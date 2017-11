Raspunsul este da. Iar el are un singur nume: Bruce Dickinson, solistul trupei rock Iron Maiden. Nascut pe 7 august 1958, Dickinson a fost pasionat de rock inca din copilarie, fiind un mare fan al formatiei Deep Purple. A studiat istoria la Universitatea din Londra, timp in care a inceput sa cante in mai multe trupe, precum Styx, Speed sau Shots. Dupa ce a devenit licentiat in istorie, in 1979 se alatura formatiei Samson, care era o membra activa a curentului NWOBHM, curent din care facea parte si Iron Maiden. Dupa trei ani, va deveni vocalul trupei alaturi de care a cunoscut cele mai mari satisfactii pe plan muzical. In 1992, el renunta la Iron Maiden pentru a se dedica carierei solo, dar revine in formatie in 1999, impreuna cu chitaristul Adrian Smith.

Sursa foto: Revista CARIERE