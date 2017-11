Unde Lucram este o platforma romaneasca pe care poti sa afli cum e la locul de munca dorit si chiar ce salariu vei primi. Cu 5.500 de companii listate, face o imagine buna a angajatorilor din Romania.

Am vorbit cu Vlad Deliu, unul dintre cei care coordoneaza undelucram.ro, despre perspectivele acestui startup romanesc care a inceput, discret sa produca bani. Unde Lucram poate fi comparat cu Glassdoor. Vlad a intrat mai tarziu in actionariatul UndeLucram.ro, dupa ce s-a intalnit cu unul din cofondatorii site-ului, Costin Tudor, la o reuniune de 20 de ani de la terminarea scolii generale. Declaratiile de mai jos sunt ale lui Vlad si le poti vedea integral in video. Ce este UndeLucram.ro?...