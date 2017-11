De cativa ani isi dorea sa evolueze intr-un fel. Primul gand a fost sa plece in strainatate. Intotdeauna acesta este primul gand al tinerilor. Apoi a hotarat sa isi deschida o afacere in Romania si sa dea ceva inapoi comunitatii. Inca din primul an de la deschiderea clinicii a oferit consultatii si tratamente gratuite copiilor proveniti din familii fara posibilitati, scrie Revista CARIERE.

„Niciodata nu te gandesti sa ramai aici, sa te lupti cu statul roman, cu birocratia si cu greutatile de aici” isi incepe Irina Gavrilut medic stomatolog povestea celor 11 ani de cariera. Facultatea de Medicina Dentara a absolvit-o in 2006, in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti. Apoi a continuat sa se dezvolte continuu: a lucrat in clinici stomatologice de top si a urmat permanent cursuri si specializari, pana cand si-a indeplinit visul de a...