peretului care produc energie electrică, dar, în mod evident, acea energie vine tot din combustibili fosili. Cu alte cuvinte, produci mașini în cea mai murdară economie a lumii. Te bazezi în continuare pe combustibilii fosili pentru a produce energie”, a explicat Vance, referindu-se la industriile din China și Statele Unite.

––––––– TRUMP VANCE ––––––– Resounds with victory— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2024

Aici, la wall-street.ro, am scris recent un ghid cu mituri despre mașini electrice și explicațiile aferente. Ceea ce este important în contextul acestui material este că, într-un scenariu ipotetic în care tot curentul pentru un EV este produs cu combustibil fosil, acea mașină tot este mai eco decât o benzinară, deoarece nu mai elimină noxe în timpul deplasării.

Vance a criticat și strategia administrației Biden de a oferi subvenții și ajutoare producătorilor de mașini electrice, dar și clienților care aleg mașini cu propulsii alternative. Ca o contrapartidă, Vance a propus o reducere a taxării pentru producătorii de mașini cu motoare termice în interiorul Statelor Unite.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024