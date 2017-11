Noile tehnologii ne ajuta sa facem lucruri si sa ne conectam unii cu altii in moduri in care pana nu demult nici macar nu ne imaginam. Este o oportunitate fara precedent, care ne permite sa colaboram, sa muncim impreuna si sa obtinem venituri in feluri total diferite fata de acum 10-15 ani, scrie Revista CARIERE.